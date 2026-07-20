Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против аргентинца Романа Андреса Бурручаги в первом круге турнира ATP 250 в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 21 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.
Вавринка
Стэн на прошлой неделе не прошел ни одного раунда на турнире в Гштаде.
Швейцарский теннисист проиграл португальцу Жайме Фарии — 6:7, 6:4, 6:4.
Но этот результат, безусловно, не стал сюрпризом, учитывая баланс Вавринки в текущем сезоне.
Вавринка выиграл лишь восемь из 24-х матчей в этом году.
Текущая серия поражений 41-летнего швейцарца составляет четыре матча.
После февральского «пятисотника» в Дубае, на котором он уступил во втором раунде Даниилу Медведеву, Стэн одержал лишь две победы.
Лучшим результатом Вавринки в этом сезоне пока остается выход в третий круг Australian Open.
Бурручага
Роман Андрес по итогам предыдущей недели поднялся в рейтинге на 60-ю строчку.
Хорватский теннисист дошел до полуфинала на грунтовом турнире в хорватском Умаге.
Одним из главных событий стала уверенная победа Бурручаги над финалистом Ролан Гаррос итальянцем Флавио Коболли — 6:2, 6:4.
В четвертьфинале Бурручага обыграл соотечественника Камило Уго Карабельи, а в полуфинале уступил Даниэлю Мериде Агилару.
Если что, это не лучший результат аргентинца в текущем сезоне. В апреле он остановился в шаге от победы на грунтовом турнире в Хьюстоне, проиграв в решающем матче Томми Полу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 2.98, победу Бурручаги букмекеры предлагают за 1.39.
Прогноз: матч будет напряженным, но Стэн снова проиграет. Это самый вероятный сценарий в данном случае.
Рекомендуемая ставка: победа Бурручаги + тотал геймов больше 19,5 за 2.08.