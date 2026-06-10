прогноз на матч второго круга турнира в Хертогенбосе, ставка за 2.16

Россиянин Даниил Медведев сыграет против нидерландца Тейса Богарда во втором круге турнира ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 11 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.16.

Медведев

Даниил попал в список первых четырех сеяных и стартует сразу со второго раунда.

Российский теннисист пока ни разу в этом году не играл на траве, но у него было достаточно времени для подготовки к переходу на самое специфическое покрытие.

Дело в том, что Медведев, как и в прошлом году, не смог пройти первый круг на Ролан Гаррос.

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В столице Франции он сенсационно проиграл в стартовом матче австралийцу Адаму Уолтону.

Интересно, что перед этим Медведев дошел до полуфинала на грунтовом «Мастерсе» в Риме.

В прошлом году Медведев не смог пройти 1/4 финала в Хертогенбосе, проиграв американцу Райли Опелке.

В 2025-м его лучшим результатом на траве был выход в финал «пятисотника» в немецком Галле.

Богард

Тейс тем временем одержал сенсационную победу над Ибином У в первом круге домашнего турнира.

Нидерландский теннисист обыграл китайца в трехсетовом матче — 6:3, 2:6, 6:4.

Богард впервые в карьере выиграл матч на уровне основного тура.

Богард попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

Эту неделю 17-летний нидерландец начал в статусе 779-й ракетки мира.

В этом году Богард сыграл 25 матчей (14 побед и 11 поражений). При этом большую часть из них он провел на «челленджерах».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Медведева не будет проблем в предстоящем матче. На победу Богарда можно поставить за 9.80.

Прогноз: Даниил любит удивлять, это ни для кого не секрет, но в данном случае мы все-таки считаем, что он обыграет соперника, которому пока не хватает опыта выступлений на таком уровне.

Но при этом вполне вероятно, что российский теннисист не сможет разгромить 17-летнего нидерландца.

2.16 Победа Медведева + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч Медведев — Богард позволит вывести на карту выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.