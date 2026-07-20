прогноз на матч первого круга турнира в Праге, ставка за 1.95

Чешка Никола Бартункова сыграет против китаянки Юэ Юань в первом круге турнира WTA 250 в Праге (Чехия). Матч пройдет 21 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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Бартункова

Никола проведет первый матч после Уимблдона, на котором она дошла до третьего круга.

Чешская теннисистка успешно провела травяной отрезок сезона, выиграв восемь матчей из 12-ти.

В июне она дошла до финала на турнире WTA 125 в Бирмингеме и до четвертьфинала в Берлине.

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На «пятисотнике» в столице Германии Бартункова была близка к победе над первой ракеткой мира Ариной Соболенко (6:2, 6:7, 4:6).

В текущем сезоне Бартункова провела 40 матчей. На этом отрезке у нее 25 побед и 15 поражений.

Среди лучших результатов Николы в этом голу — третий круг на Australian Open и 1/8 финала на «Мастерсе» в Риме.

Бартункова начала неделю в статусе 44-й ракетки мира.

Юань

Юэ тем временем пока находится за пределами первой сотни рейтинга.

Китайская теннисистка приехала в столицу Чехии в статусе 121-й ракетки мира. При этом ранее она входила в топ-40.

У Юань пока отрицательный баланс в этом сезоне — 19 побед и 21 поражение.

Но также важно обратить внимание, что текущая серия поражений 27-летней китаянки составляет семь матчей.

На прошлой неделе Юань проиграла 218-й ракетке мира белоруске Алене Фалей в первом круге скромного турнира ITF в Стамбуле.

Но при этом у Юэ все же есть несколько неплохих результатов на уровне основного тура. В начале сезона она дошла до четвертьфинала в Клуж-Напоке и Остине.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бартункову в этом матче можно поставить за 1.36, победу Юань букмекеры предлагают за 3.12.

Прогноз: вероятно, Никола начнет домашний турнир с уверенной победы. Рискнем предположить, что она обыграет китаянку с разгромным счетом.

1.95 Победа Бартунковой в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Бартункова — Юань принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: победа Бартунковой в двух сетах за 1.95.