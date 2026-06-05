7 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Бразилия и Египет. Начало игры — в 01:00 мск.
Бразилия
Турнирное положение: Бразильцы, несмотря на все свои проблемы, все-таки попали на чемпионат мира. Вот только заняла команда скромное 5 место в отборочной группе.
При этом Бразилия умудрилась потерпеть аж 6 поражений в квалификации. Да и 17 пропущенных мячей в 18 матчах явно указывают на проблемы с надежностью тылов.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весело и залихватски. Панамцы были обыграны со счетом 6:2.
До того команда по всем статьям переиграла Хорватию (3:1). А вот поединок с Францией завершился поражением (1:2).
В пяти своих последних матчах Бразилия добыла три победы. В них команда забила 13 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Подопечные Карло Анчелотти в кои-то веки не ходят в фаворитах турнира. Зато состав у команды по именам мощный, и амбиций громадьё, плюс бразильцы еще не пропустили ни одного Мундиаля.
Бразильцы победили в двух своих последних поединках, однако неизменно пропускают уже четыре матча кряду. Плюс в обойме Рафинья, ставший с 5 голами лучшим бомбардиром команды в отборе.
Египет
Турнирное положение: Египтяне уверенно вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на первом месте турнирной таблицы своей отборочной группы, не потерпев ни одного поражения.
Причем Египет на 5 очков опередил ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок египтяне могут записать себе в актив. «Фараоны» с минимальным счётом одолели сборную России.
Несколько ранее египтяне подписали достойный паритет с Испанией (0:0). А вот поединок с Саудовской Аравией принес яркий успех (4:0).
Стоит сказать, что Египет в 5 своих последних поединках добыл две победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при всего одном пропущенном.
Состояние команды: Оборона «фараонов» выглядит неприступной, как Форт-Нокс. В четырех последних матчах египтяне не пропустили ни разу.
При этом Египет имеет шикарный подбор игроков в атакующей линии. Звёздные Мохамед Салах и Омар Мармуш способны сделать разницу!
Между тем, «фараоны» уступили Бразилии в обоих очных поединках. А вот в этой встрече египтяне явно постараются максимально эффективно сыграть вторым номером.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Бразилии дают 1.36, а на Египет — 9.25; ничью букмекеры оценивают в 5.58.
Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 1.70, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.32
Прогноз: Бразилия привычно ярко выглядит в атаке, да и взломать надёжную оборону египтян будет для команды дополнительной мотивацией.
Ставка: Фора Бразилии -1.5 за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.51.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Египтяне в двух своих последних поединках сумели забить всего один мяч
- Бразильцы имеют в своём составе блестящих атакующих исполнителей
- Бразилия уверенно победила в двух своих последних матчах
- Египет уступил бразильцам в обоих очных поединках
- Бразильцы забивают в среднем чаще гола за матч, но потенциально способны прибавить в плане реализации