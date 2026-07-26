Украинка Дарья Снигур сыграет против австрийки Лилли Таггер в финале турнира WTA 250 в Праге (Чехия). Матч пройдет 26 июля, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.66.
Снигур
Дарья впервые в карьере вышла в финал на уровне основного тура.
В первом круге текущего турнира она одержала победу над немкой Эллой Зайдель — 7:5, 3:6, 6:3.
Во втором раунде соперницей украинской теннисистки была Айла Аксу из Турции — 6:3, 6:2.
В четвертьфинале Снигур разгромила таиландскую теннисистку Ланлану Тараруди — 6:0, 6:3.
В полуфинале 24-летняя украинка выиграла у чешки Терезы Валентовой — 7:6, 6:3.
С учетом турниров WTA 125 и ITF Снигур провела 52 матча в этом сезоне. На этом отрезке у нее 40 побед и 12 поражений.
На следующей неделе Снигур дебютирует в топ-50.
Таггер
Лилли тем временем второй раз в карьере дошла до финала на турнире WTA.
В прошлом году австрийская теннисистка остановилась в шаге от титула в китайском Цзюцзяне, проиграв в решающем матче Анне Блинковой.
Таггер начала турнир в Праге с победы над китаянкой Синьюй Гао — 6:2, 6:4.
Во втором раунде 18-летняя австрийка остановила японку Маи Хонтаму — 6:4, 6:4.
В четвертьфинале Таггер выиграла у чешки Сары Бейлек — 6:3, 6:4.
В полуфинале Лилли одержала волевую победу над Барборой Крейчиковой — 6:7, 6:3, 7:6.
Таггер провела 41 матч в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 26 побед и 15 поражений. До этой недели лучшим результатом Лилли в 2026-м был четвертьфинал на грунтовом «пятисотнике» в Линце.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Снигур в этом матче можно поставить за 1.79, победу Таггер букмекеры предлагают за 2.02.
Прогноз: возможно, оптимальным вариантом все же будет ставка на количество геймов или сетов, но мы считаем, что Снигур обыграет австрийскую теннисистку. Украинка добилась внушительного игрового прогресса за последние шесть месяцев.
Рекомендуемая ставка: победа Снигур в двух сетах за 2.66.