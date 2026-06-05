прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.09

7 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Бразилия и Египет. Начало игры — в 01:00 мск.

Бразилия

Турнирное положение: Бразильцы, несмотря на все свои проблемы, все-таки попали на чемпионат мира. Вот только заняла команда скромное 5 место в отборочной группе.

При этом Бразилия умудрилась потерпеть аж 6 поражений в квалификации. Да и 17 пропущенных мячей в 18 матчах явно указывают на проблемы с надежностью тылов.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весело и залихватски. Панамцы были обыграны со счетом 6:2.

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До того команда по всем статьям переиграла Хорватию (3:1). А вот поединок с Францией завершился поражением (1:2).

В пяти своих последних матчах Бразилия добыла три победы. В них команда забила 13 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: Подопечные Карло Анчелотти в кои-то веки не ходят в фаворитах турнира. Зато состав у команды по именам мощный, и амбиций громадьё, плюс бразильцы еще не пропустили ни одного Мундиаля.

Бразильцы победили в двух своих последних поединках, однако неизменно пропускают уже четыре матча кряду. Плюс в обойме Рафинья, ставший с 5 голами лучшим бомбардиром команды в отборе.

Египет

Турнирное положение: Египтяне уверенно вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на первом месте турнирной таблицы своей отборочной группы, не потерпев ни одного поражения.

Причем Египет на 5 очков опередил ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок египтяне могут записать себе в актив. «Фараоны» с минимальным счётом одолели сборную России.

Несколько ранее египтяне подписали достойный паритет с Испанией (0:0). А вот поединок с Саудовской Аравией принес яркий успех (4:0).

Стоит сказать, что Египет в 5 своих последних поединках добыл две победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при всего одном пропущенном.

Состояние команды: Оборона «фараонов» выглядит неприступной, как Форт-Нокс. В четырех последних матчах египтяне не пропустили ни разу.

При этом Египет имеет шикарный подбор игроков в атакующей линии. Звёздные Мохамед Салах и Омар Мармуш способны сделать разницу!

Между тем, «фараоны» уступили Бразилии в обоих очных поединках. А вот в этой встрече египтяне явно постараются максимально эффективно сыграть вторым номером.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Бразилии дают 1.36, а на Египет — 9.25; ничью букмекеры оценивают в 5.58.

Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 1.70, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.32

Прогноз: Бразилия привычно ярко выглядит в атаке, да и взломать надёжную оборону египтян будет для команды дополнительной мотивацией.

2.09 Фора Бразилии -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч Бразилия — Египет принесёт прибыль 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: Фора Бразилии -1.5 за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.

2.51 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.51 на матч Бразилия — Египет принесёт чистый выигрыш 1510₽, общая выплата — 2510₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.51.

Пять причин, почему ставка зайдет