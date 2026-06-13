Матч ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня — 4 матча групп В, С и D.
Катар — Швейцария
22:00 мск, Санта-Клара
Если азиатская сборная имеет победы на важных турнирах внутри своего континента, то европейская команда пока что ничем похвастаться не может. Сборная Катара является двукратным обладателем Кубка Азии (2019, 2023), а вот максимумом Швейцарии остаются четвертьфиналы как на чемпионате Европы, так и на чемпионате мира.
У сборной Катара были огромные трудности при выходе на Мундиаль. «Бордовые» в третьем раунде отбора стали только четвертыми в своей группе, пропустив вперед Иран, Узбекистан и ОАЭ. В итоге катарцы попали на Оман и ОАЭ, в матчах с которыми набрали четыре очка и пробились на мировое первенство второй раз подряд.
У швейцарцев же с этим заданием был полный порядок. «Красные крестоносцы» набрали 14 очков из 18 возможных и уверенно пробились на ЧМ-2026 с первого места, опередив Косово, Словению и Швецию. Сборная Швейцарии уже шестой раз сыграет на главном турнире четырехлетия.
Если взглянуть на состав сборной Катара, то там, конечно, мало знакомых имен, однако выделяется главная личность — главный тренер, которым является испанец Юлен Лопетеги. 59-летний наставник работал в сборной Испании, «Порту», «Реале», «Севилье» и «Вест Хэме». Он становился победителем Кубка УЕФА с «Севильей». Лучшим бомбардиром команды является Алмоез Али, который в свои 29 лет уже наколотил 60 мячей в ворота соперников. Сейчас он выступает за «Аль-Духаиль».
У швейцарцев же есть настоящие звезды. Мурат Якин может рассчитывать на Рубена Варгаса из «Севильи», Дениса Закарию из «Монако», Гранита Джаку из «Сандерленда», Ремо Фройлера из «Болоньи», Ноа Окафора из «Лидса» и Дэна Ндойе из «Ноттингем Форест». Состав у команды очень приличный и она может стать грозной силой на турнире.
Если говорить о турнирных раскладах, то сборную Швейцарии можно называть фаворитом группы, а вот Катар должен навязать борьбу Канаде и Боснии и Герцеговине в борьбе за вторую строчку.
Слово прогнозисту: Журналист LiveSport.Ru Василий Пинаев считает, что швейцарцы быстро покажут, что сильнее катарцев и будут выигрывать в данной встрече уже к 35-й минуте со ставкой за 1.90.
Ставить будильник?
⏰⏰ — два будильника из трех. Безусловно, в первом туре лучше смотреть все матчи, чтобы понять силу команд, но в этой игре вроде бы все однозначно и если уж пропустить какую-то игру, то это вполне может быть она.
Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.
Бразилия — Марокко
01:00 мск, Ист Рутефорд
Игра, которую ждут все и которую точно нельзя пропустить. Один из фаворитов всего турнира против команды, которая может стать темной лошадкой Мундиаля. Пятикратные чемпионы мира против действующих чемпионов Африки. Этот матч можно долго представлять под различными вывесками и его можно смело называть одним из самых интересных в первом туре группового этапа.
Сборная Бразилии после прихода Карло Анчелотти не показывала какого-то искрометного футбола, но при этом не испытала проблем с выходом на Мундиаль. Бразильцы набрали 28 очков и стали только пятыми в турнирной таблице, пропустив вперед Аргентину, Эквадор, Колумбию и Уругвая. Несмотря на это, «желто-зеленые» досрочно пробились на турнир, который никогда еще не пропускали.
Марокканцы приехали на Мундиаль в качестве 7-й команды в рейтинге ФИФА, что является рекордом для «атласских львов». Марокканская националка выиграла все 8 матчей квалификации, набрала 24 очка и с первого места уверенно шагнула на турнир, в котором будет принимать участие в третий раз подряд, а лучшим результатом является четвертое место на прошлом ЧМ. Сможет ли сборная Марокко выступить еще лучше?
Осталась ли в прошлом скандальная победа на Кубке африканских наций? Это вряд ли, такое быстро не забывается. Напомним, что подопечные Мохамеда Вахби проиграли в финале Сенегалу, но потом их сопернику присудили техническое поражение из-за ухода с поля и кубок передали марокканцам.
В составах обеих команд целая россыпь звезд. Карло Анчелотти пал под натиском всех и вся и вызвал в национальную команду травмированного и скандального Неймара, который является лучшим бомбардиром в истории команды. Поможет ли он бразильцам? Большой вопрос. Лидерами же должны стать Маркиньос из «ПСЖ», Винисиус из «Реала» и Рафинья из «Барселоны».
У Марокко тоже подобрался сильнейший за последние годы состав. Это и Буну из «Аль-Хиляля», и Нуссаир Мазрауи из «Манчестер Юнайтед», и Ашраф Хакими из «ПСЖ», и Абде Эззалзузи из «Бетиса», и, конечно, Браим Диас из «Реала». Посмотреть есть на кого. Эта банда способна на многое.
Российским любителям футбола будет вдвойне интересно наблюдать за матчем, если в составе сборной Бразилии выйдут «зенитовцы» Луис Энрике и Дуглас Сантос. Они отправились вместе с командой на турнир, но получат ли шанс от Анчелотти? Скорее да, чем нет, но, может быть, не в первой игре.
Слово прогнозисту: выбор ставок велик и огромен, но наш редактор Никита Головахин выбрал ставку на то, что обе команды забьют за 2.02. Оба коллектива регулярно огорчают вратарей соперников.
Ставить будильник?
⏰⏰⏰ — три будильника из трех, и это даже не обсуждается. Прочитав превью, вы и сами все поймете. Интрига невероятная, результат может быть любым. И для бразильцев, и для марокканцев это сразу же проверка на прочность. Именно этот матч все называют игрой за первое место в группе. Пропускать такое нельзя!
Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.
Гаити — Шотландия
04:00 мск, Фоксборо
Можно было бы подумать, что после матча Бразилии и Марокко можно смело ложиться спать, но не тут-то было. А все потому, что впереди игра сборных Гаити и Шотландии. Разве не интересно посмотреть на команды, одна из которых только во второй раз в истории пробилась на Мундиаль, а вторая сделала это впервые с 1998 года? Новые имена, новые звезды, новые открытия, все это вас ждет в этой игре. Ведь для этого чемпионаты мира и нужны. Не постоянно же смотреть на бразильцев.
Гаитяне, которые занимают 83-е место в рейтинге ФИФА, выиграли свою группу, в которой также были Гондурас, Коста-Рика и Никарагуа. Это о чем-то да говорит! Не такая уж и простая эта сборная, как кажется и уж точно не будет проигрывать всем по 0:10, как некоторые думают. «Грандерам» будет сложно навязать борьбу за выход из группы, но любое набранное очко будет для подопечных Себастьена Минье словно победа.
У сборной Шотландии был непростой выход на главный турнир четырехлетия, но «тартановая армия» смогла обойти Данию, Грецию и Беларусь в своей группе и с 13 очками заняла первую строчку. Для подопечных Стива Кларка это уже является успехом, ведь шотландцы не могли пробиться на чемпионат мира с 1998 года.
Вилсон Изидор, помните такого? Это он ранее выступал за «Локомотив» и «Зенит», а сейчас является игроком «Сандерленда» и лидером атак сборной Гаити. Капитаном является легендарный, 38-летний вратарь Джонни Пласид. Кого еще можно выделить? Это точно Ленни Джозеф из «Ференцвароша» и Жан-Рикне Бельгард из «Вулверхэмптона». В целом же сборная Гаити сильна как команда, а не как отдельная группа игроков.
Однозначным лидером сборной Шотландии является Скотт Мактоминей. Он ведет за собой команду и отлично себя показывает как в матчах «Наполи», так и в сборной. Еще, конечно, нельзя не выделить капитана Эндрю Робертсона, только что сменившего «Ливерпуль» на «Тоттенхэм», Кирана Тирни из «Селтика», Билли Гилмура из «Наполи» и Льюиса Фергюсона из «Болоньи». Хорошая команда подобралась у шотландцев и она может «пошуметь» на ЧМ-2026.
Результат будет важен в первую очередь для шотландцев, которым точно нельзя терять очки в матче с главным аутсайдером группы, ведь это потом может все и решить. А вот сборная Гаити будет рада любому положительному результату.
Слово прогнозисту: Эксперт LiveSport.Ru Линар Мансуров без тени сомнений верит в Шотландию и выбрал ставку на сухую победу европейской сборной за 2.44.
Ставить будильник?
⏰ — один будильник из трех. Думается, что из российских поклонников футбола этот матч будет интересен лишь тем, кто хочет посмотреть все матчи ЧМ-2026 без исключения. Вряд ли у нас найдется много фанатов сборных Гаити и Шотландии. Зрелищного футбола тоже вряд ли стоит ждать, а будет ли матч с интригой? Вполне вероятно, в первой игре быть может все.
Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.
Австралия — Турция
07:00 мск, Ванкувер
Австралийская сборная является завсегдатаем чемпионатов мира и не пропускает турнир с 2006 года. А вот турки выступят на Мундиале впервые с 2002 года, когда стали настоящей сенсацией и выиграли бронзовые медали. Лучшим достижением австралийцев же является 1/8 финала в 2008 и 2022 годах.
Сборная Австралии традиционно без особых проблем вышла на мировое первенство. «Соккеруз» набрали 19 зачетных баллов и стали вторыми в своей группе, уступив только Японии. На главном турнире четырехлетия задачей австралийцев будет выйти из группы, а вот дальше уже команде будет крайне трудно за что-то зацепиться.
Турки не смогли навязать борьбу испанцам в своей отборочной группе, набрали 13 очков и стали вторыми. Турецкой национальной команде пришлось играть матчи плей-офф, где она поочередно справилась с Румынией и Косово. «Лунные звезды» вполне могут рассчитывать на хорошее выступление и статус одной из «темных лошадок» турнира.
Бессменным лидером сборной Австралии последних лет является вратарь Мэтью Райан. Без него сейчас сложно представить команду. Из полевых игроков выделяются Алессандро Чиркати из «Пармы» и Кристиан Вальпато из «Сассуоло». В целом, команда является ровной и без ярковыраженных «звезд», что и есть ее главным плюсом.
У турецкой команды в настоящий момент отличная плеяда футболистов, но большинство знают тех, кто выступает в топовых командах, а таких сейчас много. В воротах вся надежда на Алтая Байындыра из «Манчестер Юнайтед», в обороне выделяется Зеки Челик из «Ромы», в полузащите будет сделана ставка на Арду Гюлера из «Реала» и Хакана Чалханоглу из «Интера», а завершать атаки будет Кенан Йылдыз из «Ювентуса». Имена очень хорошие, но как покажет себя команда?
В одной группе с этими командами находятся Парагвай и США. Все соперники примерно равны, поэтому каждая игра имеет огромное значение. Поражение может лишить шансов на выход из группы, поэтому проигрывать точно никто не захочет.
Слово прогнозисту: По мнению редактора LiveSport.Ru Сергея Снопова турки выглядят интереснее австралийцев, поэтому им выбрана ставка «победа Турции с форой-1» за 2.20.
Ставить будильник?
⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Время удобное для просмотра футбола, матч хороший. Можно проснуться и спокойно под чашечку кофе посмотреть хороший матч и отправляться по делам. Игра обещает быть напряженной и непредсказуемой.
Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.
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