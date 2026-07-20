Ботик совершит камбэк в матче с Фарией?

прогноз на матч первого круга турнира в Эшториле, ставка за 2.00

Нидерландец Ботик ван де Зандшульп сыграет против португальца Жайме Фарии в первом круге турнира ATP 250 в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 21 июля, начало — в 18:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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Ван де Зандшульп

У Ботика в текущем сезоне пока отрицательный баланс — 15 побед и 16 поражений.

Но ситуация, как говорится, под контролем: нидерландский теннисист занимает 55-е место в текущей версии рейтинга ATP. Этого достаточно, чтобы как минимум до конца года регулярно играть на турнирах основного тура.

На прошлой неделе ван де Зандшульп прошел один раунд в шведском Бостаде — после победы над японцем Таро Даниэлем проиграл парагвайцу Адольфо Вальехо.

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На грунте лучшим результатом Ботика в этом году пока остается выход в полуфинал турнира в Бухаресте.

Кроме того, ван де Зандшульп прошел два раунда на «Мастерсе» в Риме. Прежде чем уступить Карену Хачанову, он обыграл Александра Мюллера и Александра Ковачевича.

В начале сезоне 30-летний нидерландец прошел по два раунда на Australian Open и на домашнем «пятисотнике» в Роттердаме.

Фария

Жайме на прошлой неделе играл на грунтовом турнире в швейцарском Гштаде.

Португальский теннисист прошел первый круг, обыграв 41-летнего швейцарца Стэна Вавринку, а во втором уступил норвежцу Касперу Рууду (7:6, 4:2, 2:6).

Фария провел уже 57 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 39 побед и 18 поражений.

Ранее в этом году 22-летний португалец прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке на Australian Open и Уимблдоне, а также добрался до четвертьфинала на грунтовом «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

Но главным достижением Фарии в 2026-м пока остается выход в третий круг Ролан Гаррос. На французском «Шлеме» он обыграл Дениса Шаповалова и Яна-Леннарда Штруффа, после чего уступил в пятисетовом матче Фрэнсису Тиафо.

С учетом «челленджеров» Фария сыграл 40 матчей на грунте (27 побед и 13 поражений).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 2.10, победу Фарии букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: это один из тех матчей, где оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Вероятно, это будет одна из самых напряженных игр вторника.

2.00 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Ван де Зандшульп — Фария позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.