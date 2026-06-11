Чемпионат мира-2026 стартует с матча, в котором история будто специально закольцевалась. Ровно 16 лет назад ЮАР открывала домашний мундиаль встречей с Мексикой в Йоханнесбурге, а теперь роли поменялись. Уже мексиканцы принимают первый матч крупнейшего турнира в истории, а южноафриканцы возвращаются на мировую сцену после долгой паузы. На «Ацтеке» — шум, высота, память о великих финалах и огромная ответственность для команды Хавьера Агирре, которой дома нельзя начинать иначе, кроме как с победы.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

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33' В офсайд попал Модиба на левом фланге, всё очевидно для судей.

32' Африканцы держат мяч на своей половине поля, пока что не особо высоко прессингуют мексиканцы.

30' Гутьеррес получил мяч у штрафной ЮАР и пробил с правой, но в защитника попал.

28' Возобновляется матч, от ворот начинает Мексика.

26' Перерыв на водопой объявлен, на три минуты пауза в игре. Ну пока что всё в порядке у Мексики, качественный старт турнира от хозяев.

25' Отбились мексиканцы после штрафного, но контратаку начать не получилось.

Статистика матча 2 Удары в створ 0 2 Удары мимо 0 55 Владение мячом 45 2 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 3 Фолы 5

24' Гутьеррес получил жёлтую за подкат в ноги Мокоэне.

23' Ранхель ошибся на выходе и чуть не привёз момент на свои ворота, Гутьеррес вовремя отработал в защите.

21' Монтес отобрал мяч и протащил его на половину поля ЮАР, а Сампайо в подкате снёс защитника «Локо».

19' Киньонес издали попробовал пробить — в этот раз мимо ближней девятки.

18' Мокоэна пытался пас в штрафную исполнить, но неточно.

17' А вот и первая жёлтая карточка! Мокоэна в подкате снёс Фигальдо, заслуженно.

15' Фидальго получил по ногам в центре поля, не стесняются фолить африканцы.

15' Мудау пытался подключиться в атаку по правому флангу, а зацепиться за мяч не получилось.

13' Из центра штрафной головой попробовал пробить Хименес, но не попал как следует по мячу.

12' Угловой заработал Рауль Хименес, второй для Мексики в матче.

11' Киньонес получил по ногам в центре поля, пока что без карточек обходится арбитр.

09' ГООООООООЛ! Киньонес забил первый гол на ЧМ-26! Ситхоле неудачно принял мяч у своей штрафной, Фидальго его накрыл, а нападающий мощно пробил по центру и попал между ног вратарю. 1:0!

08' Хорош в прессинге Хименес, едва не перехватил мяч у штрафной соперника.

06' Контратака почти получилась у ЮАР, Фостер неточно отдал вперёд на партнёра.

05' Мог забивать Хименес! С линии штрафной левой пробил Рауль, но Уильямс спас африканскую команду!

04' Гутьеррес пробить решил со штрафного, но попал в стенку.

03' Штрафной заработали мексиканцы метрах в 30 от ворот соперника.

02' Как только африканцы забрали мяч, мощнейший гул поднялся на стадионе, очень качественно мексиканцы поддерживают свою команду.

01' Брайан Гутьеррес нанёс первый удар по мячу на ЧМ-2026, поехали!!!

До матча

22:04 Кстати, капитанит в сборной Мексики Сезар Монтес, защитник московского «Локомотива». Именно он и выиграл право начать матч с центра для своей сборной.

22:00 «Ацтека» хором спела гимн Мексики после пронзительного исполнения африканского гимна от Тайлы, считанные секунды остаются до стартового свистка!

Игроки сборной Мексики перед матчем globallookpress.com

21:55 Огромные флаги Мексики и ЮАР растянулись на половинах поля, очень пафосная атмосфера в преддверии гимнов.

Мексиканские болельщики globallookpress.com

21:53 Джанни Инфантино представил Кубок Мира вместе с Сальмой Хайек, сейчас на поле будут выходить команды!

21:48 На сцену поднялись Андреа Бочелли и певица Джей, под музыку Дэвида Гетты они готовят «Ацтеку» к первому матчу чемпионата мира.

21:45 Актриса Сальма Хайек произнесла приветственную речь, а внутри чаши стадиона начинается парад флагов — всех 48 стран, которые участвуют в ЧМ.

21:40 Северная Америка готова, весь остальной мир тоже готов, всего 20 минут до старта мирового чемпионата! Перед стартовым свистком будет предматчевое шоу, только оно и отделяет нас от старта!

Мексика — Южная Африка globallookpress.com

21:35 Отдельный фактор матча — условия на «Ацтеке». В Мехико около 23 градусов, погода выглядит комфортной, но массивная бетонная чаша стадиона довольно серьёзно удерживает тепло. Ещё важнее высота, арена расположена примерно на 2250 метрах над уровнем моря. Мексика несколько недель готовилась рядом со столицей и должна быть полностью адаптирована, а вот для ЮАР этот фактор может стать дополнительной нагрузкой, особенно во втором тайме.

Предматчевое шоу globallookpress.com

21:30 А вот так начнёт ЮАР: Уильямс; Модиба, Мбокази, Сибиси, Мудау, Окон; Мокоэна, Ситхоле, Адамс; Рейнерс, Фостер. Запасные: Чаине, Госс, Матулди, Ндамане, Кабини, Макханья, Корсс, Мбата, Зване, Апполлис, Мореми, Мофокенг, Масеко, Макгопа, Себелебеле.

21:25 Стартовый состав сборной Мексики: Ранхель; Монтес, Васкес, Рейес, Гальярдо; Лира; Гутьеррес, Фидальго; Рейес, Хименес, Киньонес. Запасные: Асеведо, Очоа, Санчес, Альварес, М. Чавес, Ромо, Пинеда, Варгас, Мора, Л. Чавес, Вега, Хименес, Гонсалес, Уэрта, Мартинес.

Футболисты на разминке globallookpress.com

21:20 Команды уже на разминке перед первым матчем турнира! Арена, конечно, почти заполнена, мир замирает в ожидании.

«Ацтека» перед матчем globallookpress.com

21:15 История личных встреч тоже не делает ЮАР безнадёжным аутсайдером. В 2005 году южноафриканцы обыгрывали Мексику в Золотом кубке КОНКАКАФ, а в 2010-м не уступили ей на старте домашнего ЧМ. Но сейчас контекст другой, Мексика играет дома, начинает турнир на культовой арене и не имеет права повторить ошибку прошлого чемпионата мира, когда групповой этап стал потолком.

Гол Тшабалалы на ЧМ-2010 globallookpress.com

21:10 Хозяева наверняка постараются использовать эмоции «Ацтеки», высокую интенсивность и поддержку 83 тысяч зрителей. Быстрый гол может полностью раскрыть матч в пользу команды Агирре, потому что ЮАР придётся подниматься выше и оставлять больше пространства для Киньонеса, Альварадо и Хименеса. Но именно матч открытия часто бывает особенным. Давление на хозяев огромно, и, если ЮАР выдержит первые 20–25 минут без серьёзных провалов, игра может стать намного более сложной для Мексики. Броос наверняка будет просить команду не терять мяч в центральной зоне, не дарить хозяевам быстрые атаки и максимально аккуратно выходить через Мокоэну и Мбату.

21:05 Тем не менее, у ЮАР есть структура и несколько сильных фигур. Ронвен Уильямс — один из лидеров команды и вратарь, способный держать оборону в напряжённые отрезки. Тебохо Мокоэна — ключевой игрок центра поля, через которого строится баланс между обороной и продвижением мяча. В атаке важную роль должен получить Лайл Фостер, забивший Ямайке, а также Освин Апполлис, который был самым результативным игроком команды в квалификации: два гола и четыре передачи. Есть и важная новость по флангу обороны: Обри Модиба успел восстановиться после проблем с задней поверхностью бедра и претендует на место слева. Его готовность важна не только для обороны, но и для ширины в атаке. Броос может выбрать как схему с четвёркой защитников, так и более осторожный вариант, если решит насытить линию обороны против мексиканского давления.

21:00 Броос прямо признал, что Мексика — сильнейшая команда группы. При этом он подчеркнул, что его игроки готовы бороться за каждый метр и каждый мяч все 90 минут. Это, пожалуй, главный сценарий для ЮАР: выдержать эмоциональный и физический старт, не позволить хозяевам быстро забить и постепенно сделать матч более нервным для «Мексики». С точки зрения формы у южноафриканцев всё не так убедительно. После выхода в плей-офф Кубка африканских наций в начале года команда не выиграла четыре товарищеских матча подряд.

Колоритный мексиканский болельщик перед матчем globallookpress.com

20:55 Для ЮАР этот матч тоже наполнен символикой. «Бафана Бафана» впервые с домашнего турнира 2010 года сыграют на чемпионате мира. Команда трижды подряд не проходила квалификацию, но теперь вернулась на большую сцену под руководством Хуго Брооса. Путь на ЧМ получился драматичным: Южноафриканцы завершили отбор в группе C на первом месте, набрав 18 очков в 10 матчах, хотя по ходу квалификации с команды сняли три балла за участие игрока, не имевшего права выходить на поле в матче с Лесото. В решающий момент ЮАР победила Руанду 3:0, а параллельный разгром Бенина от Нигерии помог «Бафана Бафана» финишировать первыми.

20:50 Отдельный фактор — стадион. Матч пройдёт на «Ацтеке», ныне официально называемой Mexico City Stadium. Это одна из самых знаменитых арен мирового футбола, принимавшая финалы чемпионатов мира 1970 и 1986 годов, на ней играли Пеле и Диего Марадона. Теперь стадион станет первым, который примет матчи третьего чемпионата мира. Плюс важнейшая деталь — высота. Арена расположена примерно на 2200 метрах над уровнем моря, и для гостей это может стать серьёзной физической проверкой.

Рауль Хименес globallookpress.com

20:45 Хавьер Агирре готовит «Мексику» к своему третьему чемпионату мира в качестве главного тренера национальной команды. Для 67-летнего специалиста это особенный момент: он сам говорил, что за 50 лет в футболе не испытывал ничего сильнее, чем ощущение домашнего чемпионата мира. По словам Агирре, он пытался донести это до игроков — и команда действительно должна почувствовать, насколько мощной может быть энергия родного турнира. Перед стартом чемпионата мира у «Мексики» есть и игровая уверенность. После неудачного конца 2025 года, когда команда не выиграла ни одного из шести товарищеских матчей, в 2026-м результаты улучшились. Мексиканцы сыграли вничью с Португалией и Бельгией, затем победили Гану, Австралию и Сербию.