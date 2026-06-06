7 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Эквадора и Гватемалы. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.27.
Эквадор
Турнирное положение: Эквадор сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года, где оказалась в одной группе с Кот-д'Ивуаром, Кюрасао и Германией.
Команда в южноамериканском отборе на девять очков отстала от его победителя — Аргентины, и на один балл опередила своего ближайшего преследователя — Колумбию.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в нейтральных стенах одержала победу над Саудовской Аравией (2:1).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже не смог выиграть, ведь на чужом поле разошлась мировой с Нидерландами (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые были товарищескими, Эквадор в пяти случаях довольствовался мировой и два раза выиграл.
Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах номинальных хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над нынешним соперником.
Эннер Валенсия — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с шестью голами.
Гватемала
Турнирное положение: Гватемала не сыграет в финальной части мундиаля, поскольку заняла лишь третье место в своей группе квалификации в зоне КОНКАКАФ.
Команда отстала на четыре очка от выигравшей квартет Панамы и на один балл — от второго Суринама, а также на пять пунктов опередила четвертый Сальвадор.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в нейтральных стенах потерпела поражение от Чехии (1:3).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также остался ни с чем, когда снова-таки на нейтральной арене был попросту сметен с пути Алжиром (0:7).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые были товарищескими, Гватемала проиграла с общим счётом 1-11.
Это говорит о плохих шансах номинальных гостей даже на ничью, особенно если учесть превосходство в классе нынешнего соперника, который наверняка желает успешно завершить подготовку к мундиалю.
Оскар Сантис — лучший бомбардир команды в отборе КОНКАКАФ на ЧМ-2026 с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Эквадора забивали обе команды
- в 11-ти из 12-ти последних матчей Эквадора забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей Гватемалы забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Эквадор — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.23. Ничья — в 4.88, успех Гватемалы — в 17.19.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.56 и 2.30.
Прогноз: в трех последних матчах номинальных хозяев забивали оба соперника. Так было и в их предыдущем товарищеском поединке.
Между тем, в пяти из восьми последних матчей номинальных гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.27.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей Гватемалы.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.41