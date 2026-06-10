11 июня в первом туре группового раунда чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Мексики и ЮАР. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.
Мексика: отличная форма + Хименес
Турнирное положение: Мексика, как одна из трех принимающих мундиаль сторон, не боролась за право в нём участвовать.
Команда, помимо нынешнего соперника, на групповой стадии финальной части чемпионата мира 2026 года также сыграет против Чехии и Южной Кореи.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своём поле одержала разгромную победу над Сербией (5:1).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также смог оказаться на высоте, когда теперь в нейтральных стенах переиграла Австралию (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трёх последних матчах, которые были товарищескими, Мексика выиграла, а в восьми последних поединках ни разу не проиграла.
Такая форма говорит о хороших шансах хозяев турнира на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Рауль Хименес — лучший действующий бомбардир в истории национальной команды с 44 голами.
ЮАР: почти без шансов
Турнирное положение: ЮАР в групповом раунде чемпионата мира 2026 года, помимо нынешнего соперника, также сыграет против Чехии и Южной Кореи.
Команда в африканской квалификации заняла первую позицию в своей группе, лишь на один балл опередив ближайших преследователя — Нигерию и Бенин.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на нейтральном арене разошёлся мировой с Ямайкой (1:1).
Перед этим еще в одном контрольном поединке сборная также не смогла выиграть, хотя при этом и не проиграла, сыграв на своём поле вничью с Никарагуа (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые были товарищескими и официальными, ЮАР проиграл трижды при трех ничьих и одной победе.
Такая форма говорит о не лучших шансах гостей не то, что на победу, а даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе и фактор чужого поля.
Сразу четверо игроков — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из восьми последних матчей Мексика выиграла и не пропустила
- в 16-ти из 19-ти последних матчей ЮАР не проиграла
- в трех из четырех последних матчей ЮАР сыграла вничью.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.41. Ничья — в 4.87, успех ЮАР — в 8.60.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.18 и 1.71.
Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяева выиграли и не пропустили. Домашнее поле, а также перевес в классе должны помочь им не просто победить, но и оставить ворота на замке.
Тем временем, гости столкнутся с серьёзным противодействием чужих трибун, не говоря уже о давлении матча открытия, поэтому рискуют испытать проблемы с созданием голевых моментов.
Ставка: «сухая» победа Мексики за 1.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева будут выигрывать к 35-й минуте, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.
Ставка: Мексика будет побеждать к 35-й минуте за 2.32