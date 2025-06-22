Реал — Пачука: прогноз на матч клубного ЧМ со ставкой за 2.05

«Реал» встретится с «Пачукой» в рамках 2-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (группа Н). Поединок пройдет 22 июня и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Пачука», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Реал»

Турнирное положение: «Сливочные» пока что занимают 2-е место в своей группе с 1-м очком в активе после одного тура. «Реалу» необходимо побеждать, чтобы укрепить свои позиции в группе.

Команда уже провела 1 матч под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо и пока не совсем удачно. Теперь «Реал» будет настроен реабилитироваться.

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Последние матчи: В прошлом туре КЧМ-2025 «сливочные» сыграли вничью с «Аль-Хилялем» (1:1), упустив минимальное преимущество на 41-й минуте.

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда проиграла только «Барселоне» (3:4), трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период «Реал» забил 10 голов при 6-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Килиан Мбаппе (болезнь), Давид Алаба, Эдуарду Камавинга, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Эндрик, Ферлан Менди, Антонио Рюдигер (у всех — травмы).

Состояние команды: Почему «Реал» не смог выиграть в 1-м туре? У команды большое количество травмированных игроков и, плюс ко всему, «сливочные» на время потеряли Килиана Мбаппе из-за болезни.

«Реалу» срочно нужна победа в предстоящем матче против «Пачуки», чтобы не ударить в грязь лицом. Даже без Мбаппе «сливочные» могут здорово выступать.

«Пачука»

Турнирное положение: Эта мексиканская команда не очень здорово стартовала на турнире. После 1-го тура «Пачука» занимает последнее 4-е место в группе Н без набранных очков.

Команда действительно является одним из главных аутсайдеров группы, ведь «Зальцбург», «Аль-Хиляль» и «Реал» имеют в своем арсенале куда более мастеровитых футболистов.

Последние матчи: В 1-м туре группового этапа КЧМ-2025 «Пачука» проиграла «Зальцбургу» со счетом 1:2, команда пропустила решающий гол на 76-й минуте матча.

В последних 5-и встречах в Мексике «Пачука» выиграла только 1 раз, а также по 2 раза проиграла и сыграла вничью. За этот отрезок команда забила всего 3 гола при 5-и пропущенных.

Не сыграет: Андрес Миколта (травма).

Состояние команды: «Пачуке» поможет только чудо, ведь действительно остальные команды в группе сильнее. Шансов на то, чтобы мексиканская команда наберет хотя-бы 1 очко в матче против «Реала» очень малы.

В арсенале у «Пачуки» есть опытный нападающий Саломон Рондон, который результативен в нынешнем сезоне, но в 1-м туре Клубного ЧМ форвард выступил не очень здорово.

Статистика для ставок

«Реал» сыграл вничью с «Аль-Хилялем» (1:1) в первом туре КЧМ-2025

«Пачука» проиграла «Зальцбургу» (1:2) в 1-м туре группового этапа

В единственной очной встрече «Реал» обыграл «Пачуку» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 1.30, победа «Пачуки» — 10.50, ничья — за 5.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.60 сооветственно.

Прогноз: «Реал» способен сыграть результативно. Прогнозируем большое количество голов у «сливочных».

Ставка: Индивидуальный тотал «Реала» 2.5 больше за 2.05.

Прогноз: Конечно же «Реал» победит. У «Пачуки» нет шансов на успех...

Ставка: Победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.80.