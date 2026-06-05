прогноз на финал Ролан Гаррос, ставка за 2.47

Россиянка Мирра Андреева сыграет против польки Майи Хвалиньской в финале Ролан Гаррос. Матч пройдет 6 июня, начало — в 16:00 мск.

Хвалиньская

Майя впервые в карьере вышла в финал на турнире «Большого шлема» и на уровне основного тура вообще.

Кроме того, Хвалиньская — первый квалифаер, вышедший в финал Ролан Гаррос. В решающем отборочном матче она обыграла нидерландку Сюзан Ламенс.

В первом раунде основного турнира Хвалиньская одержала сенсационную победу над китаянкой Циньвэнь Чжэн — 6:4, 6:0.

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Еще одним сюрпризом стала уверенная победа 24-летней польки над бельгийкой Элизой Мертенс. Этот матч тоже завершился со счетом 6:4, 6:0.

В третьем круге она остановила бывшую третью ракетку мира Марию Саккари — 1:6, 6:3, 6:2.

В 1/8 финала Майя уверенно выиграла у француженки Диан Парри — 6:3, 6:2.

В четвертьфинале ее соперницей была россиянка Анна Калинская — 7:6, 6:3.

В полуфинале Хвалиньская обыграла еще одну представительницу России — Диану Шнайдер. И здесь ей тоже не понадобился дополнительный сет — 7:6, 6:4.

Майя Хвалиньская globallookpress.com

До этой недели лучшим результатом Хвалиньской в текущем сезоне был выход в четвертьфинал на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

Хвалиньская начала турнир в статусе 114-й ракетки мира. На следующей неделе она дебютирует в топ-25.

Андреева

Мирра тоже впервые в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема».

В первом раунде текущего турнира она одержала уверенную победу над француженкой Фионой Ферро — 6:3, 6:3.

Во втором круге, вопреки ожиданиям, она отдала сет испанке Марине Бассольс — 3:6, 6:1, 6:1.

В третьем раунде Андреева выиграла у чешки Мари Боузковой (6:4, 6:2), а в 1/8 финала — у швейцарки Джил Тайхман (6:3, 6:2).

В четвертьфинале Мирра разгромила румынскую теннисистку Сораны Кырстю — 6:0, 6:3.

Но главным сюрпризом стала разгромная победа 19-летней россиянки над Мартой Костюк в 1/2 финала — 6:1, 6:3. Мирра прервала 17-матчевую беспроигрышную серию украинки.

Андреева выиграла 21 из 24 матчей на грунте в этом сезоне.

В апреле она выиграла «пятисотник» в Линце и дошла до полуфинала в Штутгарте. В мае Андреева остановилась в шаге от титула на «тысячнике» в Мадриде и дошла до четвертьфинала на турнире в Риме.

Андреева выиграла 35 из 44 матчей в этом году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хвалиньскую в этом матче можно поставить за 4.30, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.24.

Прогноз: Майя действительно здорово провела матч против Шнайдер, которая честно признала, что соперница «играла нереально».

Но также важно понимать, что теннис Андреевой — это совершенно другой уровень. При всем уважении к Шнайдер.

Мирра уверенно обыграет главную сенсацию не только этого турнира, но и всего сезона. Вполне вероятно, что в этом матче будет разгромный счет.

2.47 Победа Андреевой с форой по геймам (-6,0) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.47 на матч Хвалиньская — Андреева позволит вывести на карту выигрыш 1470₽, общая выплата — 2470₽

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-6,0) за 2.47.