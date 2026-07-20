Чешка Никола Бартункова сыграет против китаянки Юэ Юань в первом круге турнира WTA 250 в Праге (Чехия). Матч пройдет 21 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Бартункова
Никола проведет первый матч после Уимблдона, на котором она дошла до третьего круга.
Чешская теннисистка успешно провела травяной отрезок сезона, выиграв восемь матчей из 12-ти.
В июне она дошла до финала на турнире WTA 125 в Бирмингеме и до четвертьфинала в Берлине.
На «пятисотнике» в столице Германии Бартункова была близка к победе над первой ракеткой мира Ариной Соболенко (6:2, 6:7, 4:6).
В текущем сезоне Бартункова провела 40 матчей. На этом отрезке у нее 25 побед и 15 поражений.
Среди лучших результатов Николы в этом голу — третий круг на Australian Open и 1/8 финала на «Мастерсе» в Риме.
Бартункова начала неделю в статусе 44-й ракетки мира.
Юань
Юэ тем временем пока находится за пределами первой сотни рейтинга.
Китайская теннисистка приехала в столицу Чехии в статусе 121-й ракетки мира. При этом ранее она входила в топ-40.
У Юань пока отрицательный баланс в этом сезоне — 19 побед и 21 поражение.
Но также важно обратить внимание, что текущая серия поражений 27-летней китаянки составляет семь матчей.
На прошлой неделе Юань проиграла 218-й ракетке мира белоруске Алене Фалей в первом круге скромного турнира ITF в Стамбуле.
Но при этом у Юэ все же есть несколько неплохих результатов на уровне основного тура. В начале сезона она дошла до четвертьфинала в Клуж-Напоке и Остине.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бартункову в этом матче можно поставить за 1.36, победу Юань букмекеры предлагают за 3.12.
Прогноз: вероятно, Никола начнет домашний турнир с уверенной победы. Рискнем предположить, что она обыграет китаянку с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: победа Бартунковой в двух сетах за 1.95.