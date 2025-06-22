Экспресс дня 22 июня. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи Клубного чемпионата мира, чемпионата Беларуси и Норвегии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Арсенал» Дзержинск — «Динамо» Минск

Футбол. Чемпионат Беларуси

Магия чисел — хозяева занимают 12-е место в таблице чемпионата Беларуси с 12-ю очками в активе после 12-и туров. «Арсенал» опережает зону вылета на 4 пункта.

Ровно половину баллов дзержинская команда набрала на своем поле (6 из 12), занимая по этому показателю 10-е место в лиге. В последнее время «Арсенал» выдал серию побед в 2-х матчах.

Минское «Динамо» располагается на 3-й позиции в чемпионате, набрав 26 очков из 12-х туров. Команда еще может побороться за 1-ю строчку, отставая от лидерства на 6 пунктов.

В последних 5-и встречах «Динамо» 4 раза победило и однажды проиграло «Неману» (0:1). За этот отрезок команда забила 6 голов при 3-х пропущенных мячах.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» 1.5 больше за 1.68.

«Викинг» — «Фредрикстад»

Футбол. Чемпионат Норвегии

Хозяева являются лидерами в своем чемпионате, набрав 29 очков за 12 туров. Ближайший преследователь «Викингов» «Бранн» отстает от лидерства на 6 пунктов.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот отрезок «Викинг» забил 21 гол при 4-х пропущенных.

«Фредрикстад», в свою очередь, занимает 4-е место в таблице чемпионата Норвегии с 17-ю баллами в копилке. Команда отстает от топ-2 в чемпионате на 6 пунктов.

Прогнозы и ставки на футбол

«Фредрикстад» не может победить на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах. За этот отрезок команда трижды проиграла и однажды сыграла вничью с «Сарпсборгом 08» (1:1).

Ставка: Индивидуальный тотал «Фредрикстада» 1 меньше за 1.67.

«Реал» — «Пачука»

Клубный чемпионат мира. Групповой этап

«Сливочные» занимают 2-е место в группе Н с 1-м очком в активе. Команде необходимо побеждать в предстоящем матче, чтобы без проблем пробиться в плей-офф.

В 1-м туре группового этапа «Реал» сыграл вничью с «Аль-Хилялем» (1:1). На результат также повлияло отсутствие Килиана Мбаппе, который не смог выйти на поле из-за болезни.

«Пачука» является главным аутсайдером группы Н на КЧМ-2025. В 1-м туре команда не смогла набрать очков и располагается на последнем 4-м месте в таблице.

Эта мексиканская команда в 1-м туре проиграла «Зальцбургу» (1:2), пропустив решающий гол на 76-й минуте. «Пачуке» предстоит играть во 2-м матче против самого сильного соперника в группе, шансов на победу совсем мало...

Ставка: Победа «Реала» в 1-м тайме за 1.67.

Общий коэффициент — 4.69.