7 июня в рамках товарищеского матча сыграют Хорватия и Словения. Начало встречи — в 21:45 мск.
Хорватия: смена поколений
Перед матчем: Хорваты уверенно прошла квалификацию на ЧМ-2026, заняв первое место в своей отборочной группе.
Команде не пришлось проходить сквозь сито плей-офф, что позволило «шашечным» готовиться к чемпионату мира через товарищеские встречи.
Последние матчи: В предыдущей встрече хорваты потерпели весьма болезненное поражение в «товарняке» с бельгийцами — 0:2.
В марте хорваты провели контрольные встречи неоднозначно — сначала была обыграна Колумбия (2:1), но затем последовало поражение от Бразилии (1:3).
Состояние команды: Хорватия по большей части переживает смену поколений, которая дала уже о себе знать на Евро-2024.
Команда по сей день имеет в обойме 40-летнего Луку Модрича, но вряд ли это поможет «шашечным» в третий раз подряд занять призовое место на мундиале.
Словения: новая команда
Перед матчем: Словенцы не лучшим образом провели квалификацию, заняв третье место в своей отборочной группе, где также играли Швейцария, Косово и Швеция.
После провала на отборе команда сменила главного тренера — вместо Матьяжа Кека словенцев возглавил один из участников ЧМ-2010 в составе балканской сборной Боштьян Цесар.
Последние матчи: Последний матч словенцы провели не лучшим образом, разойдясь миром с киприотами — 1:1.
В мартовских товарищеских матчах команда Боштьяна Цесара обыграла Черногорию (3:2) и проиграла Венгрии (0:1).
Состояние команды: Словенцы начинают новую веху в своей истории, где команда далека от того, чтобы называться серьезной боевой единицей, с которой надо считаться каждой сборной.
Но балканцы всегда славились тем, что могут поставить на место недооценивающих их соперников. Что-что, а российские фанаты футбола знают об этом не понаслышке.
Статистика для ставок
- Хорваты проиграли последние две встречи
- Словения пропускает в последних пяти играх
- Преимущество в личных встречах практически тотальное преимущество «шашечных» — шесть побед, четыре ничьи и единственная «виктория» словенцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Хорватию явным фаворитом с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.00, а победа Словении — в 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.83.
Прогноз: Хорваты готовятся к ЧМ-2026, а словенцы — к Лиге наций. У команд разные цели, что вполне может повлиять на качество игры в обороне.
Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.91.
Прогноз: Вполне вероятно, что обе команды порадуют своих фанатов забитыми мячами.
Ставка: Обе забьют за 2.32.