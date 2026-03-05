«Манчестер Сити» потерял важные очки в чемпионской гонке, сыграв вничью с «Ноттингем Форест». Команда Пепа Гвардиолы дважды выходила вперёд, контролировала мяч и территорию, но в итоге позволила сопернику дважды вернуться в игру. В тот же вечер «Арсенал» победил «Брайтон», и теперь лондонцы увеличили отрыв в таблице. У «Сити» остаётся матч в запасе, но такие осечки в конце сезона всегда ощущаются болезненно — особенно против команды, которая большую часть чемпионата проводит в борьбе за выживание.

Результат матча Манчестер Сити Манчестер 2:2 Ноттингем Форест Ноттингем 1:0 Энтойн Семеньо 31' 1:1 Морган Гиббз-Уайт 56' 2:1 Родриго Эрнандес 62' 2:2 Эллиот Андерсон 76' Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш, Марк Гехи, Райан Айт Нури ( Абдукодир Хусанов 77' ), Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Филип Фоден ( Жереми Доку 77' ), Райан Шерки ( Савиньо 82' ), Энтойн Семеньо, Эрлинг Холанд, Матеус Нунес Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс ( Райан Йейтс 90' ), Мурилло, Никола Миленкович, Игор Жезус ( Тайво Авонийи 79' ), Николас Домингес ( Каллум Хадсон-Одои 63' ), Морган Гиббз-Уайт ( Морато 90' ), Эллиот Андерсон, Ибраим Сангаре, Ола Эйна, Жаир Кунья Жёлтые карточки: Ибраим Сангаре 45+1' (Ноттингем Форест), Мурилло 60' (Ноттингем Форест), Никола Миленкович 63' (Ноттингем Форест), Матц Зельс 90+4' (Ноттингем Форест)

Статистика матча 6 Удары в створ 4 8 Удары мимо 2 70 Владение мячом 30 6 Угловые удары 1 1 Офсайды 3 10 Фолы 6

Контекст матча выглядел довольно контрастным. «Сити» входил в число самых результативных команд лиги (более 50 забитых мячей) и продолжал преследование лидера. «Форест» же был на грани зоны вылета и приехал в Манчестер прежде всего защищаться и ждать редких возможностей для контратак. На старте «Сити» привычно забрал мяч, но в первые минуты почти не находил пространства в финальной трети. «Форест» выстроился очень компактно, закрывая центральные зоны и вынуждая хозяев переводить мяч на фланги. Большая часть первых двадцати минут прошла в позиционном футболе: команда Гвардиолы терпеливо катала мяч, пытаясь расшатать структуру соперника.

Райан Шерки с мячом globallookpress.com

Первые эпизоды у ворот гостей появились после комбинаций через центр и правый фланг. Фил Фоден, получивший место в стартовом составе после нескольких матчей на скамейке, старался ускорять атаки передачами между линиями. Одна из таких попыток закончилась дальним ударом самого англичанина — Матc Селс уверенно справился. Чуть позже Бернарду Силва оказался в хорошей позиции после перехвата, но тоже не сумел переиграть голкипера. При этом «Форест» периодически отвечал быстрыми выпадами. Один из них начался после перехвата Николаса Домингеса, который развернул атаку и вывел Моргана Гиббс-Уайта на удар, но и тут Доннарумма спокойно забрал мяч.

Постепенно давление «Сити» усиливалось. Команда всё чаще растягивала оборону соперника за счёт флангов и подключений крайних защитников. Райан Шерки получил мяч справа, чуть замедлил движение, финтом освободился от опеки и аккуратно навесил в штрафную. Антуан Семеньо открылся между защитниками и технично направил мяч в сетку, удар получился идеально точным, несмотря на достаточно высокий прыжок Антуана. Гол выглядел как классический пример атаки «Сити» с терпеливым розыгрышем, подачей и хирургически точным завершением.

Гол Семеньо globallookpress.com

До перерыва «Сити» мог забивать ещё — Холанн после передачи Фодена ворвался в штрафную по левому флангу, но не сумел обыграть Cелса. Несмотря на минимальный счёт, казалось, что хозяева полностью контролируют игру и после перерыва обязательно дожмут.

Гениальная пятка Гиббс-Уайта и мгновенный ответ Родри

В начале второго тайма «Сити» продолжил давить, а один из самых ярких эпизодов создал Бернарду Силва. Португалец на своём фирменном дриблинге ушёл от двух соперников и бил в дальний угол — Селс сумел кончиками пальцев перевести мяч на угловой. Однако именно в тот момент, когда казалось, что второй гол хозяев — вопрос времени, «Форест» неожиданно сравнял.

Всё началось с потери мяча в центре поля, гости быстро перевели игру на правый фланг через Айну, защитник ворвался вперёд и подал на дальнюю штангу, где Игор Жезус выиграл верховую борьбу и сбросил обратно в центр. Морган Гиббс-Уайт, казалось, был под плотной опекой нескольких защитников, но среагировал мгновенно и пяткой проткнул мяч мимо Доннаруммы. Для капитана «Фореста» это был уже восьмой гол в сезоне и второй подряд эффектный мяч после дальнего удара в предыдущем туре.

Морган Гиббс-Уайт globallookpress.com

Но радоваться своему голу Гиббс-Уайт долго не смог — «Сити» быстро вернул себе лидерство после углового. Райан Айт-Нури подал в штрафную, и Родри, выиграв позицию у защитников, мощно пробил головой. Это был его первый гол в чемпионате почти за два года, и испанец не скрывал эмоций, громко подгоняя партнёров после забитого мяча. В тот момент было полное ощущение, что матч окончательно возвращается под контроль хозяев. «Сити» снова тотально забрал себе мяч, а «Форест» выглядел командой, которая будет вынуждена обороняться до финального свистка.

Гол Родри globallookpress.com

Концовка, которая может повлиять на чемпионскую гонку

Но «Форест» в этот вечер оказался удивительно и даже несвойственно стойким. Команда Витора Перейры продолжала искать возможности для контратак и не переставала идти вперёд, когда появлялось пространство. На 76-й минуте Эллиот Андерсон получил мяч у штрафной, сыграл в короткую стенку с Каллумом Хадсон-Одои и мощно пробил издалека. Мяч по идеальной дуге и влетел в дальний угол, Доннарумма бы ни за что не дотянулся. Трибуны «Этихада», которые уже готовились праздновать победу, на мгновение притихли.

Эллиот Андерсон globallookpress.com

Оставшееся время по традиции превратилось в настоящий штурм. «Сити» загнал соперника в штрафную и начал заваливать её подачами и короткими розыгрышами. Родри падал в борьбе с Андерсоном и требовал пенальти, но судья Даррен Инглэнд и ВАР решили, что нарушения не было. В самой концовке хозяева всё-таки были близки к победе — на последних секундах Савиньо оказался перед воротами и пробил почти в пустой угол, но Мурильо бросился в подкат и вынес мяч с ленточки!

Ничего, кроме ощущения упущенной возможности, у «Сити» такой матч вызвать не может. Команда Гвардиолы владела мячом, создавала моменты и дважды вела в счёте, но снова была слишком хрупкой во втором тайме.

Календарь и таблица АПЛ

Для «Фореста» же эта ничья может оказаться спасительной в борьбе за выживание. Команда сумела выдержать давление одного из главных фаворитов чемпионата и выбралась на 17-е место. А вот у «Сити» последствия могут быть куда серьёзнее. Чемпионская гонка выходит на решающий отрезок, и такие матчи часто становятся моментами, где титул ускользает. В Манчестере команда Гвардиолы сыграла ярко и местами очень красиво, но в конце сезона эстетика редко имеет значение — важны только победы.