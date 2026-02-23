LiveSport.Ru рассказывает о главных сюжетах очередной недели теннисного сезона.

Андреева не защитила титул в Дубае

Мирре Андреевой на прошлой неделе впервые в карьере надо было защищать титул на крупном турнире. К сожалению, худшие опасения подтвердились: в первую очередь, в психологическом плане она пока не готова к таким задачам.

«Иногда я забываю, что мне всего 18 лет. И когда вспоминаю, думаю: о чем я вообще переживаю? Мне всего 18, у меня впереди целая карьера. Иногда, когда я об этом думаю, мне становится гораздо легче», — рассуждала россиянка перед первым матчем в Дубае.

К сожалению, как и на недавнем турнире в Дохе, дубайский корт она тоже покидала в слезах. Любой результат, кроме победы, Мирра по-прежнему воспринимает как катастрофу.

Андрееву накрыли эмоции после поражения от Аманды Анисимовой в четвертьфинале.

Мирра Андреева globallookpress.com

Но важно уточнить: в этом матче ей сильно не повезло — о провале не может быть и речи. В решающем сете при счете 6:5 она не смогла подать на матч. Переволновалась, и подобное может случиться с кем угодно. Нервы нередко сдают даже у Арины Соболенко, которая уже давно выглядит непобедимой.

Правда, по мнению Светланы Кузнецовой, в игре Мирры все-таки был один существенный изъян.

Что стало ключевым? Низкий процент первой подачи и очень удобная для Анисимовой вторая подача Андреевой. Очень часто Аманда принимала навылет, особенно в концовке. Мне кажется подача — основное, над чем сейчас Мирре нужно поработать. Светлана Кузнецова Экс-вторая ракетке мира

Ну и очевидно, что Мирре надо на какое-то время абстрагироваться от настырного потока критики в ее адрес. Особенно сейчас, незадолго до еще одного важнейшего турнира — в начале марта ей надо будет защищать титул на «тысячнике» в Индиан-Уэллс, по итогам которого она может оказаться за пределами топ-10.

Пегула выиграла четвертый «тысячник» в карьере

Организаторы турнира в Дубае очень надеялись, что решающие матчи, в том числе финал, будут максимально привлекательными для аудитории, но в итоге получилось чуть-чуть иначе.

Во-первых, Арина Соболенко вообще не приехала на «тысячник» в крупнейшем городе ОАЭ. Ига Свентек тоже отказалась от участия в турнире.

Арина Соболенко globallookpress.com

Елена Рыбакина не смогла завершить матч третьего круга против хорватки Антонии Ружич. Действующая чемпионка Australian Open снялась вскоре после начала третьего сета из-за недомогания.

Решение Соболенко и Свентек, конкретно выбесило хозяина дубайского «тысячника» Салаха Талака.

Мы получили очень неприятный сюрприз — новости об отказе Арины и Иги. И причины показались мне немного странными. Ига сказала, что ментально не готова соревноваться, а Соболенко заявила о какой-то незначительной травме. Я считаю, что для игроков должно быть более жесткое наказание, чем просто штрафы — нужно отбирать рейтинговые очки. Штраф ничего не изменит. Нужно отбирать очки. Денежный штраф не поможет. Много лет назад Серена Уильямс снялась и получила штраф 100 тысяч долларов. Но что такое 100 тысяч долларов? Она едет в другое место и там зарабатывает миллион. Так что штраф — это несерьезно. Салах Талак Директор турнира в Дубае

Отсутствием Соболенко и Свентек лучше всех воспользовалась Джессика Пегула, у которой, кажется, вообще никогда не бывает проблем с мотивацией.

Джессика Пегула globallookpress.com

Американка провела несколько знаковых матчей на этом турнире: в третьем круге разгромила талантливую соотечественницу Иву Йович, в полуфинале одержала волевую победу над Амандой Анисимовой (в этом противостоянии она теперь ведет 5-0), а в финале не заметила Элину Свитолину.

Решающий матч, безусловно, стал большим разочарованием. Пегула обыграла Свитолину со счетом 6:2, 6:4. Украинка по-прежнему остается с одной из самых выносливых в женском туре, но здесь она явно не успела восстановиться после трехчасовой битвы с Кори Гауфф в 1/4 финала.

Пегула четвертый раз в карьере стала чемпионкой турнира категории WTA 1000 и выиграла десятый титул на уровне тура.

«Это отличный ранний подарок на день рождения. Я очень рада вернуться домой с трофеем. Это была прекрасная неделя. Атмосфера была потрясающей, особенно в последние два вечера. Болели не только за меня, но и за всех девушек, которые здесь играли и каждый день боролись на корте. Мы это очень ценим», — сказала Пегула, которой 24 февраля исполнится 32 года.

Новую неделю Джессика начала в статусе пятой ракетки мира. От третьего места, на котором сейчас находится Рыбакина, ее отделяют чуть менее 500 очков.

Рублев снова в порядке

Среди россиянин лучшим на минувшей неделе оказался Андрей Рублев.

Как и ожидалось, ему не удалось защитить титул в Дохе, но в целом он все равно очень достойно провел турнир.

Рублев дошел до полуфинала, где проиграл Карлосу Алькарасу. Перед этим были убедительные победы над Йеспером де Йонгом, Фабианом Марожаном и Стефаносом Циципасом.

«Для меня это вызов. Хочу понять, насколько я близок к его уровню», — сказал россиянин перед матчем с Алькарасом.

Андрей Рублев globallookpress.com

Несмотря на поражение, уровень оказался гораздо выше, чем можно было предположить.

Возможно, это не так, но осталось ощущение, что Рублев по-прежнему остается игроком, который способен вернуться в топ-10, в том числе благодаря более грамотному подходу к составлению графика.

Это был первый турнир Рублева после Открытого чемпионата Австралии. В отличие от предыдущих сезонов, он наконец-то позволил себе пропустить первую неделю февраля и не поехал на «пятисотник» в Роттердам. Вместо этого Андрей был полностью сконцентрирован на подготовке к защите титуле в Дохе. Раньше он стремился играть каждую неделю, а теперь, похоже, пришел к понимаю, насколько важно распределять силы.

Алькарас в итоге и стал чемпионом «пятисотника» в столице Катара. Испанцу существенно помог Якуб Меншик, сенсационно обыгравший в полуфинале Янника Синнера.

Для Карлоса победа чеха над его главным конкурентом стала сюрпризом: «Если честно, я был немного удивлен поражением Янника. С другой стороны, я понимаю, на что способны некоторые игроки».

Карлос Алькарас globallookpress.com

Очевидно, что Синнер был слегка шокирован таким развитием событий, но после матча сделал вид, что не произошло ничего страшного: «Я не переживаю из-за поражения. У каждого игрока бывают взлеты и падения. Сейчас у меня спад, но я не беспокоюсь. Я провел два невероятных года и знаю, что могу выступать лучше, но Якуб играл и подавал очень здорово».

И вообще, Янник сказал, что в этом сезоне его главной целью будет победа на Ролан Гаррос. Похоже, итальянец решил слегка перестраховаться, когда намекал, что в ближайшие пару месяцев, ему будет нелегко конкурировать с Карлосом.

В финале Алькарас разгромил Артура Фиса. Француз здорово играл в предыдущих раундах, в том числе против Меншика в полуфинале, но в решающем матче вообще ничего не показал — решающий матч продолжался всего лишь 52 минуты.

Я играл хуже, чем по ходу всей недели. Но он первая ракетка мира, не проиграл ни одного матча с начала года, и видно почему. Сейчас он на другом уровне — а я его еще не достиг, и мне до него далеко. Мне придется работать, но сейчас я не на том уровне. Он играет очень, очень хорошо, и мне нечего сказать. Артур Фис 33-я ракетка мира

Среди тех, кто проиграл Алькарасу на прошлой неделе, оказался и Карен Хачанов. Правда, в отличие от француза, он здорово провел матч против первой ракетки мира, несмотря на то, что результат оказался не в его пользу.

Вскоре после этого Хачанов рассказал, что его больше всего удивляет в игре Алькараса.

Карлос реально удивляет, наверное, своей защитой, тем, как он двигается по корту. Ему будто все очень легко дается. И удивляет то, как он к сетке выходит, как он укорачивает, то есть вот чувство мяча. И в принципе, наверное, основное — это, конечно, движение. Если у 95% хороших соперников, которые умеют защищаться, ты бы уже выиграл розыгрыш, с ним это один экстра мяч, еще один экстра мяч все время прилетает. В какой-то степени это такой микс, наверное, Надаля и Федерера. Карен Хачанов 16-я ракетка мира

Алькарас выиграл второй титул в сезоне и продлил победную серию — он пока ни разу не проигрывал в 2026-м. Если в прошлом году в мужском туре главной сюжетной линией было его противостояние с Синнером, то сейчас появились опасения, что в теперь не будет даже этого, не говоря уже о том, что у испанца могут внезапно появиться другие конкуренты. К сожалению, в этом плане тур стал чересчур предсказуем. Спад Синнера может окончательно добить шаткую интригу.

У Медведева спад

Даниил Медведев провел еще один невзрачный турнир. За пару дней до своего 30-го дня рождения россиянин проиграл в Роттердаме французу Юго Эмберу, а через неделю уступил в Дохе Стефаносу Циципасу.

Между этими матчами была победа над китайцем Цзюньчэнем Шаном в первом раунде катарского «пятисотника», но общее впечатление это не сильно меняет — в игре Медведева снова чересчур много недостатков.

Даниил Медведев globallookpress.com

Особенно показательным в этом плане стал матч против Циципаса, который всегда был его принципиальным соперником.

На этот раз вообще ничего не напоминало о том, что в прошлом матчи против грека были серьезным вызовом для российского теннисиста.

Встреча в Дохе получилась чересчур будничной, Медведев провел один из худших матчей с тех пор, как в сентябре прошлого года в его команду вошли Томас Юханссон и Рохан Гетцке.

Хуже было только в матче против Лернера Тьена в четвертом круге Australian Open, но известно, что тогда его беспокоила травма бедра.

В Дубае первым соперником Медведева снова будет Шаном, а во втором раунде, если он туда попадет, намечается любопытная встреча со Стэном Вавринкой. Если посмотреть еще дальше, то в четвертьфинале Даниила, возможно, будет ждать Карен Хачанов.

Впрочем, пока рано рассуждать о российском противостоянии в Дубае. С такой игрой, как в Дохе, Медведев может сойти с дистанции еще до 1/4 финала.