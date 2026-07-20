прогноз на матч первого круга турнира в Эшториле, ставка за 2.04

Представитель Казахстана Александра Шевченко сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в первом круге турнира ATP 250 в Кицбюэле (Австрия). Матч пройдет 21 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

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Штруфф

Ян-Леннард проведет первый матч после неожиданного успеха на Уимблдоне.

Немецкий теннисист дошел до четвертьфинала на британском мэйджоре, благодаря чему вернулся в топ-50.

Эту неделю он начал в статусе 41-й ракетки мира.

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Интересно, что до этого Штруфф, которому уже 36 лет, ни разу не доходил до четвертьфинала на турнире «Большого шлема».

Также стоит обратить внимание, что у Штруффа по-прежнему отрицательный баланс в текущем сезоне — 15 побед и 18 поражений.

Кроме того, в этом году немец выиграл лишь три из девяти матчей на грунте.

Шевченко

Саша на прошлой неделе впервые в сезоне дошел до полуфинала на уровне основного тура.

Представитель Казахстана прошел три раунда на грунтовом турнире в Гштаде.

Шевченко выиграл у Александра Мюллера, Доминика Штрикера и Кантена Алиса, после чего уступил Стефаносу Циципасу (4:6, 6:3, 3:6).

Ранее лучшими результатами Шевченко в этом году были четвертьфинал на турнире в Аделаиде и третий круг на «Мастерсе» в Майами.

В прошлом году Шевченко дошел до четвертьфинала на турнире в Кицбюэле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 1.77, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.04.

Прогноз: вряд ли кто-то сильно удивится, если после сенсационного выхода в четвертьфинал Уимблдона Штруфф выдаст серию из пяти или более поражений. В данном случае мы склоняемся к тому, что Шевченко обыграет немецкого теннисиста.

2.04 Победа Шевченко Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Штруфф — Шевченко принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Рекомендуемая ставка: победа Шевченко за 2.04.