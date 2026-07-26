прогноз на финал турнира в Праге, ставка за 2.66

Украинка Дарья Снигур сыграет против австрийки Лилли Таггер в финале турнира WTA 250 в Праге (Чехия). Матч пройдет 26 июля, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.66.

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Снигур

Дарья впервые в карьере вышла в финал на уровне основного тура.

В первом круге текущего турнира она одержала победу над немкой Эллой Зайдель — 7:5, 3:6, 6:3.

Во втором раунде соперницей украинской теннисистки была Айла Аксу из Турции — 6:3, 6:2.

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В четвертьфинале Снигур разгромила таиландскую теннисистку Ланлану Тараруди — 6:0, 6:3.

В полуфинале 24-летняя украинка выиграла у чешки Терезы Валентовой — 7:6, 6:3.

С учетом турниров WTA 125 и ITF Снигур провела 52 матча в этом сезоне. На этом отрезке у нее 40 побед и 12 поражений.

На следующей неделе Снигур дебютирует в топ-50.

Таггер

Лилли тем временем второй раз в карьере дошла до финала на турнире WTA.

В прошлом году австрийская теннисистка остановилась в шаге от титула в китайском Цзюцзяне, проиграв в решающем матче Анне Блинковой.

Таггер начала турнир в Праге с победы над китаянкой Синьюй Гао — 6:2, 6:4.

Во втором раунде 18-летняя австрийка остановила японку Маи Хонтаму — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Таггер выиграла у чешки Сары Бейлек — 6:3, 6:4.

В полуфинале Лилли одержала волевую победу над Барборой Крейчиковой — 6:7, 6:3, 7:6.

Таггер провела 41 матч в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 26 побед и 15 поражений. До этой недели лучшим результатом Лилли в 2026-м был четвертьфинал на грунтовом «пятисотнике» в Линце.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Снигур в этом матче можно поставить за 1.79, победу Таггер букмекеры предлагают за 2.02.

Прогноз: возможно, оптимальным вариантом все же будет ставка на количество геймов или сетов, но мы считаем, что Снигур обыграет австрийскую теннисистку. Украинка добилась внушительного игрового прогресса за последние шесть месяцев.

2.66 Победа Снигур в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.66 на матч Снигур — Таггер принесёт чистый выигрыш 1660₽, общая выплата — 2660₽

Рекомендуемая ставка: победа Снигур в двух сетах за 2.66.