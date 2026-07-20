Кецманович и Баэс снова устроят шоу?

прогноз на матч первого круга турнира в Эшториле, ставка за 1.92

Серб Миомир Кецманович сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге турнира ATP 250 в Кицбюэле (Австрия). Матч пройдет 21 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Баэс

Себастьян сыграет на грунтовом турнире в Кицбюэле четвертый год подряд.

В 2023-м аргентинский теннисист выиграл титул, в 2025-м дошел до четвертьфинала, а в 2025-м уступил во втором круге Яннику Ханфману.

В текущем сезоне Баэс выиграл 15 из 27 матчей на грунте.

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Среди его лучших результатов на уровне основного тура — полуфиналы в Буэнос-Айресе и Сантьяго, а также четвертьфинал на недавнем турнире в шведском Бостаде.

В Бостаде аргентинец уступил в 1/4 финала Андрею Рублеву, взяв при этом лишь три гейма.

Кроме того, в январе Баэс добрался до финала на турнире в новозеландском Окленде.

Кецманович

У Миомира пока отрицательный баланс в этом году — 18 побед и 19 поражений.

На прошлой неделе сербский теннисист не смог пройти второй круг в швейцарском Гштаде, проиграв аргентинцу Хуану Мануэлю Серундоло.

В этом сезоне Кецманович выиграл лишь три из девяти матчей на грунте на уровне основного тура.

Его лучшим результатом на этом покрытии пока остается победа на «челленджере» в испанской Валенсии.

Кецманович до этого лишь один раз играл в Кицбюэле. В 2020 году он стал победителем местного турнира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 2.15, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.70.

Прогноз: оба теннисиста чересчур нестабильны, поэтому оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода.

Но также стоит обратить, что Кецманович выиграл три предыдущих матча против Баэса. В 2025-м серб обыграл аргентинца в пятисетовой матче в рамках первого круга Ролан Гаррос.

1.92 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Баэс — Кецманович позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.