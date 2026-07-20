Чемпионат мира закончился, но футбол продолжается. 3 ставки дня в свежем экспрессе. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.98.

«Ротор» — «СКА‑Хабаровск»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

В этом сезоне перед Дмитрием Парфёновым стоит жёсткая задача — вернуть «Ротор» в РПЛ. Напомним, что по итогам прошлого чемпионата команда добилась права играть в стыках, но там уступила. В первом туре волгоградцы в ярком матче уступили другому фавориту «Пари НН» со счётом 2:4.

По ходу матча «Ротор» уступал два мяча, смог достать соперника, но потом снова пропустил. В межсезонье команда потеряла несколько ведущих футболистов и пока находится в стадии комплектования. Тем не менее состав у неё сильный и довольно глубокий.

Первая игра нового сезона сложилась для «СКА‑Хабаровск» не очень удачно: команда уступила в гостях «Челябинску» со счётом 1:3. Первый тайм завершился вничью, но затем сказался класс соперников.

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Летом в команде произошла смена тренера: её покинул местная легенда Алексей Поддубский, с которым связаны все последние успехи, а на пост вступил Михаил Семёнов. Состав «СКА‑Хабаровска» тоже претерпел большие изменения: многие звёзды ушли и перебрались в более богатые клубы. Вряд ли пока гости смогут оказать сопротивление крепкому «Ротору».

Наш прогноз: победа «Ротора» за 1,55.

«Кальмар» — «Мальмё»

Футбол. Чемпионат Швеции. Аллсвенскан

В прошлом сезоне «Кальмар» выступал во втором по силе шведском дивизионе, а сейчас идёт в середине турнирной таблицы Аллсвенскан с 13 очками после 12 матчей. В прошлом туре «Кальмар» в гостях уступил «Хаммарбю» (0:2).

До этого была победа на своём поле над другим новичком элитного дивизиона — «Эргрюте» (3:0). В матче против «Мальмё» команда не досчитается основного центрального защитника, а также есть проблемы со здоровьем у ведущего полузащитника.

Некогда флагман шведского футбола второй сезон переживает не лучшие времена, но сейчас ситуация начинает потихоньку выправляться. «Мальмё» поднялся на шестое место с 19 очками после 12 игр, и до третьей строчки пока два очка.

Последние две игры «Мальмё» отыграл под началом норвежского специалиста Гауте Хельстрепа, и пока он взял 6 очков из 6 возможных. Сначала на выезде был обыгран «Дегерфорс» (1:0), а затем дома разгромлен «Гётеборг» (4:0). Конечно, «Мальмё» намного сильнее «Кальмара» во всех аспектах игры и не должен проиграть.

Наш прогноз: победа гостей с форой 0 за 1,76.

«ТПС» — «Ильвес»

Футбол. Чемпионат Финляндии. Вейккауслига

После 15 матчей «ТПС» располагается на 7‑м месте в таблице чемпионата Финляндии с 22 очками — это неплохой результат для скромного клуба. В последней игре на своём поле был обыгран крепкий в нынешнем сезоне «Оулу» (3:0).

До этого команда на выезде проиграла «СИКу» (1:3), дома победила «Яро» (3:2) и сыграла вничью с «Лахти» (0:0). По местным меркам «ТПС» уже несколько сезонов является середняком. Команда в этом сезоне отличается крепкой обороной и по этому показателю — третья в лиге.

В настоящее время главной целью «Ильвеса» является игра в квалификации Лиги конференций, а игра в чемпионате отходит на второй план. Первая игра на своём поле против люксембургского «Дифферданжа» (3:1) завершилась успешно, и через три дня после игры с «ТПС» последует игра в ЛК на поле соперника.

Понятно, что мыслями «Ильвес» будет находиться там, и, скорее всего, последует ротация в составе. Сейчас в чемпионате команда располагается на 9‑м месте с 16 очками после 15 игр, а перед стартом сезона состав понёс серьёзные потери.

Наш прогноз: хозяева не проиграют за 1,46.

3.98 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,98.