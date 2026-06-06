В субботу, 6 июня, Майя Хвалиньская и Мирра Андреева сразятся в финале Открытого чемпионата Франции по теннису 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

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15:15 Сегодняшний матч пройдет в Париже на главном корте теннисного комплекса Stade Roland Garros — «Корте имени Филиппа Шатрие». Легендарная центральная арена вмещает 15 000 зрителей и оборудована раздвижной крышей на случай дождя.

15:05 Польская теннисистка демонстрирует впечатляющую форму — у неё девять побед в последних десяти матчах. По ходу турнира она обыграла много сильных соперниц: Элизу Мертенс, Марию Саккари, Анну Калинскую, Диану Шнайдер и других.

15:00 Майя Хвалиньская является второй теннисисткой, добравшейся до финала Ролан Гаррос через квалификацию. Перед стартом основной сетки коэффициент на то, что полька выйдет в решающую стадию, составлял около 500.0.

14:55 Российская теннисистка проиграла всего один сет в нынешнем розыгрыше Ролан Гаррос, было это во втором круге против Марины Бассольс Риберы. В недавнем полуфинале Андреева легко разобралась с Мартой Костюк (6:1, 6:3).

14:50 Мирра Андреева подходит к финалу с отличными результатами на дистанции десяти матчей — у нее девять побед. В нынешнем сезоне на грунте у нее статистика следующая: 21 виктория и только 3 неудачи.

14:45 Между собой Майя Хвалиньская и Мирра Андреева ранее не играли и сейчас готовятся провести первый очный поединок.

14:40 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.47

14:30 Приветствуем всех любителей тенниса! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию женского финала Ролан Гаррос 2026, в котором за титул поборются Майя Хвалиньская и Мирра Андреева. Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.