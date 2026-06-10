прогноз на матч открытия ЧМ-2026, ставка за 1.93

11 июня в первом туре группового раунда чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Мексики и ЮАР. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.

Мексика: отличная форма + Хименес

Турнирное положение: Мексика, как одна из трех принимающих мундиаль сторон, не боролась за право в нём участвовать.

Команда, помимо нынешнего соперника, на групповой стадии финальной части чемпионата мира 2026 года также сыграет против Чехии и Южной Кореи.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своём поле одержала разгромную победу над Сербией (5:1).

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Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также смог оказаться на высоте, когда теперь в нейтральных стенах переиграла Австралию (1:0).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трёх последних матчах, которые были товарищескими, Мексика выиграла, а в восьми последних поединках ни разу не проиграла.

Такая форма говорит о хороших шансах хозяев турнира на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Рауль Хименес — лучший действующий бомбардир в истории национальной команды с 44 голами.

ЮАР: почти без шансов

Турнирное положение: ЮАР в групповом раунде чемпионата мира 2026 года, помимо нынешнего соперника, также сыграет против Чехии и Южной Кореи.

Команда в африканской квалификации заняла первую позицию в своей группе, лишь на один балл опередив ближайших преследователя — Нигерию и Бенин.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на нейтральном арене разошёлся мировой с Ямайкой (1:1).

Перед этим еще в одном контрольном поединке сборная также не смогла выиграть, хотя при этом и не проиграла, сыграв на своём поле вничью с Никарагуа (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были товарищескими и официальными, ЮАР проиграл трижды при трех ничьих и одной победе.

Такая форма говорит о не лучших шансах гостей не то, что на победу, а даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе и фактор чужого поля.

Сразу четверо игроков — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей Мексика выиграла и не пропустила

в 16-ти из 19-ти последних матчей ЮАР не проиграла

в трех из четырех последних матчей ЮАР сыграла вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.41. Ничья — в 4.87, успех ЮАР — в 8.60.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.18 и 1.71.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяева выиграли и не пропустили. Домашнее поле, а также перевес в классе должны помочь им не просто победить, но и оставить ворота на замке.

Тем временем, гости столкнутся с серьёзным противодействием чужих трибун, не говоря уже о давлении матча открытия, поэтому рискуют испытать проблемы с созданием голевых моментов.

1.93 Сухая победа Мексики Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Мексика — ЮАР принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: «сухая» победа Мексики за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева будут выигрывать к 35-й минуте, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

2.32 Мексика будет побеждать к 35-й минуте Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Мексика — ЮАР принесёт чистый выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Ставка: Мексика будет побеждать к 35-й минуте за 2.32