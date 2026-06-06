В предстоящем экспрессе разберём две товарищеских игры и Вторую лигу чемпионат России. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.13.

Греция — Италия

Футбол. Товарищеский матч

На финальную часть чемпионата мира 2026 года Греция не смогла отобраться, заняв только третье место в группе С после Шотландии и Дании. Тем не менее сербский специалист Иван Йованович сохранил свой пост и продолжает омоложение состава.

Сейчас у Греции подросла отличная плеяда, и многие молодые футболисты (Кулиеракис, Циолис, Мандас, Дувикас, Костулас) постепенно начинают заявлять о себе в ведущих европейских лигах. В последнем товарищеском матче сборная сыграла вничью со Швецией (2:2), до этого была ничья с Венгрией (0:0).

Сборная Италии сейчас находится на перепутье и в ожидании нового главного тренера, назначение которого изрядно затянулось. Пока командой руководит Сильвио Бальдини из молодёжки, который решил не терять времени даром и фактически вызвал почти всех талантливых футболистов страны, многих из которых удалось заиграть за «Скуадру Адзурру».

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Причём есть игроки даже из Серии В, и возраст никого, за исключением «дядьки» Доннаруммы, не превышает 27 лет. В прошлой игре Италия с трудом обыграла Люксембург (1:0), а единственный гол на счету главной сейчас надежды страны — Франческо Пио Эспозито. Греция явно мастеровитее нынешней Италии и не должна проиграть.

Наш прогноз: победа Греции с форой 0 за 1,49.

Марокко — Норвегия

Футбол. Товарищеский матч

Марокко продолжает подготовку к чемпионату мира, и это будет последняя товарищеская игра перед матчем с Бразилией (14 июня), поэтому раскачиваться некогда — надо проверять связи перед главным соперником по группе.

Прошлую товарищескую игру Марокко легко выиграло у Мадагаскара (4:0), а главным героем стал хавбек «ПСВ» Сайбари, которого связывают слухи с переходом в «Баварию». Ранее было разгромлено Бурунди (5:0).

Норвегии тоже скоро предстоит участие в мундиале, но команда стартует в нём на три дня позже (17 июня), и соперник будет гораздо слабее (Ирак). Пока же дружина Столе Сольбаккена играет товарищеские матчи.

Последний закончился уверенной победой над соседями из Швеции (3:1). Причём состав был у норвежцев не самый основной, а основной ударной силой стал Ларсен из «Кристал Пэлас», оформивший дубль. Холанн и Эдегор получили в этом матче отдых. Наверняка они появятся в игре с Марокко.

Наш прогноз: тотал больше 2 за 1,44.

«Ленинградец» — «Миасс»

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига, «Золото»

В прошлом туре «Ленинградец» сделал большой шаг к возвращению в Первую лигу, обыграв в гостях прямого конкурента «Текстильщик» со счётом 2:0 и вернул себе лидерство в таблице чемпионата.

Победа в игре против «Миасса» приблизит амбициозный клуб к цели на сезон. Всего осталось сыграть два тура. Ни у кого в лиге нет такого сильного состава, где многие футболисты успели поиграть в РПЛ и Первой лиге.

«Миасс» является типичным середняком Второй лиги без претензий на что‑то большее: у команды слабое финансирование, и она вынуждена выживать, приглашая в основном свободных агентов и молодёжь.

Сейчас «Миасс» идёт на предпоследнем, девятом месте с 16 очками и рискует оказаться в «Серебре» Второй лиги. В прошлом туре команда проиграла в гостях «Велесу» (2:3), а до этого — «Текстильщику» (0:1) дома. Все эти команды ведут борьбу за возвращение в Первую лигу, как и «Ленинградец».

Наш прогноз: победа хозяев за 1,46.

3.13 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,13.