прогноз на финальную репетицию Эквадора перед ЧМ-2026, ставка за 2.27

7 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Эквадора и Гватемалы. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.27.

Эквадор

Турнирное положение: Эквадор сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года, где оказалась в одной группе с Кот-д'Ивуаром, Кюрасао и Германией.

Команда в южноамериканском отборе на девять очков отстала от его победителя — Аргентины, и на один балл опередила своего ближайшего преследователя — Колумбию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в нейтральных стенах одержала победу над Саудовской Аравией (2:1).

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Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже не смог выиграть, ведь на чужом поле разошлась мировой с Нидерландами (1:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были товарищескими, Эквадор в пяти случаях довольствовался мировой и два раза выиграл.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах номинальных хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над нынешним соперником.

Эннер Валенсия — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с шестью голами.

Гватемала

Турнирное положение: Гватемала не сыграет в финальной части мундиаля, поскольку заняла лишь третье место в своей группе квалификации в зоне КОНКАКАФ.

Команда отстала на четыре очка от выигравшей квартет Панамы и на один балл — от второго Суринама, а также на пять пунктов опередила четвертый Сальвадор.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в нейтральных стенах потерпела поражение от Чехии (1:3).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также остался ни с чем, когда снова-таки на нейтральной арене был попросту сметен с пути Алжиром (0:7).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые были товарищескими, Гватемала проиграла с общим счётом 1-11.

Это говорит о плохих шансах номинальных гостей даже на ничью, особенно если учесть превосходство в классе нынешнего соперника, который наверняка желает успешно завершить подготовку к мундиалю.

Оскар Сантис — лучший бомбардир команды в отборе КОНКАКАФ на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Эквадора забивали обе команды

в 11-ти из 12-ти последних матчей Эквадора забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Гватемалы забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Эквадор — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.23. Ничья — в 4.88, успех Гватемалы — в 17.19.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.56 и 2.30.

Прогноз: в трех последних матчах номинальных хозяев забивали оба соперника. Так было и в их предыдущем товарищеском поединке.

Между тем, в пяти из восьми последних матчей номинальных гостей был реализован такой же сценарий.

2.27 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч Эквадор — Гватемала принесёт чистый выигрыш 1270₽, общая выплата — 2270₽

Ставка: обе команды забьют за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей Гватемалы.

2.41 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.41 на матч Эквадор — Гватемала позволит вывести на карту выигрыш 1410₽, общая выплата — 2410₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.41