В предстоящем экспрессе рассмотрим стартовую встречу на ЧМ-2026, а также два матча турнира Мориса Ривелло. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.15.

Венесуэла (до 20 лет) — Япония (до 20 лет)

Футбол. Турнир Мориса Ревелло

Сборная Венесуэлы (до 20 лет) провалила групповой этап турнира Мориса Ревелло и подходит к заключительному туру без набранных очков. Южноамериканский коллектив занимает последнее место в группе B, потерпев три поражения подряд.

Даже победа в последнем матче не позволит команде подняться выше пятой строчки. После завершения группового этапа Венесуэлу ожидает встреча за девятое место против аутсайдера группы A.

Сборная Японии (до 20 лет) выступает значительно увереннее и занимает третью позицию в квартете. В трёх матчах японцы набрали четыре очка, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение. Турнир для азиатской команды начался яркой ничьей с Кот-д’Ивуаром (3:3), затем последовало крупное поражение от Португалии (1:4), после чего японцы сумели реабилитироваться победой над Канадой (1:0).

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Шансов на выход в полуфинал у Японии уже нет. Даже при равенстве очков с Португалией команда уступит сопернику по результату личной встречи. С точки зрения текущей формы и турнирной ситуации Япония выглядит предпочтительнее. Венесуэльцы пока не смогли набрать ни одного очка и испытывают серьёзные проблемы как в обороне, так и в созидании. Японская сборная действует более организованно и сохраняет мотивацию удержать третье место в группе.

Ставка: Победа Японии (до 20 лет) с форой (-1) за 1.84.

Португалия (до 20 лет) — Канада (до 20 лет)

Футбол. Турнир Мориса Ревелло

Сборная Португалии (до 20 лет) уверенно проводит турнир Мориса Ревелло и уже гарантировала себе место в полуфинале. После трёх туров команда набрала семь очков и занимает второе место в группе B, сохраняя хорошие шансы завершить этап на первой строчке.

На старте турнира португальцы разгромили Японию (4:1), затем сыграли вничью с Кот-д’Ивуаром (0:0), а в последнем поединке одержали волевую победу над Венесуэлой (3:1). За три встречи команда забила семь мячей и пропустила лишь два. Для сохранения лидерских позиций Португалии достаточно избежать поражения.

Сборная Канады (до 20 лет) уже утратила шансы на выход в полуфинал. Канадцы занимают четвёртую строчку в группе, набрав три очка в трёх матчах. Турнир начался для них удачно — с победы над Венесуэлой (2:0), однако затем последовали поражения от Японии (0:1) и Кот-д’Ивуара (1:2). В результате «кленовые листья» выбыли из борьбы за высокие места.

По качеству игры и текущим результатам преимущество остаётся на стороне португальцев. Команда выглядит более организованной, уверенно действует в атаке и практически не допускает серьёзных провалов в обороне. Канада старается играть активно, однако в матчах с более сильными соперниками ей заметно не хватает класса и стабильности. Португалия подходит к предстоящей встрече в статусе явного фаворита и имеет хорошие шансы завершить групповой этап победой.

Ставка: Обе команды забьют за 1.60.

Мексика — ЮАР

Футбол. ЧМ-2026

Для мексиканцев участие в мундиалях давно стало привычным делом, однако серьёзных успехов на мировой арене команда не добивалась уже несколько десятилетий. Лучшие результаты в её истории — выходы в четвертьфинал на турнирах 1970 и 1986 годов. На этот раз подопечные Хавьера Агирре рассчитывают воспользоваться фактором родных трибун, ведь все матчи группового этапа пройдут на домашних стадионах, а потенциальные встречи плей-офф также состоятся в комфортных для команды условиях.

Подготовку к турниру мексиканцы провели достаточно уверенно. В 2026 году сборная сыграла восемь товарищеских матчей, одержав шесть побед и дважды сыграв вничью. Особенно впечатляющим получился последний контрольный поединок, в котором была разгромлена Сербия со счётом 5:1. Мексика демонстрирует надёжную игру в обороне и обладает качественным подбором исполнителей в атаке, что делает её явным фаворитом стартовой встречи.

Сборная ЮАР пробилась на чемпионат мира лишь в четвёртый раз в своей истории. Ранее африканская команда никогда не преодолевала групповой этап мировых первенств. Путь на нынешний мундиаль также нельзя назвать убедительным: судьба первого места в отборочной группе решилась только в заключительном туре, когда ЮАР воспользовалась осечкой Бенина и сумела выйти вперёд.

После квалификации южноафриканцы не впечатлили результатами. На Кубке африканских наций команда завершила выступление уже на первой стадии плей-офф, а в последующих товарищеских матчах долгое время не могла добиться победы. Лишь в последней встрече удалось минимально обыграть Ямайку со счётом 1:0.

С учётом текущей формы, уровня состава и поддержки домашних трибун Мексика выглядит заметно сильнее своего соперника. Хозяева турнира имеют все основания рассчитывать на успешный старт чемпионата мира и считаются явными фаворитами предстоящего матча с ЮАР.

Прогноз: Победа Мексики за 1.41.

4.15 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.15.