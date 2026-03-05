Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Манчестер Сити» потерял важные очки в чемпионской гонке, сыграв вничью с «Ноттингем Форест». Команда Пепа Гвардиолы дважды выходила вперёд, контролировала мяч и территорию, но в итоге позволила сопернику дважды вернуться в игру. В тот же вечер «Арсенал» победил «Брайтон», и теперь лондонцы увеличили отрыв в таблице. У «Сити» остаётся матч в запасе, но такие осечки в конце сезона всегда ощущаются болезненно — особенно против команды, которая большую часть чемпионата проводит в борьбе за выживание.

Результат матча

Манчестер СитиМанчестерМанчестер Сити2:2Ноттингем ФорестНоттингем ФорестНоттингем
1:0 Энтойн Семеньо 31' 1:1 Морган Гиббз-Уайт 56' 2:1 Родриго Эрнандес 62' 2:2 Эллиот Андерсон 76'
Манчестер Сити:  Джанлуиджи Доннарумма,  Рубен Диаш,  Марк Гехи,  Райан Айт Нури (Абдукодир Хусанов 77'),  Родриго Эрнандес,  Бернарду Силва,  Филип Фоден (Жереми Доку 77'),  Райан Шерки (Савиньо 82'),  Энтойн Семеньо,  Эрлинг Холанд,  Матеус Нунес
Ноттингем Форест:  Матц Зельс,  Неко Уильямс (Райан Йейтс 90'),  Мурилло,  Никола Миленкович,  Игор Жезус (Тайво Авонийи 79'),  Николас Домингес (Каллум Хадсон-Одои 63'),  Морган Гиббз-Уайт (Морато 90'),  Эллиот Андерсон,  Ибраим Сангаре,  Ола Эйна,  Жаир Кунья
Жёлтые карточки:  Ибраим Сангаре 45+1' (Ноттингем Форест),  Мурилло 60' (Ноттингем Форест),  Никола Миленкович 63' (Ноттингем Форест),  Матц Зельс 90+4' (Ноттингем Форест)

Контекст матча выглядел довольно контрастным.  «Сити» входил в число самых результативных команд лиги (более 50 забитых мячей) и продолжал преследование лидера.  «Форест» же был на грани зоны вылета и приехал в Манчестер прежде всего защищаться и ждать редких возможностей для контратак.  На старте «Сити» привычно забрал мяч, но в первые минуты почти не находил пространства в финальной трети.  «Форест» выстроился очень компактно, закрывая центральные зоны и вынуждая хозяев переводить мяч на фланги.  Большая часть первых двадцати минут прошла в позиционном футболе: команда Гвардиолы терпеливо катала мяч, пытаясь расшатать структуру соперника.

Райан Шерки с мячом
Райан Шерки с мячом globallookpress.com

Первые эпизоды у ворот гостей появились после комбинаций через центр и правый фланг.  Фил Фоден, получивший место в стартовом составе после нескольких матчей на скамейке, старался ускорять атаки передачами между линиями.  Одна из таких попыток закончилась дальним ударом самого англичанина — Матc Селс уверенно справился.  Чуть позже Бернарду Силва оказался в хорошей позиции после перехвата, но тоже не сумел переиграть голкипера.  При этом «Форест» периодически отвечал быстрыми выпадами.  Один из них начался после перехвата Николаса Домингеса, который развернул атаку и вывел Моргана Гиббс-Уайта на удар, но и тут Доннарумма спокойно забрал мяч.

Постепенно давление «Сити» усиливалось.  Команда всё чаще растягивала оборону соперника за счёт флангов и подключений крайних защитников.  Райан Шерки получил мяч справа, чуть замедлил движение, финтом освободился от опеки и аккуратно навесил в штрафную.  Антуан Семеньо открылся между защитниками и технично направил мяч в сетку, удар получился идеально точным, несмотря на достаточно высокий прыжок Антуана.  Гол выглядел как классический пример атаки «Сити» с терпеливым розыгрышем, подачей и хирургически точным завершением.

Гол Семеньо
Гол Семеньо globallookpress.com

До перерыва «Сити» мог забивать ещё — Холанн после передачи Фодена ворвался в штрафную по левому флангу, но не сумел обыграть Cелса.  Несмотря на минимальный счёт, казалось, что хозяева полностью контролируют игру и после перерыва обязательно дожмут.

Гениальная пятка Гиббс-Уайта и мгновенный ответ Родри

В начале второго тайма «Сити» продолжил давить, а один из самых ярких эпизодов создал Бернарду Силва.  Португалец на своём фирменном дриблинге ушёл от двух соперников и бил в дальний угол — Селс сумел кончиками пальцев перевести мяч на угловой.  Однако именно в тот момент, когда казалось, что второй гол хозяев — вопрос времени, «Форест» неожиданно сравнял.

Всё началось с потери мяча в центре поля, гости быстро перевели игру на правый фланг через Айну, защитник ворвался вперёд и подал на дальнюю штангу, где Игор Жезус выиграл верховую борьбу и сбросил обратно в центр.  Морган Гиббс-Уайт, казалось, был под плотной опекой нескольких защитников, но среагировал мгновенно и пяткой проткнул мяч мимо Доннаруммы.  Для капитана «Фореста» это был уже восьмой гол в сезоне и второй подряд эффектный мяч после дальнего удара в предыдущем туре.

Морган Гиббс-Уайт
Морган Гиббс-Уайт globallookpress.com

Но радоваться своему голу Гиббс-Уайт долго не смог — «Сити» быстро вернул себе лидерство после углового.  Райан Айт-Нури подал в штрафную, и Родри, выиграв позицию у защитников, мощно пробил головой.  Это был его первый гол в чемпионате почти за два года, и испанец не скрывал эмоций, громко подгоняя партнёров после забитого мяча.  В тот момент было полное ощущение, что матч окончательно возвращается под контроль хозяев.  «Сити» снова тотально забрал себе мяч, а «Форест» выглядел командой, которая будет вынуждена обороняться до финального свистка.

Гол Родри
Гол Родри globallookpress.com

Концовка, которая может повлиять на чемпионскую гонку

Но «Форест» в этот вечер оказался удивительно и даже несвойственно стойким.  Команда Витора Перейры продолжала искать возможности для контратак и не переставала идти вперёд, когда появлялось пространство.  На 76-й минуте Эллиот Андерсон получил мяч у штрафной, сыграл в короткую стенку с Каллумом Хадсон-Одои и мощно пробил издалека.  Мяч по идеальной дуге и влетел в дальний угол, Доннарумма бы ни за что не дотянулся.  Трибуны «Этихада», которые уже готовились праздновать победу, на мгновение притихли.

Эллиот Андерсон
Эллиот Андерсон globallookpress.com

Оставшееся время по традиции превратилось в настоящий штурм.  «Сити» загнал соперника в штрафную и начал заваливать её подачами и короткими розыгрышами.  Родри падал в борьбе с Андерсоном и требовал пенальти, но судья Даррен Инглэнд и ВАР решили, что нарушения не было.  В самой концовке хозяева всё-таки были близки к победе — на последних секундах Савиньо оказался перед воротами и пробил почти в пустой угол, но Мурильо бросился в подкат и вынес мяч с ленточки!

Ничего, кроме ощущения упущенной возможности, у «Сити» такой матч вызвать не может.  Команда Гвардиолы владела мячом, создавала моменты и дважды вела в счёте, но снова была слишком хрупкой во втором тайме.

Календарь и таблица АПЛ

Для «Фореста» же эта ничья может оказаться спасительной в борьбе за выживание.  Команда сумела выдержать давление одного из главных фаворитов чемпионата и выбралась на 17-е место.  А вот у «Сити» последствия могут быть куда серьёзнее.  Чемпионская гонка выходит на решающий отрезок, и такие матчи часто становятся моментами, где титул ускользает.  В Манчестере команда Гвардиолы сыграла ярко и местами очень красиво, но в конце сезона эстетика редко имеет значение — важны только победы.