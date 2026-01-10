Автор ESPN Райан О'Хэнлон подвел промежуточные итоги сезона в английской Премьер-лиге.

Сезон в английской Премьер-лиге перевалил за экватор — позади уже 21 тур. А это значит, что пришло время оценить расклады в гонке за различные награды.

Большинство наград в АПЛ определяются сухой статистикой: «Золотая бутса» (лучший бомбардир), «Плеймейкер года» (лучший ассистент), «Золотая перчатка» (больше всего сейвов/сухих матчей). И да, у них еще есть штука под названием «Самый мощный гол Премьер-лиги», которую вручают игроку, ударившему по мячу сильнее всех перед тем, как тот пересек линию ворот.

Но есть четыре «главные» награды, о которых действительно интереснр порассуждать: гол сезона, лучший молодой игрок, тренер сезона и игрок сезона.

Попробуем разобраться, кто был бы в тройке, если бы сезон закончился сегодня.

Гол сезона

Если вам кажется, что в этом сезоне было маловато классных голов, то это потому, что не так уж много мячей было забито с игры.

Голам после аутов или угловых нужно преодолеть очень высокую планку, чтобы попасть в этот список. Конечно, мы бы «сделали скидку» какой-нибудь подрезанной диагонали на игрока на линии штрафной, который слету вколачивает мяч в девятку. Но команды становятся всё умнее при стандартах и больше не пытаются разыгрывать такие трюки. И, к сожалению, красота большинства шикарных голов рождается из неэффективности и хаоса.

В то же время, кажется, мы наблюдаем небольшой ренессанс голов в стиле «ударил изо всей силы и надеюсь, что полетит под перекладину». Возможно, из-за того, что оборона команд стала организованнее и взламывать ее сложнее, чем когда-либо, появляется больше пространства в зоне перед штрафной, а также чуть больше свободы (или разочарования), что приводит к увеличению числа голов с дальней дистанции.

Впрочем, хватит теорий, переходим к нашей тройке претендентов на «Гол сезона».

3. Доминик Собослаи против «Арсенала», 31 августа

Сразу хочется напомнить про заголовок на сайте Премьер-лиги по этому поводу: «Собослаи творит историю, получая награду Guinness Goal of the Month».

Доминик Собослаи globallookpress.com

Какую же историю он сотворил этим чудесным штрафным ударом? Это был самый сильный удар со стандарта за десятилетие? Они теперь умеют измерять вращение мяча, и у этого удара оно было самым низким из всех зарегистрированных? Или это самый поздний победный гол со штрафного в матче между двумя лучшими командами прошлого сезона?

Нет, история, которую, по-видимому, сотворил Собослаи, заключается в том, что он стал первым игроком из Венгрии, выигравшим брендированную награду АПЛ. Очень важный день для венгерского футбола!

В тот момент действительно казалось, что это будет, возможно, самый важный гол сезона. Он ознаменовал серию «Ливерпуля» из трех побед, вскоре после которых «красные» оторвались от «Арсенала» на шесть очков. Но вернемся в наши дни: «Арсенал» комфортно идет на первом месте, опережая занимающий четвертую строчку «Ливерпуль» на 14 очков.

2. Харрисон Рид против «Ливерпуля», 4 января

Рид не забивал в Премьер-лиге с 15 апреля 2023 года. При этом за всю свою карьеру он забил в АПЛ всего три мяча. В конце этого месяца ему стукнет 31 год. В сезоне 2025/26 до этого матча он сыграл всего восемь минут в рамках чемпионата, и единственная причина, по которой он вообще вышел на замену на 89-й минуте против «Ливерпуля», заключалась в том, что многие игроки «Фулхэма» уехали на Кубок африканских наций.

Харрисон Рид (справа) globallookpress.com

Надеемся, что он больше ни разу не пробьет по воротам в этом сезоне. Потому что, если Рид не сделает этого, он вполне может выиграть награду «Гол сезона», имея в активе всего одну попытку.

1. Зиан Флемминг против «Вулверхэмптона», 26 октября

Это мой любимый тип гола: технически совершенный, эстетически простой и интеллектуально гениальный.

Зиан Флемминг globallookpress.com

Всё выглядит так просто: один парень бьет прямо, потом другой парень бьет прямо, и мяч оказывается в сетке. Но этого гола никогда бы не случилось без идеальной 45-метровой диагонали под прессингом. И этого паса не случилось бы, если бы Флемминг вовремя не оценил ситуацию, не «отклеился» от плеча защитника и не подал сигнал, что он готов к забросу за спины.

Но больше всего мне нравится, как этот гол использует сложность игры в качестве отвлекающего маневра. Защитники «Вулверхэмптона» настолько обеспокоены всевозможными вариантами комбинаций низом, что дают пасующему слишком много времени, чтобы поднять голову, и оставляют свободную зону для рывка нападающего.

Затем, как только пас сделан, все на поле начинают бежать в сторону мяча: обе команды смещаются в том же направлении, куда летит мяч, в том числе Сэм Джонстон, вратарь «Вулвз». И именно это позволяет Флеммингу переправить мяч в сетку в касание: удар щекой закручивает мяч в сторону, противоположную той, которую подсказывает логика полета, а инерция игрового эпизода утаскивает Джонстона слишком далеко в сторону, так что он просто не успевает развернуться и прыгнуть обратно.

Лучший гол сезона был забит в матче двух худших команд Премьер-лиги.

Лучший молодой игрок сезона

Что происходит, когда Премьер-лига осознает, что игроки выходят на пик раньше, чем принято было считать, и одновременно с этим финансовое превосходство АПЛ над остальным миром достигает космических масштабов? Вы получаете лигу, набитую талантливыми молодыми игроками.

Я выбрал только троих, но на эту награду (для лучших игроков, которым на начало сезона было 23 года или меньше) претендуют, пожалуй, еще как минимум 10 человек.

Жереми Доку в этом сезоне наконец-то вышел на новый уровень. Эллиот Андерсон, вероятно, будет игроком стартового состава сборной Англии на чемпионате мира. Райан Гравенберх выиграл этот приз в прошлом году и всё еще проходит по возрасту. Вбрасывания Майкла Кайоде приносят больше пользы, чем, возможно, любой другой конкретный навык любого другого игрока.

Мойсес Кайседо, Флориан Вирц, Йошко Гвардиол, Риккардо Калафьори, Райан Шерки, Коул Палмер, Алехандро Гарначо? Все они могут претендовать на награду. А Букайо Сака, вероятно — и вполне заслуженно — в итоге выиграет её, если будет регулярно во второй половине сезона.

Однако мы раздаем места, основываясь исключительно на игре в первой половине сезона.

3. Адам Уортон, полузащитник, «Кристал Пэлас»

Для тех, кто не в курсе: показатель ожидаемой ценности владения от Opta (xPV) — это просто способ определить, насколько действия игрока с мячом увеличивают или уменьшают шансы его команды на гол.

Адам Уортон globallookpress.com

Например, Милош Керкез из «Ливерпуля» подходит под критерии этой награды. Но он ее не получит, потому что, среди прочего, его вклад в игру «Ливерпуля» в этом сезоне составляет минус 0.4 xPV. Как правило, отрицательные значения бывают только у форвардов, так как метрика не поощряет удары по воротам, а нападающие часто либо теряют мяч в опасных зонах, либо пасуют назад, выводя мяч из острой зоны. В случае с Керкезом его xPV совпадает с тем, что вы видите глазами: он не помогает «Ливерпулю» выигрывать матчи.

Уортон же в «Кристал Пэлас» делает ровно противоположное. Он единственный игрок в лиге, входящий в топ-10 по xPV, добавленной за счет оборонительных действий, и одновременно в топ-10 по передачам с игры. Ему 21 год, и он уже один из лучших полузащитников мира.

2. Юго Экитике, нападающий, «Ливерпуль»

Один из простых способов посчитать «пользу», которую игрок принес команде — взять его xPV, прибавить количество голов (без учета пенальти) и посмотреть, что получится.

Юго Экитике globallookpress.com

Когда «Ливерпуль» подписывал Экитике, надежда была на то, что это редкий тип центрального нападающего, который способен не только забивать голы, но также создавать массу другой пользы в построении атак благодаря умению выигрывать верховые единоборства, обыгрывать с помощью дриблинга и создавать опасные моменты для партнеров.

И, несмотря на игру в по большей части дисфункциональной команде на протяжении большей части сезона, Экитике уже доказал это в 23 года, выступая в самой сложной лиге мира.

Только два игрока в возрасте до 23 лет (включительно) набрали больше 8 баллов по сумме голов с игры и xPV, и Экитике — один из них.

1. Морган Роджерс, атакующий полузащитник, «Астон Вилла»

Есть одна главная причина, почему «Астон Вилла» оторвалась на 11 очков от шестого места: Роджерс просто «взорвал» лигу.

Морган Роджерс globallookpress.com

Взгляните на его карту ударов в этом сезоне: это шесть забитых мячей при показателе ожидаемых голов (xG) всего около 2.5. И хотя я абсолютно уверен, что это не будет продолжаться все время, Роджерс уже принес команде кучу дополнительных очков, реализуя моменты с низкой вероятностью гола.

Добавьте к этому тот факт, что он один из лучших игроков АПЛ по работе в полуфлангах — он второй по количеству точных разрезающих передач. Именно он превращает терпеливое владение «Виллы» в реальную опасность. Всё это делает Роджерса самым ценным молодым игроком лиги на данный момент.

Тренер сезона

Сначала хотелось бы обратить внимание на последних шести обладателей награды «Тренер месяца». В марте прошлого года это был Нуну Эшпириту Санту, который в то время возглавлял «Ноттингем Форест». В апреле — Витор Перейра, уже бывший тренер «Вулверхэмптона». В августе — Арне Слот из «Ливерпуля». В сентябре — Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас». А последними двумя победителями стали Рубен Аморим («Манчестер Юнайтед») и Энцо Мареска («Челси»).

Четверо из этих шестерых уже уволены. Еще над одним каким-то образом нависла угроза отставки, несмотря на победу в Премьер-лиге в своем дебютном сезоне в Англии. А последний сейчас тренирует команду, которая вышла из праздничного марафона с одним очком в пяти матчах, причем все игры были против команд из нижней части таблицы.

О чем это говорит? Это напоминает статью на FiveThirtyEight пару лет назад, где анализировалось, как почти всех, кто выигрывал награду «Менеджер года» в НФЛ, вскоре увольняли. Одна из возможных причин: награду давали командам, которые превзошли ожидания. А превосходят ожидания часто либо из-за банального везения, либо за счет чего-то, что невозможно поддерживать на дистанции. Награда завышает ожидания от команды, а затем менеджера увольняют, когда результаты неизбежно откатываются к средним значениям (регрессия к среднему).

Эта теория требует дополнительного исследования применительно к АПЛ, но мне кажется, логика здесь очень похожая. Возможно, это не совсем касается Аморима и Марески — они оба потеряли работу после спада результатов и публичных конфликтов с руководством.

Тогда как найти трех тренеров, которые не рухнут с небес на землю в ближайшее время?

3. Даниэль Фарке, «Лидс Юнайтед»

Я в курсе, что со мной согласится примерно ноль человек, читающих эту колонку. Но простомвыслушайте меня: всё, что тренер реально может контролировать — это моменты, которые его команда создает, и моменты, которые она допускает у своих ворот. Сделает ли вратарь сейв или забьет ли форвард после удара головой — это по большей части никак не связано с тактикой, схемами и взаимодействиями игроков, которые изначально и привели к удару.

Даниэль Фарке globallookpress.com

И да, «Лидс» сейчас на 16-м месте. Но после 21 тура у них примерно равная разница ожидаемых голов (xG) — это 11-й показатель в лиге. И в отличие от «Бернли» и «Сандерленда», «Лидс» прошлым летом особо не тратился. По оценкам зарплатных ведомостей они входят в тройку самых экономных, а Transfermarkt оценивает их состав как второй с конца.

Несмотря на их выступление в Чемпионшипе в прошлом сезоне, по подбору игроков «Лидс» больше напоминает аутсайдера. При этом играют они как пограничная команда верхней половины таблицы. Для сравнения: «Сандерленд» и «Бернли» занимают 20-е и 19-е места по разнице xG.

Мало того, в середине сезона Фарке активно внедрил тактическое изменение, которое напрямую совпало с улучшением качества игры его команды. Несмотря на их место в таблице, «Лидс» выжимает из своих ресурсов максимум, прыгая выше головы. Тренер предпринял реальные шаги, которые дали реальный эффект. Думаю, к концу сезона этот выбор не будет казаться таким странным, как сейчас.

2. Микель Артета, «Арсенал»

«Арсенал» прямо сейчас — лучшая команда мира. Это просто факт: они практически не пропускают, и у них, кажется, по три равноценных игрока на каждую позицию. Они потратили 63,5 млн евро на центрального нападающего, который оказался полным провалом (Виктор Дьёкереш), и это вообще ни на что не повлияло. Почти все ключевые игроки «Арсенала» пропустили значительные отрезки из-за травм — и, опять же, это ни на что не повлияло.

Нет никакой гарантии, что «канониры» финишируют первыми, даже если сохранят текущий уровень игры. Но при этом они являются фаворитами на победу и в Премьер-лиге, и в Лиге чемпионов.

Микель Артета globallookpress.com

Хотя эта команда строилась умно, терпеливо и за большие деньги, выходя на пик ровно в тот момент, когда лидеры входят в свой лучший возраст, Артета заслуживает огромного признания за ту уникальную игровую модель, к которой он пришел. Он помог создать одну из лучших оборонительных команд, что мы когда-либо видели. Его подход ограничивает пропущенные голы двумя способами: за счет тотального доминирования в момент владении мячом и за счет умения так же комфортно обороняться в собственной штрафной. Это редкое сочетание, и оно становится смертельным, когда к нему добавляется невероятный уровень исполнения стандартов, который мы ранее видели крайне редко (если вообще видели).

Всё это складывается в идеальную картину: у «канониров» достаточно мастерства в атаке, чтобы дожимать соперника, но оборона делает голы со стандартов особенно ценными — «Арсеналу» не надо забивать слишком много. При это те самые мощные, физически крепкие защитники, которых так трудно пройти, выступают главной угрозой при угловых и штрафных.

Стандартные положения были самым недооцененным тактическим ресурсом в спорте, и «Арсенал» Артеты показывает нам, что происходит, когда одна из самых богатых и талантливых команд мира использует этот козырь на полную катушку.

1. Кит Эндрюс, «Брентфорд»

Будь это любой другой клуб, а не «Брентфорд», Эндрюс был бы на первом месте с гигантским отрывом. Летом команда потеряла двух лучших нападающих, а также Томаса Франка, который, казалось, лично вытащил их из Чемпионшипа и привел к стабильности в АПЛ. И вы никогда не поверите, что случилось дальше: осталось 17 туров, и если бы сезон закончился сегодня, «Брентфорд» попал бы в Лигу чемпионов.

Единственная причина, по которой я немного сомневаюсь в этом выборе, заключается в том, что мы знаем: «Брентфорд» — один из самых помешанных на данных клубов в мире, и их главный тренер, возможно, имеет меньше влияния на процессы, чем любой другой наставник в АПЛ.

Кит Эндрюс globallookpress.com

Но мне кажется, это больше говорит о современной роли менеджера, чем о самом Эндрюсе. Современный менеджер (или главный тренер, как их все чаще называют) должен работать с постоянно меняющимся составом, находить лучший способ расставить их на поле и спокойно относиться к постоянной коммуникации и указаниям от людей, которые вообще-то не являются футбольными тренерами. Разве Эндрюс не сделал всё это?

И дело не только в том, что «Брентфорд» идет пятым. По оценкам FBref, у них самая маленькая зарплатная ведомость в лиге, при этом разница ожидаемых голов (xG) составляет «плюс 0.2» за игру — это восьмой показатель в лиге, сопоставимый с тремя командами, идущими выше. Это действительно невероятно, как «Брентфорд» год за годом теряет своих лучших атакующих игроков и никогда не становится хуже.

Эндрюс — мой выбор на звание тренера сезона, потому что в этом году «Брентфорд» стал еще лучше.

Игрок сезона

На фоне уменьшения количества голов с игры в Премьер-лиге в этом сезоне мы наблюдаем и спад в индивидуальных показателях атакующих игроков. В этом году в АПЛ всего один атакующий игрок мирового уровня, что довольно странно, но по-своему весело, так как это открывает дорогу к награде «Игрок года» для защитников, полузащитников и, может быть, даже вратарей.

Но чем дольше я изучал этот вопрос, тем отчетливее понимал: есть только два игрока, которые реально заслуживают звания «Игрок года» по итогам первой половины сезона. Я всё равно назову тройку, но третье место в данном случае скорее символический выбор.

3. Габриэл Магальяйнс, центральный защитник, «Арсенал»

Я уже чуть менее воодушевлен этим выбором, чем раньше, потому что смотрю на центральных защитников так же, как в НФЛ смотрят на лайнменов нападения. Цена ошибки настолько огромна, что очень трудно перекрыть тот негатив, который ты создаешь, когда фолишь или, скажем, падаешь на ровном месте, позволяя Нику Вольтемаде из «Ньюкасла» беспрепятственно пробить головой с трех метров. Или когда отдаешь пас нападающему «Борнмута» Эванилсону, не находясь под давлением, в то время как соперник стоит прямо перед пустыми воротами и вообще-то играет за другую команду.

Габриэл Магальяйнс globallookpress.com

Габриэл совершил обе эти ошибки, но при этом в обоих матчах он исправился и забил сам. Да, у него всего три гола в этом сезоне, но есть еще два ассиста. Он, вероятно, стал главным оружием «Арсенала» при исполнении стандартов.

Кроме того, Габриэл — основной центральный защитник одной из самых сильных оборонительных линий мира. «Арсенал» пропустил 14 голов в этом сезоне, и половина из них пришлась на ту горстку матчей, которые Габриэл пропустил.

2. Деклан Райс, полузащитник, «Арсенал»

Вам не нужна статистика, чтобы понять, насколько хорош Райс — просто посмотрите на его игру. Он — самый физически мощный английский полузащитник в истории.

Райс покрывает колоссальное пространство, его удары визуально «сжимают» поле, а его проходы с мячом выглядят так, будто раннинбек «Балтимор Рэйвенс» Деррик Генри случайно забрел на футбольное поле. Ну и камон, он выглядит там просто огромным.

Деклан Райс globallookpress.com

Забавно, но, по данным FBref, наиболее похожим на него игроком является Жоау Невеш из «Пари Сен-Жермен». Невеш был основным опорником лучшей команды мира в прошлом сезоне. Он фантастический игрок, но Райс делает всё то же самое, что и португалец, только при этом он гораздо крупнее.

Но вот немного статистики, просто чтобы подтвердить то, что вы видите каждые выходные. Компания Gradient Spots оценивает каждое действие каждого игрока в Премьер-лиге в каждом туре по ряду категорий, а затем нормализует оценки по шкале от 0 до 100. Шесть главных категорий, на мой взгляд: пас, удары, кроссы (навесы), продвижение мяча, защита против продвижения и единоборства/отборы.

И в лиге есть только один игрок, у которого оценка 75 или выше во всех шести категориях: это Райс.

Прямо сейчас Райс — лучший универсальный полузащитник в мире, и я не думаю, что тут вообще есть место для споров.

1. Эрлинг Холанн, центральный нападающий, «Манчестер Сити»

Голы выигрывают футбольные матчи, а у лидера гонки за «Золотую бутсу» Холанна в два раза больше голов, чем у любого другого игрока Премьер-лиги (кроме одного). Мало того, у Холанна почти в два раза больше ожидаемых голов (xG), чем у любого другого игрока в АПЛ.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Я часто ловлю себя на том, что пишу про Холанна очень коротко в подобных материалах, но мне кажется, в этом и есть смысл: он не делает почти ничего другого, но самую важную вещь в футболе он делает в два раза лучше, чем почти кто угодно в Англии.

Что тут еще добавить?