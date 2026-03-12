13 марта в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Санкт-Паули». Начало игры — в 22:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Боруссия М — Санкт-Паули с коэффициентом для ставки за 3.35.
«Боруссия» М
Турнирное положение: команда из Менхенгладбаха продолжает бороться за то, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе.
В настоящий момент в активе менхенгладбахцев 25 зачетных баллов и 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
За 25 матчей «жеребята» смогли забить всего 28 мячей, а пропустили целых 43.
Последние матчи: в прошлых турах «Гладбах» проиграл «Баварии» (1:4), но выиграл у «Унион Берлин» (1:0).
До этого же «чёрно-бело-зелёные» также уступили «Фрайбургу» (1:2) и «Айнтрахту» (0:3).
Не сыграют: в лазарете менхенгладбахской команды находятся Робин Хак, Тим Кляйндинст, Натан Нгуму и Кота Такаи. Также дисквалифицирован Рокко Райц.
Состояние команды: сейчас подопечные Ойгена Полански только на одно очко опережают зону переходных матчей, поэтому «Боруссия» не имеет права расслабляться. Вся борьбы еще впереди.
В прошлом сезоне «Боруссия» финишировала десятой, в этой кампании вряд ли удастся повторить этот результат, но главное — не вылететь.
«Санкт-Паули»
Турнирное положение: команда из одноимённого района города Гамбург тоже отчаянно борется за место в Бундеслиге.
В настоящий момент «пираты лиги» имеют в своем активе 24 очка и идут в зоне стыковых матчей — на 16-м месте.
У гамбургского коллектив отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 23:40.
Последние матчи: в прошлых турах гамбургцы сыграли вничью с «Айнтрахтом» (0:0) и выиграли у «Хоффенхайма» (1:0) и «Вердера» (2:1).
До этого же «Санкт-Паули» проиграл «Байеру» (0:4), но победил «Штутгарт» (2:1).
Не сыграют: в лазарете Андреас Унтонджи, Рики-Джейд Джонс, Кароль Метц, Давид Немет и Матиас Расмуссен.
Состояние команды: подопечные Александера Блессина на четыре балла опережают зону прямого вылета и только на одно очко отстают от 12-го места. Плотность в таблице серьезная, поэтому и борьба максимальная.
Пока что все в руках и ногах футболистов «Санкт-Паули». Если они продолжат в том же духе, что и в последних турах, то точно останутся в Бундеслиге.
Статистика для ставок
- «Боруссия» выиграла 1 из последних 9 матчей
- «Санкт-Паули» проиграл 1 из последних 5 матчей
- В последнем очном поединке команд «Санкт-Паули» победил «Боруссию» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» является небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.35, а победа «Санкт-Паули» — в 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.67.
Прогноз: команда примерно равны между собой, поэтому вполне могут сыграть вничью.
Ставка: ничья за 3.35.
Прогноз: думается, что голы в этой игре мы увидим, поэтому обе команды должны забить.
Ставка: обе забьют за 1.99.