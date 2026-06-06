7 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Марокко и Норвегии. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

Марокко: крепкий орешек

Турнирное положение: Марокко сыграет в финальной части мундиаля после того, как выиграла свою группу африканской квалификации.

Команда, которая в отборе ни разу не потеряла очки, сыграет в одном квартете чемпионата мира 2026 года вместе с Бразилией, Шотландией и Гаити.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в домашних стенах одержала крупную победу над Мадагаскаром (4:0).

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Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также оказался на высоте, и также выиграл разгромно, разобравшись на своём поле с Бурунди (5:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Марокко восемь раз выиграл (включая неосновное время) при одной ничьей.

Такая форма вроде бы говорит об отличных шансах хозяев на победу, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть силу их нынешнего соперника.

Аюб Эль-Кааби — лучший бомбардир национальной команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Норвегия: Холанн рвётся в бой

Турнирное положение: Норвегия также сыграет в финальной части чемпионата мира после того, как уверенно выиграла свою группу отбора.

Команда в квалификации на мундиаль 2026 года заняла первую позицию в квинтете, на шесть очков опередив ставшую второй Италию, а также на 12 баллов — третий в таблице Израиль.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в домашних стенах одержала уверенную победу над Швецией (3:1).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже не смог оказаться на высоте, когда снова-таки на своей арене разошелся мировой со Швейцарией (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 15-ти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Норвегия проиграла лишь раз при 12-ти победах и двух ничьих.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на мировой исход, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть силу нынешнего соперника.

Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды и европейского отбора на ЧМ-2026 с 16-ю голами.

Статистика для ставок

в семи из девяти последних матчей Марокко выиграл

в 12-ти из 15-ти последних матчей Норвегия выиграла

в четырех из пяти последних матчей Норвегии забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Норвегия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.16. Ничья — в 3.62, успех Марокко — в 3.01.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.85 и 1.89.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести из семи последних выездных поединков.

Между тем, в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

1.85 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч Марокко — Норвегия принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их пяти из восьми последних матчей.

3.21 Норвегия победит и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.21 на матч Марокко — Норвегия позволит вывести на карту выигрыш 2210₽, общая выплата — 3210₽

Ставка: Норвегия победит и тотал больше 2,5 голов за 3.21