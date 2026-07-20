Блинкова снова проиграет в первом круге?

прогноз на матч первого круга турнира в Праге, ставка за 1.96

Россиянка Анна Блинкова сыграетп против чешки Сары Бейлек в первом круге турнира WTA 250 в Праге (Чехия). Матч пройдет 21 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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Блинкова

Анна по итогам предыдущей недели опустилась на 105-ю строчку в рейтинге WTA.

Российская теннисистка неудачно выступила на турнире в Афинах, не сумев пройти даже первый круг.

Блинкова проиграла белоруске Александре Соснович — 6:3, 2:6, 2:6.

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У Блинковой пока отрицательный баланс в этом году — 16 побед и 22 поражения.

В начале июля 27-летняя россиянка дошла до четвертьфинала на грунтовом турнире WTA 125 в Контрексевиле.

Перед этим Анна прошла раунд на Уимблдоне — после победы над Юлией Стародубцевой проиграла Марте Костюк.

В этом сезоне Блинкова выиграла пока лишь четыре матча на уровне основного тура.

Бейлек

Сара начала неделю в статусе 40-й ракетки мира.

На недавнем турнире в Афинах чешская теннисистка дошла до четвертьфинала.

В столице Греции Бейлек, прежде чем уступить Кларе Таусон, выиграла у словачки Виктории Морвайовой и австрийки Лилли Таггер.

Бейлек выиграла больше одного матча впервые после своего сенсационного триумфа на февральском в Абу-Даби.

На «пятисотнике» в столице ОАЭ 20-летняя чешка сначала прошла квалификацию, а потом обыграла Эшлин Крюгер, Алену Остапенко, Сонай Картал, Клару Таусон и Екатерину Александрову.

С тех пор Бейлек выиграла лишь шесть матчей.

В прошлом году Сара дошла до четвертьфинала на домашнем турнире в Праге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Блинкову в этом матче можно поставить за 2.62, победу Бейлек букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: Анна выиграла один из двух предыдущих матчей против чешской теннисистки.

В прошлом году их встреча, состоявшаяся на харде в Брисбене, завершилась победой Блинковой со счетом 6:1, 7:6. В 2024-м россиянка проиграла Саре на грунте в Мадриде.

С учетом того, что обе теннисистки чересчур нестабильны, оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов.

1.96 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Блинкова — Бейлек принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.96.