Крупнейший титул Муховой

Главным событием прошлой недели стала победа Каролины Муховой на турнире WTA 1000 в Дохе.

Чешская теннисистка выиграла крупнейший титул в карьере и максимально приблизилась к возвращению в топ-10.

Несмотря на то, что турнир пропускала Арина Соболенко, успех Муховой точно нельзя назвать везением.

В финале она обыграла Викторию Мбоко, внушительный прогресс которой стал одним из главных сюжетов стартового отрезка сезона.

В полуфинале Мухова остановила Марию Саккари. В четвертьфинале гречанка совершила нереальный камбэк в матче против Иги Свентек.

Достоин упоминания и матч против Анны Калинской. Перед встречей с Муховой россиянка наконец-то обыграла Элину Свитолину, причем уверенно — в двух сетах.

С одной стороны, удивительно, что это всего лишь второй титул Муховой на уровне основного тура. Первый она выиграла осенью 2019 года, когда стала чемпионкой турнира в Сеуле.

«Прошло уже много времени с тех пор, как я выигрывала турнир. Приятно снова испытать это чувство и вспомнить радость от победы. Это невероятно», — призналась 29-летняя теннисистка после финала.

Между первым и вторым титулом Муховой прошло больше шести лет, но на самом деле в этом нет ничего странного. Травмы — главная причина, почему она до сих пор выиграла лишь два турнира.

После победы в Дохе Мухова также сказал несколько слов о Мбоко: «Если я не ошибаюсь, тебе еще нет 20 лет. Ты играешь очень зрело. Для тебя это была невероятная неделя. Уверена, впереди еще много титулов».

Мбоко преподнесла одну из главных сенсаций недели, обыграв в четвертьфинале действующую чемпионку Australian Open Елену Рыбакину.

Благодаря очередному выходу в финал 19-летняя теннисистка дебютировала в топ-10. Скорее всего, теперь она будет регулярным участником решающих матчей на крупнейших турнирах.

Де Минор с третьей попытки взял титул в Роттердаме

Алекс Де Минор наконец-то выиграл турнир в Роттердаме. До этого он дважды останавливался в шаге от титул.

В 2024-м австралиец проиграл в финале Яннику Синнеру, а в 2025-м — Карлосу Алькарасу.

К счастью для Де Минора, на этот раз в Роттердаме не было ни итальянца, ни испанца.

Впрочем, и без них там хватало непростых соперников. Путь Де Минора сложно назвать простым: на прошлой неделе он обыграл Артура Фиса, Стэна Вавринку, Ботика ван де Зандшульпа, Юго Эмбера и Феликса Оже-Альяссима.

Финал, надо признать, разочаровал, Де Минор отдал Оже-Альяссиму лишь пять геймов. На фоне уверенных побед канадца в предыдущих раундах его в решающем матче слегка смазала общее впечатление. В полуфинале Феликс буквально снёс с корта измотанного после трех изнурительных матчей Александра Бублика (6:1, 6:2).

«Сегодня я старался изо всех сил, но ты просто был немного лучше», — сказал Оже-Альяссим австралийцу после финала.

На самом деле конкретно в этом матче Де Минор был не «немного лучше», а значительно лучше. Эта победа подтвердила, что австралиец все-таки неслучайно закрепился в топ-10.

Это один из моих любимых турниров в календаре. Обожаю возвращаться сюда, в Роттердам. Здесь я всегда показываю едва ли не лучший теннис, и теперь это подтвердилось титулом. Алекс Де Минор чемпион турнира в Роттардаме

Следующей целью Де Минора станет дебют в топ-5. Эту неделю он начал в статусе шестой ракетки мира.

Невероятный финал в Далласе

В отличие от «пятисотника» в Роттердаме, в Далласе зрители увидели финал, который полностью соответствовал ожиданиям.

Чемпионом американского турнира категории ATP 500 стал Бен Шелтон.

Американец преодолел настоящий марафон, прежде чем добрался до четвертого титула в карьере.

После первого круга, где его соперником был Габриэль Диалло, Шелтон провел четыре тяжелейших трехсетовика.

В первом Бен обыграл 37-летнего Адриана Маннарино, который в начале месяца дошел до финала в Монпелье.

В четвертьфинале Шелтон совершил камбэк в матче против Миомира Кецмановича, а в полуфинале остановил прошлогоднего чемпиона турнира Дениса Шаповалова.

«Нужно отдать должное Денису — тому, как он играет на этом корте. Как будто на тебя несется товарный поезд», — сказал Шелтон после волевой победы над канадцем.

Но главная драма случилась в финале. Шелтон обыграл Тейлора Фрица, несмотря на то, что снова отдал первый сет. Но и это еще не всё: при счете 4:5 в решающем сете Бен отыграл три матчбола.

Я благодарю бога — мне точно понадобилось что-то сверхъестественное, чтобы выиграть этот турнир, учитывая, сколько раз я был на грани поражения. Бен Шелтон чемпион турнира в Далласе

Несмотря на всю драматичность решающего матча, Фриц признался, что не испытывает сожаления: «Это не душераздирающее поражение. После упущенных трех матчболов ожидал, что буду гораздо более расстроен. Конечно, это больно, но не настолько, как можно было бы ожидать — у меня нет особых сожалений о том, как я сыграл те розыгрыши на матчболах».

Шелтон остался в топ-10 после победы в Далласе — в текущей версии рейтинга он девятый. Фриц находится на две строчки выше, но очевидно, что по ходу сезона оба американца будут штурмовать топ-5.

Медведева потерял контроль

Даниил Медведев снова слетел с катушек. Первый за долгое время сбой случился в Роттердаме.

С тех пор, как Медведев прекратил сотрудничество с Жилем Серварой, мы почти не видели его «фирменных» всплесков эмоциональности — просто было не до этого. Россиянин, похоже, действительно сильно расстроился, оказавшись за пределами топ-10.

Однако несколько успешных выступлений снова обернулись почти неконтролируемым поведением.

На «пятисотнике» в Роттердаме Медведев сразу проиграл Юго Эмберу. Во-первых, он явно был взбешен, что уже в первом круге ему пришлось играть против столь серьезного соперника.

Статистика тоже не добавляла оптимизма — Даниил проиграл три из четырех предыдущих матчей против француза.

Пятая встреча подтвердила, что Эмбер по-прежнему остается сложным оппонентом для чемпиона US Open-2021.

Главной причиной срыва стали мячи.

Эти мячи созданы для людей, которые любят ублажать людей, которые любят ублажать с небольшим количеством слюны. Совсем чуть-чуть. Даниил Медведев Первая ракетка России

Перед этим было еще несколько реплик, после одной из них Медведев получил предупреждение за неспортивное поведение.

В ответ на это со стороны дерзкого россиянина последовала угроза: «Если ты дашь мне второе предупреждение, я сразу снимусь с матча из-за боли в локте. Хотя на самом деле я опаздываю на самолет».

В общем, в тот день Медведеву не очень-то хотелось играть и побеждать.

«Даня остается Даней: поведение на грани фола, внимание опять улетело в сторону мячей, но самое интересное — дважды сойдя с ума и выругавшись после первого сета и при 1:4 в третьем, он начинал играть лучше», — добавила экс-третья ракетка мира Светлана Кузнецова.

К слову, не только Медведев был недоволен мячами. Но суть в том, что его коллеги немного иначе озвучивают свое мнение.

Я испытывал трудности на тренировках и был расстроен мячами, а это на меня не похоже. Понимаю, о чем говорил Даниил. Это точно не мои любимые мячи. Не думаю, что они вообще кому-нибудь нравятся — их очень тяжело контролировать. Трудно объяснить, но это мертвые мячи. Они больше подходят игрокам с мощной подачей и сильным вращением. Но я не могу ничего с этим сделать. Мяч или корт не изменятся, а моя задача — адаптироваться, делать все возможное и продолжать хорошо играть. Алекс Де Минор чемпион турнира в Роттрдаме

Француз Артур Фис тоже высказался: «Когда ты играешь на профессиональном уровне, против очень сильных соперников, видеть, как мячи становятся больше и медленнее уже после двух геймов, — это странно. Не знаю, кто за это отвечает, но им нужно работать лучше. Ненормально играть такими мячами на нашем уровне».

Вечером в понедельник Медведев сыграет против китайца Цзюньчэна Шана в первом круге «пятисотника» в Дохе. На этот раз будет сложно списать еще одно поражение на качество мячей.

Андреева снова в тени конкуренток

Мирра Андреева по-прежнему остается заложницей собственных ожиданий и заявлений.

Уверенность россиянки в том, что она спокойно закрепится в топ-3 и будет выигрывать титулы на «Больших шлемах», похоже, серьезно ударила по ее психологическому состоянию. В реальности всё немного иначе. Очевидно, что Мирра пока не готова конкурировать с лучшими теннисистками мира.

Но есть еще один неприятный момент: за последний в год в туре появилось еще несколько совсем молодых теннисисток, которые слегка отодвинули Андрееву на второй план.

Одной из них Мирра и проиграла в третьем круге «тысячника» в Дохе. Россиянку остановила Виктория Мбоко.

Это был один из тех матчей, которые называют принципиальными. Соперница вышла доказать, что ее поражение от Андреевой в финале «пятисотника» в Аделаиде было всего лишь досадным недоразумением, — и у нее получилось.

Мбоко взяла реванш, хотя в решающем сете Мирра была буквально в шаге от победы — при счете 5:4 она не реализовала матчбол и не подала на матч.

«Видно, что Мирра перестала прогрессировать, и сложно сказать, с чем это связано. Раньше она лезла на всех, играла гораздо острее, а сейчас она отсиживается глубоко в обороне. С такой игрой нельзя рассчитывать на победу на больших турнирах, сейчас выигрывают активные игроки, атакующие», — считает экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков.

«Я не давлю на себя завышенными ожиданиями — просто хочу выходить на корт и играть. Да, я прекрасно понимаю, почему сейчас почти всегда я в роли фаворита. Но в туре все равно полно очень талантливых девочек, и это теннис — здесь может случиться что угодно», — сказала Мбоко после выхода в финал катарского «тысячника» и дебюта в топ-10.

Именно таких высказываний, скромных, не хватало Андреевой, когда почти все эксперты буквально настаивали, что она обязательно возглавит рейтинг и будет регулярно побеждать на крупнейших турнирах.

Впереди у Мирры первое серьезное испытание в этом году. На этой неделе ей предстоит защищать прошлогодний титул на «тысячнике» в Дубае. Провал не отбросит ее за пределы топ-10, но может еще одним эмоциональным потрясением.