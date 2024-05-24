Время тен Хага в «МЮ» вышло. Даже победа в финале Кубка Англии не должна спасти голландца

История Кубка Англии полна шокирующих результатов, но последний неожиданный «апсет» в финале произошел в 2013 году, когда «Манчестер Сити» был ошеломлен «Уиганом», который вскоре должен был вылететь в низшую лигу. Если «Сити» проиграет «Мачестер Юнайтед» в субботу, 25 мая, на «Уэмбли», это станет величайшим шоком в финал, случившимся с тех пор.

Обе манчестерские команды только что провели исторические сезоны, но по совершенно разным причинам. «Сити» стал первой командой за 135 лет английского футбола, выигравшей четыре чемпионских титула подряд. Тем временем «Юнайтед» только что показал худший результат в Премьер-лиге, да еще при этом закончил с отрицательной разницей мячей.

«Красные дьяволы» также проиграли 14 матчей, что стало еще одним нежелательным клубным рекордом в эпоху Премьер-лиги. Во всех соревнованиях они проиграли 19. Для сравнения, «Сити» проиграл всего четыре, не считая проигрыша в серии пенальти. Последний раз они ощущали вкус поражения более пяти месяцев назад, 6 декабря. А с Родри в составе их команде, как будет на «Уэмбли», они не проигрывали с февраля 2023 года.

Разрыв между двумя командами, который Эрик тен Хаг имел наглость охарактеризовать после последнего манчестерского дерби как «небольшая разница», колоссален. «Сити» финишировал, набрав на 31 очко больше, чем «Юнайтед», забив при этом больше на 39 голов и пропустив на 24 гола меньше.

Победа «МЮ» маловероятна, но не невозможна

В то время как «Юнайтед» изнурен травмами и нервничает перед субботой из-за физической формы Гарри Магуайра и Люка Шоу, «Сити» имеет пустой лазарет, если не считать травмированного Эдерсона, вместо которого в любом случае сыграл бы дублер Штефан Ортега.

Многие болельщики «Юнайтед» будут опасаться бойни на «Уэмбли», повторения разгрома от «Сити» со счетом 1:6, который они получили в 2011 году на «Олд Траффорд», или разгрома со счетом 3:6 на стадионе «Этихад» в начале прошлого сезона. Но финалы часто бывают напряженными, и нервы всегда на пределе. Победа «Юнайтед» хоть и маловероятна, но не совсем исключена.

Эрик тен Хаг сумел выиграть трофей с «МЮ» globallookpress.com

Команда Тен Хага не проиграла во всех трех матчах с «Ливерпулем» в этом сезоне, обыграв их в незабываемом четвертьфинале Кубка Англии. Они могут огорчить и «Сити», Эрлинг Холанн может не реализовать несколько верных моментов, а у «Юнайтед» есть игроки, способные выигрывать матчи в лице Алехандро Гарначо, Бруну Фернандеша и Маркуса Рашфорда, которые могут вырвать победу.

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Но даже если «Юнайтед» сможет совершить, казалось бы, невозможное и выиграть Кубок Англии за счет «Сити», это не должно стать золотым билетом для Тен Хага, дающим ему право на нахождение на тренерском мостике еще на один сезон.

Слишком много ложных надежд

Хотя гипотетическая победа над «Сити» могла бы стать одним из величайших достижений Тен Хага на посту тренера «Юнайтед», это было бы исключением, подтверждающим правило. Любой, кто думает, что это может стать для него поворотным моментом, платформой, с которой его команда сможет оттолкнуться и добиться больших успехов, не следил за командой как следует в этом сезоне.

Болельщики «Юнайтед» несколько раз слышали слова «поворотный момент» в этом сезоне после случайных крупных побед. Но чаще всего эти несколько приятных моментов были всего лишь ложными рассветами.

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Тен Хаг впервые использовал эту ужасную фразу после блестящего выступления Скотта Мактоминея в концовке матча против «Брентфорда». «Это должен быть поворотный момент, а также перезапуск. Эти игры придают силы раздевалке», — сказал он.

«Юнайтед» действительно выиграл следующие два матча у «гигантов» «Шеффилд Юнайтед» и «Копенгагена», причем оба с минимальным преимуществом. Но затем они были опозорены «Сити», проиграв со счетом 0:3 на «Олд Траффорд», а затем были уничтожены чрезвычайно неопытной командой «Ньюкасла» в Кубке лиги.

В итоге, никакого «поворотного момента»

В таких же выражениях тренер говорил и после кубковой победы над «Ливерпулем». Он сказал: «Это может быть момент, который придаст команде энергии и веры в то, что они могут делать удивительные вещи. Когда вы можете так победить "Ливерпуль", вы можете победить любого соперника».

Тем не менее, в следующих пяти играх, после того, как они ошеломили команду Юргена Клоппа, «Юнайтед» не смог победить ни разу, пропустив при этом 12 голов. Их следующий успех, тяжелая домашняя победа над аутсайдером «Шеффилд Юнайтед», также не стала поворотным моментом, так как предшествовала ничьей с «Бернли», унижением от «Кристал Пэласа» и домашним поражением от «Арсенала».

То же самое можно сказать и о других крупных победах, одержанных «Юнайтед». За победой над «Эвертоном» со счетом 3:0, их самой крупной победой в сезоне, последовала безумная ничья со счетом 3:3 с «Галатасараем», а затем мрачное поражение со счетом 0:1 от «Ньюкасла».

Тен Хаг в матче с «Арсеналом» globallookpress.com

За победой над «Челси» со счетом 2:1 в декабре последовала шокирующее домашнее поражение от «Борнмута» со счетом 0:3. А за захватывающим камбэком после проигрыша в два гола «Астон Вилле» в «боксинг дэй» последовало поражение от «Ноттингем Фореста».

Наивно ожидать, что произойдет что-то иное в том маловероятном случае, если в субботу Кубок Англии будет украшен красно-белыми и черными лентами.

Оправдания, а не решения

Единственный период в сезоне, когда «Юнайтед» демонстрировал настоящую стабильность, случился в период с января по февраль, когда на счету команды было четыре победы в Премьер-лиге, и пять во всех соревнованиях. Их вторая по продолжительности победная серия составила три игры.

Тен Хаг часто прятался за травмами «Юнайтед», и, честно говоря, эта серия из пяти игр пришлась на то время, когда у него в строю было большинство его лучших игроков. Но как только в конце февраля Расмус Хёйлунн получил травму и Фернандешу пришлось играть в атаке против «Фулхэма», все снова развалилось.

Эрик Тен Хаг globallookpress.com

Травмы — реальность современного футбола, и нереально ожидать, что лучшие игроки всегда будут доступны. Лучшие тренеры находят решения в условиях нехватки игроков. Однако слишком часто Тен Хаг искал в этом оправданий. Тренер также не взял на себя никакой ответственности за многочисленные неудачи из-за травм, которые пережила его команда.

Тен Хаг также сетовал на нехватку удачи у команды на поле, неоднократно вспоминая поражение от «Арсенала» в сентябре как момент, когда все могло качнуться в любую сторону, указывая на пенальти, который так и не был назначен на Хёйлунне, и на незасчитанный гол Гарначо, находившегося в незначительном офсайде.

Должно было быть еще хуже

Но существует множество свидетельств того, что «Юнайтед» на самом деле повезло финишировать так высоко, как они сделали в этом сезоне, учитывая их ужасную игру и склонность упускать шансы. «Юнайтед» завершил сезон Премьер-лиги восьмым, это самый низкий результат с 1990 года, набрав при этом 60 очков.

Но согласно таблице, рассчитанной по ожидаемым очкам, которая изменяет результаты в зависимости от ожидаемого количества голов, «Юнайтед» должен был показать гораздо худшие результаты. В таблице ожидаемых очков команда Тен Хага заняла 15-е место с 44 очками.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Эта таблица повторяла реальную верхнюю часть турнирной таблицы Премьер-лиги: «Манчестер Сити» по-прежнему финишировал чемпионом, опережая «Арсенал» и «Ливерпуль», а «Шеффилд Юнайтед», «Бернли» и «Лутон» финишировали в тройке худших.

У «Юнайтед» было много неубедительных побед, начиная с победы над «Вулверхэмптоном» в первом туре, когда Андре Онана не наказали за снос соперника в концовке, и заканчивая последней домашней победой над «Ньюкаслом», когда Энтони Гордон был в ярости из-за того, что в пользу его команды не назначили пенальти.

Даже большие победы сопровождались оговорками. «Эвертон» доминировал на «Юнайтед» в первом тайме на «Гудисон Парк», в итоге проиграв со счетом 0:3, в то время как «Вест Хэм» нанес 19 ударов против семи у «Юнайтед», когда они уступили с тем же счетом на «Олд Траффорд» в феврале. «Юнайтед» также испытывал проблемы с соперниками из низшей лиги, играя вничью 2:2 с командой четвертого дивизиона «Ньюпорт Каунти» до 68-й минуты и с трудом победив «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии.

Параллель с Ван Галом

В преддверии субботы можно провести параллель между нынешней ситуацией с «Юнайтед» и тем, как в последний раз они выиграли Кубок Англии в 2016 году в матче против «Кристал Пэлас». Луи ван Галу не удалось вывести «Юнайтед» в Лигу чемпионов, и Жозе Моуринью был свободен. Всего через несколько минут после того, как Джесси Лингард выиграл Кубок для «Юнайтед» в дополнительное время, в прессу просочились новости о том, что Ван Гала заменит португалец.

Ван Гал празднует победу в Кубке Англии globallookpress.com

Это был жестокий момент для обнародования такой информации и это было некрасиво по отношению к голландцу. Но характер победы лишь подчеркнул тот факт, что Ван Гал не был подходящим тренером для «Юнайтед», и лишь немногие болельщики искренне оплакивали тот факт, что он ушел, даже если момент был, мягко говоря, неудачным.

Все футбольные трансферы

Тен Хаг отверг предположение, что история может повториться в субботу, отметив на прошлой неделе: «Нет, потому что я думаю, что у них есть здравый смысл. Они понимают что, когда у вас 32 разные линии защиты, когда вы теряете восемь центральных защитников и когда у вас нет левого защитника, это отрицательно скажется на результатах».

INEOS будет руководствоваться «здравым смыслом»

Тренер прав в том, что его босс сэр Джим Рэтклифф и его коллеги из INEOS обладают здравым смыслом. Элитный менталитет сэра Дэйва Брэйлсфорда принес Великобритании несколько олимпийских медалей и 12 Гран-туров, а проницательность Рэтклиффа привела к тому, что он купил обанкротившуюся нефтехимическую фирму за 99 миллионов долларов и превратил ее в империю стоимостью в миллиард долларов.

Таким образом, эта пара должна понять, что гипотетическая победа над «Сити», какой бы славной она ни была, вряд ли будет предшествовать возрождению клуба. Под руководством Тен Хага «Юнайтед» упал на беспрецедентную глубину, и им нужен новый тренер, чтобы вернуть их на поверхность.

И, что еще более похоже на 2016 год, на рынке появились два бывших тренера «Челси»: Маурисио Почеттино присоединился к Томасу Тухелю, потерявшему работу, после того, как стал последним тренером, покинувшим сумасшедший дом на западе Лондона.

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Две вещи, которые так долго удерживали Тен Хага у руля команды в этом кошмарном сезоне, — это отсутствие власти в «Юнайтед» из-за неопределенной ситуации с собственниками и отсутствие альтернатив. Обе ситуации изменились, и уход Тен Хага кажется вопросом времени.

Будет здорово, если он сделает это, сжимая Кубок Англии после того, как организовал падение «Сити». Но это не компенсирует ущерб, нанесенный этим исторически плохим сезоном.