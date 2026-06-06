Хорваты и словенцы порадуют своих фанатов забитыми голами?

прогноз на товарищеский матч, ставка за 1.91

7 июня в рамках товарищеского матча сыграют Хорватия и Словения. Начало встречи — в 21:45 мск.

Хорватия: смена поколений

Перед матчем: Хорваты уверенно прошла квалификацию на ЧМ-2026, заняв первое место в своей отборочной группе.

Команде не пришлось проходить сквозь сито плей-офф, что позволило «шашечным» готовиться к чемпионату мира через товарищеские встречи.

Последние матчи: В предыдущей встрече хорваты потерпели весьма болезненное поражение в «товарняке» с бельгийцами — 0:2.

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В марте хорваты провели контрольные встречи неоднозначно — сначала была обыграна Колумбия (2:1), но затем последовало поражение от Бразилии (1:3).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Хорватия по большей части переживает смену поколений, которая дала уже о себе знать на Евро-2024.

Команда по сей день имеет в обойме 40-летнего Луку Модрича, но вряд ли это поможет «шашечным» в третий раз подряд занять призовое место на мундиале.

Словения: новая команда

Перед матчем: Словенцы не лучшим образом провели квалификацию, заняв третье место в своей отборочной группе, где также играли Швейцария, Косово и Швеция.

После провала на отборе команда сменила главного тренера — вместо Матьяжа Кека словенцев возглавил один из участников ЧМ-2010 в составе балканской сборной Боштьян Цесар.

Последние матчи: Последний матч словенцы провели не лучшим образом, разойдясь миром с киприотами — 1:1.

В мартовских товарищеских матчах команда Боштьяна Цесара обыграла Черногорию (3:2) и проиграла Венгрии (0:1).

Состояние команды: Словенцы начинают новую веху в своей истории, где команда далека от того, чтобы называться серьезной боевой единицей, с которой надо считаться каждой сборной.

Но балканцы всегда славились тем, что могут поставить на место недооценивающих их соперников. Что-что, а российские фанаты футбола знают об этом не понаслышке.

Статистика для ставок

Хорваты проиграли последние две встречи

Словения пропускает в последних пяти играх

Преимущество в личных встречах практически тотальное преимущество «шашечных» — шесть побед, четыре ничьи и единственная «виктория» словенцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Хорватию явным фаворитом с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.00, а победа Словении — в 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.83.

Прогноз: Хорваты готовятся к ЧМ-2026, а словенцы — к Лиге наций. У команд разные цели, что вполне может повлиять на качество игры в обороне.

1.91 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч Хорватия — Словения принесёт прибыль 910₽, общая выплата — 1910₽

Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.91.

Прогноз: Вполне вероятно, что обе команды порадуют своих фанатов забитыми мячами.

2.32 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Хорватия — Словения принесёт прибыль 1320₽, общая выплата — 2320₽

Ставка: Обе забьют за 2.32.