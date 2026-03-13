На льду «G-Drive Арены» встретятся команды с полярными турнирными задачами и настроением. «Авангард», уже обеспечивший себе второе место на Востоке, будет играть в своё удовольствие, но с оглядкой на предстоящий плей-офф. Ги Буше наверняка предоставит отдых лидерам, однако глубина состава позволяет омичам оставаться грозной силой даже с ротацией. «Шанхайские Драконы» приехали в Омск без турнирной мотивации, с вратарским кризисом и хроническими проблемами в обороне. Вопрос не в том, выиграет ли «Авангард», а в том, насколько крупным получится счёт.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

11' Лабанк принял коньком шайбу перед воротами, но из выгодной позиции не попал в створ.

11' Окулов опасно бросал, но Тихомиров с трудом отбил шайбу.

10' Меркли попал в створ, но Серебряков отбил шайбу, на добивании первым был всё тот же Меркли, но выше створа угодил.

09' Тут же Гуляев отработал в обороне, заблокировав два броска.

08' Гуляев бросил в створ, но Тихомиров отбил шайбу.

07' Бишофф слева бросал, Серебряков отбил шайбу, но на отскоке защитники подчистили.

07' Фьоре бросал в ближний угол, но Тихомиров надёжно сыграл и зафиксировал шайбу.

06' Акользин заблокировал бросок Окулова.

06' Дамир в обороне и в атаке успевает, совершил попытку бросить по воротам, но его заблокировал Владимир Кузнецов.

06' Шарипзянов бросился под передачу на пятак от Куинни и перехватил шайбу.

05' Волков набросил опасно на ворота, но Потуральски не смог дотянуться до шайбы.

04' Джозефс неплохо бросил, но Серебряков отбил шайбу.

04' Лажуа от усов дважды опасно бросал, первый бросок до створа не дошёл, а со вторым справился вратарь гостей Тихомиров.

03' Темп в матче довольно о высокий, при этом смело вперёд идёт «драконы».

02' Владимир Кузнецов также мимо створа бросил.

01' Кленденинг на нёс первый бросок, но не попал в створ.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости!

До матча

16:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:20 Основные вратари: Никита Серебряков и Андрей Тихомиров.

16:10 Главный судья: Сергей Беляев (Воскресенск, Россия); Главный судья: Александр Дударов (Москва, Россия); Линейный: Валентин Зайцев (Москва, Россия); Линейный: Максим Куприянов (Владимир, Россия).

16:05 Матч пройдёт на «Джи-Драйв-Арене» (Омск, Россия), вместимостью 12 011 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Авангарда» https://t.me/omskiyavangard

Авангард: Андрей Мишуров, Никита Серебряков, Вячеслав Войнов, Марсель Ибрагимов, Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони, Максим Лажуа, Михаил Гуляев, Артём Блажиевский, Майкл Маклауд, Кирилл Долженков, Джованни Фьоре, Иван Игумнов, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Наиль Якупов, Игорь Мартынов, Николай Прохоркин, Александр Волков, Василий Пономарёв, Дмитрий Рашевский.

Стартовый состав «Шанхайские Драконы» https://t.me/shadragons

Шанхайские Драконы: Дмитрий Шикин, Андрей Тихомиров, Уайатт Калинюк, Адам Кленденинг, Уилл Райлли, Дойл Сомерби, Джейк Бишофф, Александр Брынцев, Ник Меркли, Владимир Кузнецов, Кевин Лабанк, Райли Саттер, Спенсер Фу, Трой Джозефс, Павел Акользин, Паркер Фу, Нейт Сюсиз, Гейдж Куинни, Остин Вагнер, Кирилл Рассказов.

Авангард

«Авангард» подходит к домашнему матчу с «Шанхайскими Драконами» в статусе команды, которая уже гарантировала себе второе место на Востоке, но ещё не наигралась в хоккей. Омичи одержали 44 победы в 65 матчах, набрав 93 очка, и входят в тройку самых результативных клубов лиги с 213 заброшенными шайбами (3,28 за игру). После небольшого спада, выразившегося в неожиданных поражениях от «Сочи» (1:3) и «Сибири» (1:2 Б), команда Ги Буше вернулась на победный путь, разобравшись с нижегородским «Торпедо» (4:1). Оборона «ястребов» пропускает в среднем всего 2,35 шайбы за игру, а Войнов с партнёрами по-прежнему цементируют тылы.

Шанхайские Драконы

«Шанхайские Драконы» доигрывают сезон без особой надежды на плей-офф, занимая девятое место на Востоке с 54 очками после 64 матчей. Команда Митча Лава одержала лишь две победы в десяти последних встречах, обыграв только «Барыс» и «Ладу». Проблемы усугубляются травмами двух основных вратарей — Патрика Рибара и Андрея Кареева. В среднем «Шанхай» пропускает по 3,38 шайбы за матч, а в третьих периодах соотношение голов и вовсе удручающее — 44:74. На выезде команда выиграла лишь семь матчей из 31 и стабильно пропускает по три-четыре шайбы.

Личные встречи

История противостояния не оставляет «драконам» пространства для манёвра: 20 побед «Авангарда» против четырёх у китайского клуба. В последний раз «Шанхай» обыгрывал омичей в октябре 2022 года. В прошлом сезоне дома «ястребы» взяли верх 3:2, в гостях разгромили соперника 5:1. В первой встрече текущей регулярки команды устроили перестрелку, где «Авангард» забросил три шайбы во второй половине третьего периода и выиграл 5:3. Майкл Маклауд оформил дубль и стал первой звездой, а «драконы» при шести попытках большинства не реализовали ни одной.