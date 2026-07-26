прогноз на финал турнира в Гамбурге, ставка за 2.59

Венгерка Анна Бондар сыграет против немки Тамары Корпач в финале турнира WTA 250 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 26 июля, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.59.

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Бондар

Анна третий год подряд вышла в финал турнира в Гамбурге.

В 2024-м венгерская теннисистка выиграла титул, а в 2025-м уступила в решающем матче француженке Лоис Буассон.

Текущий турнир Бондар начала с победы над японкой Моюкой Утидзимой — 7:5, 6:4.

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Во втором раунде ее соперницей была представительница Германии Нома Ноха Акуге — 6:1, 3:6, 7:5.

В четвертьфинале Бондар обыграла армянку Алину Чараеву (6:1, 7:6), а в полуфинале — Элину Аванесян (7:6, 4:6, 7:6).

Здесь также важно уточнить, что матч против Аванесян продолжался три с половиной часа.

До этой недели лучшим результатом Анны в текущем сезоне был выход в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде.

Корпач

Тамара третий раз в карьере вышла в финал на уровне основного тура.

Ранее в этом году немка проиграла британке Кэти Бултер в решающем матче турнира в Остраве.

В первом круге текущего турнира Корпач выиграла у представительницы Андорры Виктории Хименес-Касинцевой, а во втором — у немки Юлии Штузек.

В четвертьфинале ее соперницей была украинка Ангелина Калинина — 6:3, 1:6, 6:1.

В полуфинале Корпач встречалась с египтянкой Маяр Шериф, которая не смогла завершить матч из-за травмы.

Корпач провела 47 матчей в этом году (28 побед, 19 поражений). Среди ее лучших результатов — третий круг на Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бондар в этом матче можно поставить за 1.79, победу Корпач букмекеры предлагают за 2.02.

Прогноз: результаты матчей между Бондар и Корпач могут сильно удивить — все четыре предыдущие встречи завершились победами немецкой теннисистки.

Несмотря на это, считаем, что в предстоящем финале Анна обыграет Тамару. Венгерка почему-то всегда здорово играет на грунте в Гамбурге.

2.59 Победа Бондар в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.59 на матч Бондар — Корпач принесёт прибыль 1590₽, общая выплата — 2590₽

Рекомендуемая ставка: победа Бондар в двух сетах за 2.59.