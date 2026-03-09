Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Родриго

«Реал», нападающий, 25 лет

Этого футболиста сватали во многие европейские топ-клубы. Ситуация вокруг Родриго действительно была неспокойной, он был готов уйти из «Реала», чтобы стать лидером в другом месте, но сейчас, кажется, все изменилось.

Как сообщает ESPN Brasil, Родриго передумал уходить из стана «сливочных». Дело в том, что недавно футболист разорвал крестообразные связки и пропустит 10 месяцев. Родриго также не сможет сыграть на чемпионате мира 2026-го года.

Футболист сосредоточится на восстановлении, а затем настроен вернуться в состав «Реала». Ранее в СМИ сообщали, что Родриго может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 60 млн евро. Действующее соглашение рассчитано до лета 2028-го года.

В нынешнем сезоне Родриго успел провести за «Реал» 19 матчей в рамках Примеры, забил гол и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: Родриго восстановится после травмы и продолжит выступать за «Реал».

Маркус Тавернье

«Борнмут», полузащитник, 26 лет

Футболист на протяжении 3-х сезонов является игроком основного состава «вишней». Сейчас Тавернье уже 26 лет — это тот самый возраст, когда нужно выходить на свой праймовый уровень.

По информации Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» активно интересуется этим полузащитником. Тавернье точно способен укрепить середину поля «красных дьяволов».

У игрока также есть неплохой опыт игры именно в английской Премьер-лиге. Это учитывают и другие команды. «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест» также следят за прогрессом Тавернье.

«Манкунианцы» будут пытаться подписать футболиста в летнее трансферное окно, а сейчас он продолжает радовать болельщиков «Борнмута». Transfermarkt оценивает стоимость Тавернье в 20 млн евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Борнмут» 25 матчей в рамках АПЛ, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед» все-таки подпишет контракт с Тавернье в летнее трансферное окно.

Леон Горецка

«Бавария», полузащитник, 31 год

История этого полузащитника с мюнхенским клубом потихоньку подходит к концу. Этим летом завершится действующий контракт, а затем Горецка выйдет на рынок свободных агентов.

По данным Bayern Insider, у полузащитника сборной Германии есть довольно много вариантов продолжения карьеры. Сейчас Горецка предпочел бы перейти в «Арсенал», который пытался заполучить игрока еще в январе этого года.

Если трансфер в стан «канониров» сорвется, то футболист рассмотрит варианты с продолжением карьеры в Серии А. «Интер», «Милан» и «Ювентус» также были бы рады видеть Горецку в своем составе.

Сам полузащитник сосредоточен на поиске клуба, который выступает в Лиге чемпионов. «Тоттенхэм» также заинтересован в приоретении Горецки, но «шпоры» не будут играть в ЛЧ, поэтому такой трансфер маловероятен.

Горецка принял участие в 22-х матчах за «Баварию» в рамках нынешнего сезона Бундеслиги, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Горецка станет игроком «Арсенала».

Юлиан Брандт

«Боруссия» Д, полузащитник, 29 лет

И снова немецкий футболист покидает клуб, которому отдал лучшие годы карьеры. Брандт уже точно не будет продлевать контракт с дортмундской «Боруссией». Куда дальше?

Как сообщает спортивный директор клуба Ларс Риккен пресс-службе Бундеслиги, «шмелям» не удалось договориться с Брандтом о продлении контракта. Игрок выйдет на рынок свободных агентов.

В прессе пока нет информации о возможных претендентах на подписание футболиста, но можно предположить, что Брандт захочет пойти по пути Марко Ройса, который покинул «Боруссию» Д и перешел в чемпионат США. К тому же, там есть несколько клубов, которые могли бы предложить неплохие финансовые условия.

Еще из реальных вариантов продолжения карьеры — это Серия А. Некогда одноклубник Брандта — Кристиан Пулишич отлично чувствует себя в «Милане», находясь в списке лучших бомбардиров всей лиги.

В нынешнем сезоне Брандт провел за дортмундскую «Боруссию» 20 матчей в рамках Бундеслиги, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: Брандт продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Сандро Тонали

«Ньюкасл», полузащитник, 25 лет

Этот футболист также находится в своем праймовом возрасте, который еще позволяет прогрессировать. Тонали является одним из ключевых игроков «Ньюкасла», но предстоящим летом полузащитник может сменить клубную прописку.

По информации talkSPORT, «Реал» заинтересован в приобретении футболиста в летнее трансферное окно. «Сливочные» будут готовы заплатить «Ньюкаслу» круглую сумму за переход.

Ранее в СМИ сообщали об интересе «Реала» к полузащитнику «Манчестер Сити» Родри, но выяснилось, что футболист не будет переходить в стан «королевского» клуба. Логично, что «Реал» сосредоточится на Тонали.

При этом, «сливочные» не являются единоличными претендентами на подписание футболиста. «Арсенал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» также следят за прогрессом Тонали. «Ньюкасл» будет просить 80-100 млн фунтов за игрока.

В нынешнем сезоне Тонали провел за «сорок» 29 матчей в рамках АПЛ и отметился 2 голевыми передачами.

Наш прогноз: «Реал» договорится с «Ньюкаслом» и подпишет контракт с Тонали.

Андреас Кристенсен

«Барселона», защитник, 29 лет

Датский футболист является одним из лучших защитников «сине-гранатовых» в последние годы, но Кристенсена буквально преследуют травмы. Сейчас игрок восстанавливается от разрыва «крестов».

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» предложила футболисту новый 2-летний контракт со значительным понижением зарплаты. «Сине-гранатовые» не готовы тратить много денег на игрока, который постоянно травмируется.

Сам футболист хочет продолжить карьеру в «Барселоне», но не факт, что Кристенсен согласится на новые условия соглашения. Игрок еще не дал ответ «сине-гранатовым», взяв паузу на размышления.

В услугах Кристенсена также заинтересованы топ-клубы Европы и Саудовской Аравии, но датчанин пока не хочет переходить. Если игрок не сможет договориться с «Барселоной», то точно рассмотрит другие предложения.

В нынешнем сезоне Кристенсен успел провести за «сине-гранатовых» 12 матчей в рамках Примеры и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Кристенсен согласится на условия «Барселоны» и продлит контракт.