7 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Аргентина и Гондурас. Начало игры — в 03:00 мск.
Аргентина
Турнирное положение: Аргентинцы уверенно квалифицировались на Мундиаль. Команда не знала себе равных в южноамериканской отборочной группе.
При этом Аргентина аж 9 очков опередила финишировавший следом Эквадор. Правда, средняя результативность не дотянула до двух голов за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела уверенно. Аргентинцы деклассировали Замбию (5:0).
А вот победа над скромными мавританцами вышла менее показательной (2:1). Плюс поединок с Анголой завершился викторией (2:0).
Блестящая Аргентина в пяти своих последних матчах добыла 5 побед. В этих поединках команда забила 16 мячей, пропустив в свои ворота лишь один.
Состояние команды: Серия из пяти побед подряд не может не тешить самолюбие аргентинцев. Вот только не вовремя получил травму Лионель Месси…
Более того, Аргентина традиционно не испытывает проблем в матчах с Гондурасом. Все три очных поединка принесли команде успех.
Гондурас
Турнирное положение: Гондурасцы отбор на чемпионат мира откровенно провалили. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своей отборочной группы, пропустив вперед Гаити.
Причем Гондурас на 2 очка отстала от сенсационных гаитян. Да и забила команда всего 5 мячей в 6 матчах отбора.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Гондурасцы не сумели одолеть Перу (2:2).
Поединок с Коста-Рикой также не принес положительных эмоций (0:0). А вот чуть ранее она умудрилась проиграть сборной Никарагуа (0:2).
При этом Гондурас в 5 своих последних поединках разжился лишь одной викторией. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Гондурасцы ныне переживают кризис жанра. Все-таки три матча без побед говорят о проблемах в плане организации игры.
Команда в последнем отборочном турнире пропустила всего 2 мяча в 6 матчах. Вот только соперниками были довольно скромные команды.
Заметно, что гондурасцы слабовато выглядят в плане креатива. Да и матчи с более или менее крепкими оппонентами становятся настоящим ребусом.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Аргентина в этом матче выглядит предпочтительнее соперника. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценивается в 8.90, тогда как победа оппонента — в 26.00.
Букмекеры дают тотал больше 2.5 за 1.42, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.49.
Прогноз: Аргентина традиционно отличается мощной атакой, да и перед стартом Мундиаля явно постараются показательно продемонстрировать свою мощь.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.38.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Гондурас не может победить уже 3 матча кряду
- Аргентинцы имеют в своём составе атакующих исполнителей мирового уровня
- Аргентина победила 5 раз кряду, отличившись в этих матчах 16 забитыми мячами
- Гондурас в отборочном турнире на чемпионат мира забил всего 5 мячей в 6 поединках
- Аргентинцы во всех трёх очных поединках одолели Гондурас