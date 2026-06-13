В этом экспрессе проанализируем игры ЧМ-2026, а также матч чемпионата Казахстана. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.05.

Германия — Кюрасао

Футбол. Чемпионат мира 2026 года. Групповой этап

Германия подходит к старту чемпионата мира в статусе одного из главных фаворитов турнира. После неудачного начала отборочного цикла команда Юлиана Нагельсмана сумела кардинально исправить ситуацию и выдала впечатляющую серию из девяти викторий подряд. Особенно показательной стала крупная победа над Словакией со счётом 6:0, которая позволила взять убедительный реванш за поражение в первом круге. Перед мундиалем немцы также успешно провели цикл товарищеских матчей, переиграв Швейцарию (4:3), Гану (2:1), Финляндию (4:0) и США (2:1).

Нагельсману удалось создать атакующую и динамичную команду, в которой ключевую роль играют Джамал Мусиала, Флориан Вирц и Кай Хаверц. Германия уверенно контролирует мяч, активно прессингует соперников и регулярно создаёт опасные моменты благодаря быстрому движению игроков между линиями. Несмотря на отдельные кадровые проблемы, связанные с травмами и потерями в обороне, глубина состава позволяет сохранять высокий уровень игры.

Сборная Кюрасао уже вошла в историю, впервые пробившись на чемпионат мира. Команда под руководством Дика Адвоката успешно прошла квалификацию без поражений, однако её результаты зачастую выглядели лучше качества демонстрируемого футбола. Во многих матчах соперники создавали больше опасных моментов, а успех приносили надёжная игра вратаря Элоя Рома и высокая реализация собственных шансов.

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На турнире Кюрасао делает ставку на организованную оборону и быстрые контратаки. В последнее время тренерский штаб всё чаще использует схему с пятью защитниками, стремясь повысить надёжность игры против более сильных соперников. Однако даже такая осторожная модель не помогла избежать крупного поражения от Шотландии (1:4) в контрольной встрече.

Ставка: Победа Германии с форой (-3) гола за 1.58.

Нидерланды — Япония

Футбол. Чемпионат мира 2026 года. Групповой этап

Сборная Нидерландов по-прежнему относится к числу сильнейших команд Европы, однако перед чемпионатом мира 2026 года к ней есть вопросы. Команда Рональда Кумана подходит к турниру не в оптимальном составе: Маттейс де Лигт и Хави Симонс не сыграют из-за травм, а Юрриен Тимбер только недавно восстановился и пропустил большинство подготовительных матчей.

Результаты контрольных встреч также не добавили уверенности. Нидерланды уступили Алжиру (0:1), а затем с трудом обыграли Узбекистан (2:1). При этом группа у оранжевых непростая — соперниками станут Япония, Швеция и Тунис, и каждый из этих коллективов способен навязать серьёзную борьбу.

Сборная Японии продолжает оставаться одной из самых стабильных команд Азии. «Самураи» квалифицировались на восьмой чемпионат мира подряд, уверенно выиграв свою отборочную группу.

К старту турнира команда Хадзимэ Мориясу подходит в великолепной форме. Японцы выдали серию из шести побед подряд, обыграв Бразилию (3:2), Гану (2:0), Боливию (3:0), Шотландию (1:0), Англию (1:0) и Исландию (1:0). Особенно впечатляют победы над топ-соперниками — бразильцами и англичанами.

Ставка: Обе команды забьют за 1.77.

«Астана» — «Иртыш» Павлоград

Футбол. Чемпионат Казахстана

«Астана» после 12 туров занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 19 очков. Отставание от первой тройки составляет всего четыре балла, поэтому команда сохраняет хорошие шансы включиться в борьбу за медали. На данный момент «Астана» забила 17 мячей и пропустила 13, демонстрируя достаточно сбалансированную игру.

В последних матчах команда выступала нестабильно. После уверенной победы над «Улытау» со счётом 3:0 коллектив уступил «Окжетпесу» (0:1), а затем потерял очки в гостевой встрече с «Алтаем» (1:1). Тем не менее на своём поле «Астана» традиционно действует значительно увереннее и считается фаворитом предстоящего противостояния.

Павлодарский коллектив проводит непростой сезон и располагается на 13-м месте в турнирной таблице, имея в активе девять очков после 12 сыгранных туров. За этот период команда забила 13 голов и пропустила 17 мячей.

Несмотря на положение в нижней части таблицы, «Иртыш» демонстрирует характер и неуступчивость. В трёх последних матчах команда неизменно набирала очки, сыграв вничью с «Улытау» (1:1), «Каспием» (2:2) и «Елимаем» (2:2). Благодаря этим результатам павлодарцы продлили свою серию без побед до девяти матчей, но одновременно показали, что способны создавать проблемы даже более сильным соперникам.

«Астана» выглядит предпочтительнее благодаря более высокому классу исполнителей, турнирной мотивации и фактору домашнего поля. Хозяевам по силам завоевать три очка.

Ставка: Победа «Астаны» за 1.45.

4.05 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.05.