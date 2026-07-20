Бельгиец Рафаэль Коллиньон сыграет против немца Даниэля Альтмайера в первом круге турнира ATP 250 в Кицбюэле (Австрия). Матч пройдет 21 июля, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.
Альтмайер
Даниэль на прошлой неделе провел два матча на турнире в шведском Бостаде.
В первом круге немецкий теннисист обыграл Юго Гастона, а во втором уступил Лучано Дардери.
У Альтмайера по-прежнему отрицательный баланс в текущем сезоне — 16 побед и 22 поражения.
На уровне основного тура лучшим результатом 27-летнего немца в этом году пока остается выход в полуфинал травяного «пятисотника» в Галле, на котором он выиграл у Хуберта Хуркача и Даниила Медведева.
Кроме того, Альтмайер дошел до четвертьфинала на грунтовых турнирах в Бухаресте и Гамбурге.
На грунте он выиграл 12 из 24-х матчей в этом году. Сюда входит и «челленджер» в Неаполе, на котором Даниэль дошел до финала.
Коллиньон
Рафаэль по итогам предыдущей недели дебютировал в топ-40.
Это случилось после того, как он дошел до финала на грунтовом турнире в Гштаде.
В решающем матче Коллиньон уступил греку Стефаносу Циципасу — 4:6, 7:6, 3:6.
В остальных раундах 24-летний бельгиец выиграл у Тимофея Скатова, Лоренцо Сонего, Валантена Вашеро и Хуана Мануэля Серундоло.
В текущем сезоне Коллиньон выиграл 36 из 49 матчей. Правда, часть из них он провел на «челленджерах». На этом уровне Рафаэль выиграл турниры в По (Франция) и Монце (Италия), а также дошел до финала в Бордо (Франция).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Альтмайера в этом матче можно поставить за 2.35, победу Коллиньона букмекеры предлагают за 1.59.
Прогноз: рискнем предположить, что Альтмайер все же обыграет соперника, который потратил очень много сил на недавнем турнире в Бостаде. Не факт, что Коллиньон успеет полноценно восстановиться к предстоящей игре.
Рекомендуемая ставка: победа Альтмайера за 2.35.