Перед стартом чемпионата мира-2026 сборные Бразилии и Египта проведут редкую очную встречу, которая станет серьёзной проверкой амбиций обеих команд

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

23' Жёлтая карточка! Получает её Маркиньос! Маркос сыграл жёстко в подкате против Мармуша. Эпизод произошёл в центре поля.

21' Бразильцы стали чаще забрасывать мяч в штрафную Египта, но вратарь африканской сборной уверенно забирает круглого во вратарской.

19' Фол в атаке. Винисиус пытался убежать по левому флангу, его оттеснил от мяча Хани Мохамед. В итоге бразильцу пришлось нарушить правила, в попытка отобрать сферу у соперника.

17' Да, у нас первая замена в матче, вынужденная. Анчелотти меняет Уэсли, он покидает поле в сопровождении врачей. В игру вступает Данило.

16' Франса Уэсли сидит на газоне, видимо футболист получил травму. Есть вероятность, что правый защитники сборной Бразилии не сможет продолжить игру.

14' Всё в порядке с голкипером сборной Египта, игра у нас продолжается. С мячом больше играют бразильцы, в основном играют на своей половине поля. Египет встречает соперника высоким прессингом.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 1 Удары мимо 0 59 Владение мячом 41 1 Фолы 0

13' Остановка в матче. Вратарю сборной Египта Шобейру оказывают помощь врачи.

11' ГОООООООЛ! 1:1! Зико. Египет отыгрывается. Маркиньос на правом фланге обороны отдавал пас назад, в этот момент Зико перехватил мяч, вышел один на один с вратарём и отправил мяч в правый нижний угол.

09' Бразильцы после забитого мяча стали катать мяч на своей половине, не форсируя события.

07' ГОООООООЛ! 1:0! Бруно Гимарайнс! Сборная Бразилии открывает счёт в поединке. Гимарайнс обокрал Лашина на границе штрафной и в касание переправил мяч в правый нижний угол.

06' Опасно! Трезеге отдал пас из глубины поля на Абдул-Фетух Ахмеда. Тот пробил с острого левого угла, но мяч пролетел мимо штанги.

05' Египет пока играет вторым номером. После попытки Винисиуса ворваться в штрафную соперники, бразильцы провели ещё две атаки, но удара дело не дошло. На первых минутах встречи вратари сборных Бразилии и Египта пока без работы.

04' Тьяго получил мяч на левом фланге, на подступах к штрафной отдал пас на Винисиуса. Игрок мадридского «Реала» на дриблинге пытался прорваться к ближней штанге, но упустил мяч за лицевую линию.

03' Бразильцы пока катают мяч с фланга на фланг, присматриваются к сопернику, сфера балансирует пока между линиями полузащиты и защиты бразильской сборной.

02' Сборная Бразилии начинает встречу с центра поля. Пентакампионы сегодня играют в синей форме. Египет в красных футболках, белых трусах.

01' Матч стартовал, поехали.

До матча

01:00 Звучат гимны Бразилии и Египта.

00:59 Сборные выходят из подтрибунного помещения на футбольное поле.

00:44 Главный судья матча — Адонай Эскобедо Гонсалес (Мексика).

00:40 Ну что друзья, до футбольного поединка осталось совсем немного времени. Запасаемся попкорном и ждём с нетерпением 90 минут увлекательного и яркого футбола в исполнении сборных Бразилии и Египта.

00:26 Египет на чемпионате мира проведёт поединки против Бельгии, Ирана и Новой Зеландии. Африканской сборной в первом туре будет противостоять Бельгия. Матч состоится 15 июня.

00:24 Пока матч у нас не стартовал, хочу отметить, что сборная Бразилии на ЧМ-2026 сыграет в одной группе против Марокко, Гаити и Шотландии. В первом туре мундиаля пентакампионы сыграют против Марокко. Встреча состоится 14 июня.

00:21 Бразильцы в рейтинге ФИФА занимают 6-е место, в то время как Египет расположился на 29-й строчке.

00:18 Сборная Египта: Шобейр Мостафа, Хани Мохамед, Фатхи Хамди, Ибраим Яссер, Абул-Фетух Ахмед, Аттиа Марван, Лашин Моханад, Хассан Хессем, Зико Мостафа, Трезеге, Мармуш Омар.

00:16 Сборная Бразилии: Алиссон Бекер, Франса Уэсли, Маркиньос Маркос, Ибаньес Рожер, Дуглас Сантос, Каземиро Карлос, Гимарайнс Бруно, Рафинья Диас, Пакета Лукас, Винисиус, Тьяго Игор.

00:15 Предлагаю перейти к составам команд.

00:10 Товарищеский поединок между южноамериканцами и африканцами пройдёт на нейтральном поле в Кливленде.

00:00 Сборные Бразилии и Египта между собой встречались всего два раза. В далёком 2009 году в Кубке Конфедераций бразильцы переиграли соперника со счёто 4:3. В 2011 сборные сошлись между собой в товарищеской игре. В том поединке африканцы уступили 0:2.

23:55 Бразилия: Южноамериканцы вступили в новый этап развития под руководством Карло Анчелотти. Итальянский специалист должен вернуть пятикратным чемпионам мира стабильность и вновь сделать команду одним из главных фаворитов крупнейших турниров. В финальную часть бразильцы вышли с трудом, заняв в своей отборочной группе 5-е место.

23:48 Египет: Эта сборная традиционно считается одним из грандов африканского футбола. Команда делает ставку на организованную игру и опытных исполнителей, а нынешний товарищеский матч с Бразилией станет для неё важной проверкой перед продолжением международного сезона. Египет вышел в финальную часть, заняв первое место в своей отборочной группе, не проиграв ни одной встрчи.

23:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.09.