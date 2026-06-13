Матч ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня — 4 матча групп В, С и D.

Катар — Швейцария

22:00 мск, Санта-Клара

Если азиатская сборная имеет победы на важных турнирах внутри своего континента, то европейская команда пока что ничем похвастаться не может. Сборная Катара является двукратным обладателем Кубка Азии (2019, 2023), а вот максимумом Швейцарии остаются четвертьфиналы как на чемпионате Европы, так и на чемпионате мира.

У сборной Катара были огромные трудности при выходе на Мундиаль. «Бордовые» в третьем раунде отбора стали только четвертыми в своей группе, пропустив вперед Иран, Узбекистан и ОАЭ. В итоге катарцы попали на Оман и ОАЭ, в матчах с которыми набрали четыре очка и пробились на мировое первенство второй раз подряд .

У швейцарцев же с этим заданием был полный порядок. «Красные крестоносцы» набрали 14 очков из 18 возможных и уверенно пробились на ЧМ-2026 с первого места, опередив Косово, Словению и Швецию. Сборная Швейцарии уже шестой раз сыграет на главном турнире четырехлетия .

Если взглянуть на состав сборной Катара, то там, конечно, мало знакомых имен, однако выделяется главная личность — главный тренер, которым является испанец Юлен Лопетеги. 59-летний наставник работал в сборной Испании, «Порту», «Реале», «Севилье» и «Вест Хэме». Он становился победителем Кубка УЕФА с «Севильей». Лучшим бомбардиром команды является Алмоез Али, который в свои 29 лет уже наколотил 60 мячей в ворота соперников. Сейчас он выступает за «Аль-Духаиль».

У швейцарцев же есть настоящие звезды. Мурат Якин может рассчитывать на Рубена Варгаса из «Севильи», Дениса Закарию из «Монако», Гранита Джаку из «Сандерленда», Ремо Фройлера из «Болоньи», Ноа Окафора из «Лидса» и Дэна Ндойе из «Ноттингем Форест». Состав у команды очень приличный и она может стать грозной силой на турнире.

Если говорить о турнирных раскладах, то сборную Швейцарии можно называть фаворитом группы , а вот Катар должен навязать борьбу Канаде и Боснии и Герцеговине в борьбе за вторую строчку.

Гранит Джака globallookpress.com

Слово прогнозисту: Журналист LiveSport.Ru Василий Пинаев считает, что швейцарцы быстро покажут, что сильнее катарцев и будут выигрывать в данной встрече уже к 35-й минуте со ставкой за 1.90.

Ставить будильник?

⏰⏰ — два будильника из трех. Безусловно, в первом туре лучше смотреть все матчи, чтобы понять силу команд, но в этой игре вроде бы все однозначно и если уж пропустить какую-то игру, то это вполне может быть она .

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Бразилия — Марокко

01:00 мск, Ист Рутефорд

Игра, которую ждут все и которую точно нельзя пропустить. Один из фаворитов всего турнира против команды, которая может стать темной лошадкой Мундиаля. Пятикратные чемпионы мира против действующих чемпионов Африки . Этот матч можно долго представлять под различными вывесками и его можно смело называть одним из самых интересных в первом туре группового этапа.

Сборная Бразилии после прихода Карло Анчелотти не показывала какого-то искрометного футбола, но при этом не испытала проблем с выходом на Мундиаль. Бразильцы набрали 28 очков и стали только пятыми в турнирной таблице, пропустив вперед Аргентину, Эквадор, Колумбию и Уругвая. Несмотря на это, «желто-зеленые» досрочно пробились на турнир, который никогда еще не пропускали.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Марокканцы приехали на Мундиаль в качестве 7-й команды в рейтинге ФИФА, что является рекордом для «атласских львов». Марокканская националка выиграла все 8 матчей квалификации, набрала 24 очка и с первого места уверенно шагнула на турнир , в котором будет принимать участие в третий раз подряд, а лучшим результатом является четвертое место на прошлом ЧМ. Сможет ли сборная Марокко выступить еще лучше?

Осталась ли в прошлом скандальная победа на Кубке африканских наций? Это вряд ли, такое быстро не забывается. Напомним, что подопечные Мохамеда Вахби проиграли в финале Сенегалу, но потом их сопернику присудили техническое поражение из-за ухода с поля и кубок передали марокканцам.

В составах обеих команд целая россыпь звезд. Карло Анчелотти пал под натиском всех и вся и вызвал в национальную команду травмированного и скандального Неймара , который является лучшим бомбардиром в истории команды. Поможет ли он бразильцам? Большой вопрос. Лидерами же должны стать Маркиньос из «ПСЖ», Винисиус из «Реала» и Рафинья из «Барселоны».

У Марокко тоже подобрался сильнейший за последние годы состав. Это и Буну из «Аль-Хиляля», и Нуссаир Мазрауи из «Манчестер Юнайтед», и Ашраф Хакими из «ПСЖ», и Абде Эззалзузи из «Бетиса», и, конечно, Браим Диас из «Реала». Посмотреть есть на кого. Эта банда способна на многое.

Российским любителям футбола будет вдвойне интересно наблюдать за матчем, если в составе сборной Бразилии выйдут «зенитовцы» Луис Энрике и Дуглас Сантос. Они отправились вместе с командой на турнир, но получат ли шанс от Анчелотти? Скорее да, чем нет, но, может быть, не в первой игре.

Дуглас Сантос globallookpress.com

Слово прогнозисту: выбор ставок велик и огромен, но наш редактор Никита Головахин выбрал ставку на то, что обе команды забьют за 2.02. Оба коллектива регулярно огорчают вратарей соперников.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех, и это даже не обсуждается. Прочитав превью, вы и сами все поймете. Интрига невероятная, результат может быть любым. И для бразильцев, и для марокканцев это сразу же проверка на прочность. Именно этот матч все называют игрой за первое место в группе . Пропускать такое нельзя!

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Гаити — Шотландия

04:00 мск, Фоксборо

Можно было бы подумать, что после матча Бразилии и Марокко можно смело ложиться спать, но не тут-то было. А все потому, что впереди игра сборных Гаити и Шотландии. Разве не интересно посмотреть на команды, одна из которых только во второй раз в истории пробилась на Мундиаль, а вторая сделала это впервые с 1998 года? Новые имена, новые звезды, новые открытия, все это вас ждет в этой игре . Ведь для этого чемпионаты мира и нужны. Не постоянно же смотреть на бразильцев.

Гаитяне, которые занимают 83-е место в рейтинге ФИФА, выиграли свою группу, в которой также были Гондурас, Коста-Рика и Никарагуа. Это о чем-то да говорит! Не такая уж и простая эта сборная, как кажется и уж точно не будет проигрывать всем по 0:10, как некоторые думают . «Грандерам» будет сложно навязать борьбу за выход из группы, но любое набранное очко будет для подопечных Себастьена Минье словно победа.

У сборной Шотландии был непростой выход на главный турнир четырехлетия, но «тартановая армия» смогла обойти Данию, Грецию и Беларусь в своей группе и с 13 очками заняла первую строчку. Для подопечных Стива Кларка это уже является успехом, ведь шотландцы не могли пробиться на чемпионат мира с 1998 года .

Вилсон Изидор, помните такого? Это он ранее выступал за «Локомотив» и «Зенит», а сейчас является игроком «Сандерленда» и лидером атак сборной Гаити. Капитаном является легендарный, 38-летний вратарь Джонни Пласид. Кого еще можно выделить? Это точно Ленни Джозеф из «Ференцвароша» и Жан-Рикне Бельгард из «Вулверхэмптона». В целом же сборная Гаити сильна как команда, а не как отдельная группа игроков.

Однозначным лидером сборной Шотландии является Скотт Мактоминей. Он ведет за собой команду и отлично себя показывает как в матчах «Наполи», так и в сборной. Еще, конечно, нельзя не выделить капитана Эндрю Робертсона, только что сменившего «Ливерпуль» на «Тоттенхэм», Кирана Тирни из «Селтика», Билли Гилмура из «Наполи» и Льюиса Фергюсона из «Болоньи». Хорошая команда подобралась у шотландцев и она может «пошуметь» на ЧМ-2026 .

Результат будет важен в первую очередь для шотландцев, которым точно нельзя терять очки в матче с главным аутсайдером группы, ведь это потом может все и решить. А вот сборная Гаити будет рада любому положительному результату.

сборная Шотландии globallookpress.com

Слово прогнозисту: Эксперт LiveSport.Ru Линар Мансуров без тени сомнений верит в Шотландию и выбрал ставку на сухую победу европейской сборной за 2.44.

Ставить будильник?

⏰ — один будильник из трех. Думается, что из российских поклонников футбола этот матч будет интересен лишь тем, кто хочет посмотреть все матчи ЧМ-2026 без исключения. Вряд ли у нас найдется много фанатов сборных Гаити и Шотландии. Зрелищного футбола тоже вряд ли стоит ждать, а будет ли матч с интригой? Вполне вероятно, в первой игре быть может все.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Австралия — Турция

07:00 мск, Ванкувер

Австралийская сборная является завсегдатаем чемпионатов мира и не пропускает турнир с 2006 года. А вот турки выступят на Мундиале впервые с 2002 года, когда стали настоящей сенсацией и выиграли бронзовые медали . Лучшим достижением австралийцев же является 1/8 финала в 2008 и 2022 годах.

Сборная Австралии традиционно без особых проблем вышла на мировое первенство. «Соккеруз» набрали 19 зачетных баллов и стали вторыми в своей группе, уступив только Японии. На главном турнире четырехлетия задачей австралийцев будет выйти из группы, а вот дальше уже команде будет крайне трудно за что-то зацепиться.

Турки не смогли навязать борьбу испанцам в своей отборочной группе, набрали 13 очков и стали вторыми. Турецкой национальной команде пришлось играть матчи плей-офф, где она поочередно справилась с Румынией и Косово. «Лунные звезды» вполне могут рассчитывать на хорошее выступление и статус одной из «темных лошадок» турнира.

Бессменным лидером сборной Австралии последних лет является вратарь Мэтью Райан . Без него сейчас сложно представить команду. Из полевых игроков выделяются Алессандро Чиркати из «Пармы» и Кристиан Вальпато из «Сассуоло». В целом, команда является ровной и без ярковыраженных «звезд», что и есть ее главным плюсом .

У турецкой команды в настоящий момент отличная плеяда футболистов, но большинство знают тех, кто выступает в топовых командах, а таких сейчас много. В воротах вся надежда на Алтая Байындыра из «Манчестер Юнайтед», в обороне выделяется Зеки Челик из «Ромы», в полузащите будет сделана ставка на Арду Гюлера из «Реала» и Хакана Чалханоглу из «Интера», а завершать атаки будет Кенан Йылдыз из «Ювентуса». Имена очень хорошие, но как покажет себя команда?

В одной группе с этими командами находятся Парагвай и США. Все соперники примерно равны, поэтому каждая игра имеет огромное значение . Поражение может лишить шансов на выход из группы, поэтому проигрывать точно никто не захочет.

сборная Турции globallookpress.com

Слово прогнозисту: По мнению редактора LiveSport.Ru Сергея Снопова турки выглядят интереснее австралийцев, поэтому им выбрана ставка «победа Турции с форой-1» за 2.20.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Время удобное для просмотра футбола, матч хороший. Можно проснуться и спокойно под чашечку кофе посмотреть хороший матч и отправляться по делам. Игра обещает быть напряженной и непредсказуемой.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

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