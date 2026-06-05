прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.20

7 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Аргентина и Гондурас. Начало игры — в 03:00 мск.

Аргентина

Турнирное положение: Аргентинцы уверенно квалифицировались на Мундиаль. Команда не знала себе равных в южноамериканской отборочной группе.

При этом Аргентина аж 9 очков опередила финишировавший следом Эквадор. Правда, средняя результативность не дотянула до двух голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела уверенно. Аргентинцы деклассировали Замбию (5:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

А вот победа над скромными мавританцами вышла менее показательной (2:1). Плюс поединок с Анголой завершился викторией (2:0).

Блестящая Аргентина в пяти своих последних матчах добыла 5 побед. В этих поединках команда забила 16 мячей, пропустив в свои ворота лишь один.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Серия из пяти побед подряд не может не тешить самолюбие аргентинцев. Вот только не вовремя получил травму Лионель Месси…

Более того, Аргентина традиционно не испытывает проблем в матчах с Гондурасом. Все три очных поединка принесли команде успех.

Гондурас

Турнирное положение: Гондурасцы отбор на чемпионат мира откровенно провалили. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своей отборочной группы, пропустив вперед Гаити.

Причем Гондурас на 2 очка отстала от сенсационных гаитян. Да и забила команда всего 5 мячей в 6 матчах отбора.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Гондурасцы не сумели одолеть Перу (2:2).

Поединок с Коста-Рикой также не принес положительных эмоций (0:0). А вот чуть ранее она умудрилась проиграть сборной Никарагуа (0:2).

При этом Гондурас в 5 своих последних поединках разжился лишь одной викторией. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Гондурасцы ныне переживают кризис жанра. Все-таки три матча без побед говорят о проблемах в плане организации игры.

Команда в последнем отборочном турнире пропустила всего 2 мяча в 6 матчах. Вот только соперниками были довольно скромные команды.

Заметно, что гондурасцы слабовато выглядят в плане креатива. Да и матчи с более или менее крепкими оппонентами становятся настоящим ребусом.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Аргентина в этом матче выглядит предпочтительнее соперника. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценивается в 8.90, тогда как победа оппонента — в 26.00.

Букмекеры дают тотал больше 2.5 за 1.42, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.49.

Прогноз: Аргентина традиционно отличается мощной атакой, да и перед стартом Мундиаля явно постараются показательно продемонстрировать свою мощь.

2.20 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Аргентина — Гондурас позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

2.38 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Аргентина — Гондурас позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Обе забьют за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдет