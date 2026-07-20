Серб Миомир Кецманович сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге турнира ATP 250 в Кицбюэле (Австрия). Матч пройдет 21 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Баэс
Себастьян сыграет на грунтовом турнире в Кицбюэле четвертый год подряд.
В 2023-м аргентинский теннисист выиграл титул, в 2025-м дошел до четвертьфинала, а в 2025-м уступил во втором круге Яннику Ханфману.
В текущем сезоне Баэс выиграл 15 из 27 матчей на грунте.
Среди его лучших результатов на уровне основного тура — полуфиналы в Буэнос-Айресе и Сантьяго, а также четвертьфинал на недавнем турнире в шведском Бостаде.
В Бостаде аргентинец уступил в 1/4 финала Андрею Рублеву, взяв при этом лишь три гейма.
Кроме того, в январе Баэс добрался до финала на турнире в новозеландском Окленде.
Кецманович
У Миомира пока отрицательный баланс в этом году — 18 побед и 19 поражений.
На прошлой неделе сербский теннисист не смог пройти второй круг в швейцарском Гштаде, проиграв аргентинцу Хуану Мануэлю Серундоло.
В этом сезоне Кецманович выиграл лишь три из девяти матчей на грунте на уровне основного тура.
Его лучшим результатом на этом покрытии пока остается победа на «челленджере» в испанской Валенсии.
Кецманович до этого лишь один раз играл в Кицбюэле. В 2020 году он стал победителем местного турнира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 2.15, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.70.
Прогноз: оба теннисиста чересчур нестабильны, поэтому оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода.
Но также стоит обратить, что Кецманович выиграл три предыдущих матча против Баэса. В 2025-м серб обыграл аргентинца в пятисетовой матче в рамках первого круга Ролан Гаррос.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.