The Athletic анализирует спад формы Фила Фодена и объясняет, почему один из лидеров «Манчестер Сити» сейчас переживает один из самых сложных периодов карьеры.

Этот сезон для Фила Фодена складывается довольно странно. Завершив 2025 год серией из шести голов в четырех матчах АПЛ, он после манчестерского дерби 17 января вышел в стартовом составе лишь дважды в семи встречах.

При этом нельзя забывать, что у заметного спада Фодена в прошлом году были вполне серьезные причины. Он выступал значительно слабее уровня, который демонстрировал в сезоне-2023/24, когда помог «Манчестер Сити» завоевать чемпионский титул, отметившись серией ярких голов и сильных матчей.

В мае прошлого года Фил Фоден рассказал журналистам о своих проблемах.

Вне поля у меня происходило много вещей, которые сильно давили психологически. Иногда в жизни есть вещи важнее футбола. В этом сезоне мне было непросто. Надеюсь, в следующем году смогу привести мысли в порядок. Фил Фоден полузащитник «Манчестер Сити»

Фил Фоден globallookpress.com

Были и физические проблемы: его беспокоила травма голеностопа. Все это ясно показывало, что период для игрока выдался непростым. «Если бы вне поля все было в порядке, я бы определенно играл лучше», — также говорил Фоден.

Прогресс в таких условиях редко бывает прямолинейным. Перед Рождеством казалось, что он снова набрал форму. После двух красивых голов в ворота дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов полузащитник признался в эфире TNT Sports, что «получает удовольствие от игры».

«Мне нужно играть с улыбкой на лице — и сейчас я это делаю», — отмечал Фоден.

Но в новом календарном году он почти не появляется на поле, а когда играет — заметно испытывает трудности. Его выход на поле в матче с «Ноттингем Форест» (2:2) в среду вечером — еще один пример из той же серии. Причин, по которым «Манчестер Сити» потерял очки, было несколько, однако Фоден определенно сыграл свою роль в эпизоде со вторым голом гостей.

Сегодня особенно обидно, потому что они практически ничего не создали. И все, что у них было, они превратили в голы. Первый — просто невероятный удар от Моргана Гиббс-Уайта. То, как он завершил момент, действительно удивляет. В таких ситуациях остается только поаплодировать и признать это. Бернарду Силва полузащитник «Манчестер Сити»

Гол Гиббс-Уайта получился эффектным — хитрый удар пяткой застал оборону врасплох. Но мяч Эллиота Андерсона, каким бы красивым он ни был, с точки зрения «Манчестер Сити» оставил немало вопросов.

«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» globallookpress.com

«Второй эпизод раздражает меня даже больше, потому что мы плохо оборонялись, — продолжил Силва. — Там был очевидный розыгрыш в одно касание, мы не проследили за движением соперника. А когда не выполняешь базовые вещи… за это наказывают».

Когда один из журналистов предположил, что гол стал просто результатом «острого» и качественного розыгрыша соперника, Силва с этим категорически не согласился.

«Это было недостаточно остро, — настаивал Бернарду Силва. — Недостаточно, чтобы тебя так легко обыграли. Что ж, бывает. Ошибки случаются, мы двигаемся дальше, но в таких эпизодах нужно защищаться лучше».

Силва не называл конкретных игроков, однако по повтору видно, что именно Фоден оказался легко отыгран после розыгрыша «стенки», позволив Андерсону спокойно отдать пас и проскочить мимо без какого-либо сопротивления.

Футболисты топ-уровня прекрасно знают: в таких ситуациях необходимо перекрывать игрока, отдавшего передачу, чтобы он не получил свободный коридор для ответного паса. Андерсон, безусловно, все сделал правильно, но соперник заметно упростил ему задачу.

Как отметил Силва, ошибки действительно случаются. В тот вечер у «Манчестер Сити» их было немало: команда не реализовала ряд моментов и временами не лучшим образом распоряжалась мячом. Но с учетом нынешней ситуации Фодена его промах произошел в самый неподходящий момент.

Фил Фоден и Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Шаг за шагом он вернется на свой уровень», — говорил месяц назад главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, признавая, что с начала года у полузащитника наметился спад.

Он для меня как сын. Он наш сын. Мы стараемся защитить его и помочь ему снова выйти на свой лучший уровень. Нам нужно, чтобы он снова играл так, как может. Он человек. Карьера длится восемь-девять лет — и за это время неизбежны взлеты и падения. Все довольно просто. Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити»

Фил Фоден был заменен в перерыве январского поражения в манчестерском дерби. Тогда, несмотря на то, что полузащитник повредил кость в руке, Гвардиола заявил, что его решение было исключительно тактическим. Несколько дней спустя 25-летний игрок выглядел явно недовольным, когда его сняли с игры во время поражения 1:3 от «Будё-Глимт».

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

Тем не менее, отношения между тренером и футболистом, судя по всему, остаются такими же крепкими. Несколько недель спустя на «Энфилде», когда скамейка «Манчестер Сити» взорвалась эмоциями после позднего победного гола Эрлинга Холанна, Гвардиола и Фоден обнялись так, как, пожалуй, обнимаются отец и сын.

И это тоже говорит о многом: Фоден в тот вечер находился на скамейке запасных, как и в большинстве матчей АПЛ за последние шесть недель. Его посадили в запас на игру с «Вулверхэмптоном» после поражения от «Будё-Глимт», а затем он стал получать игровое время лишь эпизодически. На «Энфилде» Фоден так и не вышел на поле, получил всего две минуты против «Тоттенхэма» и три — против «Ньюкасла».

В последнее время пробиться в атакующую линию «Манчестер Сити» стало гораздо сложнее. Даже сам Эрлинг Холанн остался в запасе на матч против «Вулверхэмптона», после чего Гвардиола вернулся к схеме 4-2-2-2, которую использовал в конце прошлого сезона, когда норвежец отсутствовал.

За это время Родри восстановил форму после проблем со здоровьем, а Нико О’Райли произвел хорошее впечатление в полузащите. Бернарду Силва, как и на протяжении всего сезона, остается практически незаменимым.

Холанн и Антуан Семеньо обычно занимают две самые выдвинутые позиции, оставляя лишь одно место в «центральной двойке», за которое борются Фоден, Райан Шерки и Тиджани Рейндерс. Есть еще Омар Мармуш, который иногда играет выше, когда Семеньо опускается глубже.

Фил Фоден globallookpress.com

Фоден получал игровую практику в кубковых турнирах — в матчах против «Эксетер Сити» в Кубке Англии и в двух играх против «Ньюкасла» в полуфинале Кубка Английской лиги. Поэтому его выход на поле в среду вечером, как и в игре с «Фулхэмом» 11 февраля, выглядел редкой возможностью напомнить о себе и укрепить позиции в планах Гвардиолы в рамках чемпионата.

Но воспользоваться этим шансом он не смог. Еще до ключевой ошибки в обороне были неточные передачи и неловкие касания мяча, которые показывали, что сейчас Фоден далек от своей лучшей формы.

Ситуацию осложняют еще несколько факторов.

Во-первых, контракт Фила Фодена с «Манчестер Сити» истекает в конце следующего сезона. Трудно представить, что ему не предложат новый, но вести переговоры в условиях неопределенности вокруг его текущей формы — задача непростая, даже несмотря на то, что «Сити» всегда оказывал ему максимальную поддержку в трудные периоды.

Во‑вторых, это год чемпионата мира. Фоден откровенно рассказал о своих проблемах вне футбола прошлой весной, когда попросил не вызывать его в сборную Англии Томаса Тухеля. Тогда тренер объяснил это тем, что футболисту необходимо «снова почувствовать радость от игры».

Фил Фоден и Томас Тухель globallookpress.com

В следующие два сбора сборной Англии Фоден также не попал, однако в ноябре вернулся в команду, когда его форма улучшилась. При этом Тухель не раз подчеркивал, что обычно делает ставку на футболистов, которые регулярно и ярко проявляют себя в клубах. Будет любопытно посмотреть, сохранит ли он доверие к Фодену, когда новый состав сборной объявят в конце марта.

Для самого Фодена все это — серьезное психологическое давление. И хотя нет никаких признаков того, что проблемы вне поля, которые так сказались на нем в прошлом сезоне, вернулись, этот фактор все равно нельзя полностью игнорировать.

Осечка «Манчестер Сити» в матче против «Ноттингем Форест» произошла в тот момент, когда команда начала постепенно набирать форму и улучшать результаты после январского спада, вызванного травмами.

Тенденция в игре команды остается позитивной, но дополнительная искра на последней позиции в полузащите явно не помешала бы — будь то от Шерки, Рейндерса или самого Фодена.

Учитывая, каких высот уже достиг Фоден, и какую форму он показывал еще перед Рождеством, ожидания от него неизбежно выше, чем от двух других игроков, которые только осваиваются в лиге. Возможно, именно это тоже становится частью проблемы.