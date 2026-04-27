В третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 28 апреля. Начало встречи — в 16:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Авангард — Локомотив с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Авангард»

Путь к плей-офф: В 68 регулярных матчах «Авангард» набрал 99 очков, с которыми разместился на 2-й позиции в Восточной конференции и в общем зачете лиги, на 6 пунктов уступив лидерство «Металлургу».

Последние матчи: Четвертьфинальная серия «Авангарда» закончилась в Омске, где хозяева установили победу над ЦСКА (2:1) и сняли вопрос о выходе в 1/2 за пять игр — 4-1.

В Ярославле тем временем команда Ги Буше устроила погром в первой полуфинальной встрече (5:2), тогда как во второй — на фоне 144 минут штрафного времени — одержала волевую победу (3:1).

Не сыграют: Иван Игумнов.

Состояние команды: «Авангард» показал исключительное исполнение и добился двух побед в тяжелейших условиях в Ярославле, сохранив устойчивость в ситуациях, которые выходили за рамки тактики и позиционной борьбы.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В трех последних матчах команда Ги Буше не пропускала больше 2 голов. Вместе с тем на домашнем льду омичи ранее установили четыре победы кряду и ни разу в рамках этого плей-офф не проиграли в основное время.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: В таблице Западной конференции «Локомотив» с большим отрывом закрепился на 1-й позиции. На 10 пунктов ярославцы опередили 2-е «Динамо» Минск.

Последние матчи: В ходе предыдущей кубковой стадии «Локомотив» избавился от «Салавата Юлаева» за четыре матча, закончив серию разгромной победой в Уфе (4:0).

Однако мысли о качественном дебюте в полуфинале были уничтожены «Авангардом», которому ярославцы проиграли крупно (2:5). Усугубились проблемы команды Боба Хартли в результате поражения во второй встрече (1:3).

Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.

Состояние команды: «Локомотив» потерял контроль и самообладание, в результате чего вчистую провалил домашний этап полуфинальной серии. Несмотря на попытки залезть под кожу омичам, ярославцы потерпели две неудачи.

На своей территории команда столкнулась со сложностями в позиционном наступлении и допустила грубые ошибки в защите, за которые тотчас была наказана. Тем не менее еще ни разу в рамках плей-офф коллектив Боба Хартли не проиграл в гостях.

Статистика для ставок

«Авангард» не проигрывает дома на протяжении 4 матчей кряду

«Авангард» победил «Локомотив» в 2 последних домашних матчах

В 3 последних играх на льду «Авангарда» «Локомотив» забивал 1 или менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 4.09, победа «Локомотива» — в 3.02.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 4.5 — за 1.74.

Прогноз: В гостях команда Ги Буше продемонстрировала системную цельность и сумела найти недочеты в традиционно безупречной защите соперника. В домашних стенах «Авангард» постарается дожать ментально пошатнувшийся «Локомотив».

2.20 «Авангард» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Прогноз: На своем участке омичи сфокусируются на внимательной игре в зоне защиты, а Никита Серебряков сумеет выручить в моменты, когда оборона даст осечку.

1.74 Тотал меньше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

