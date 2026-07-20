прогноз на матч первого круга турнира в Эшториле, ставка за 2.35

Бельгиец Рафаэль Коллиньон сыграет против немца Даниэля Альтмайера в первом круге турнира ATP 250 в Кицбюэле (Австрия). Матч пройдет 21 июля, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

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Альтмайер

Даниэль на прошлой неделе провел два матча на турнире в шведском Бостаде.

В первом круге немецкий теннисист обыграл Юго Гастона, а во втором уступил Лучано Дардери.

У Альтмайера по-прежнему отрицательный баланс в текущем сезоне — 16 побед и 22 поражения.

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На уровне основного тура лучшим результатом 27-летнего немца в этом году пока остается выход в полуфинал травяного «пятисотника» в Галле, на котором он выиграл у Хуберта Хуркача и Даниила Медведева.

Кроме того, Альтмайер дошел до четвертьфинала на грунтовых турнирах в Бухаресте и Гамбурге.

На грунте он выиграл 12 из 24-х матчей в этом году. Сюда входит и «челленджер» в Неаполе, на котором Даниэль дошел до финала.

Коллиньон

Рафаэль по итогам предыдущей недели дебютировал в топ-40.

Это случилось после того, как он дошел до финала на грунтовом турнире в Гштаде.

В решающем матче Коллиньон уступил греку Стефаносу Циципасу — 4:6, 7:6, 3:6.

В остальных раундах 24-летний бельгиец выиграл у Тимофея Скатова, Лоренцо Сонего, Валантена Вашеро и Хуана Мануэля Серундоло.

В текущем сезоне Коллиньон выиграл 36 из 49 матчей. Правда, часть из них он провел на «челленджерах». На этом уровне Рафаэль выиграл турниры в По (Франция) и Монце (Италия), а также дошел до финала в Бордо (Франция).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Альтмайера в этом матче можно поставить за 2.35, победу Коллиньона букмекеры предлагают за 1.59.

Прогноз: рискнем предположить, что Альтмайер все же обыграет соперника, который потратил очень много сил на недавнем турнире в Бостаде. Не факт, что Коллиньон успеет полноценно восстановиться к предстоящей игре.

2.35 Победа Альтмайера Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч Альтмайер — Коллиньон принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Рекомендуемая ставка: победа Альтмайера за 2.35.