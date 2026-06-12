От Гаити сюрпризов не ждем

прогноз на матч ЧМ-2026, ставка за 2.44

14 июня в матче первого тура группового этапа чемпионата мира сыграют сборные Гаити и Шотландии. Начало матча — в 04:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.44.

Гаити

Турнирное положение: Сборная Гаити прошла в финальную стадию чемпионата мира через два этапа. В первом раунде группового этапа команда заняла вторую строчку, пропустив вперед Кюрасао. В шести матчах финального группового раунда команда стала первой среди четырех команд.

Последние матчи: В последнем матче Гаити проиграла сборной Перу в товарищеском поединке со счетом 1:2.

Ранее сборная смогла разгромить Новую Зеландию со счетом 4:0, сыграла вничью против Исландии со счетом 1:1 и проиграла с минимальным счетом 0:1 национальной команде Туниса.

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Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: От сборной Гаити вряд ли стоит ожидать героических свершений на предстоящем мундиале, однако новый формат турнира как раз-таки дает возможность маленьким сборным по футбольному уровню сверкнуть. В группе с Гаити Шотландия, Бразилия и Марокко. Будет трудно. Очень трудно.

Шотландия

Турнирное положение: Сборная Шотландии смогла стать лидером группы С. Команда набрала 13 очков в квартете с Грецией, Беларусью и Данией. Это позволило сборной сыграть на предстоящем мундиале.

Последние матчи: В последнем матче шотландцы с крупным счетом обыграли сборную Боливии в товарищеском поединке (0:4).

Ранее Шотландия крупно обыграла участника чемпионата мира сборную Кюрасао со счетом 4:1, также проиграла Кот-д`Ивуару со счетом 0:1 и уступила Японии (0:1). Примечательно, что все три команды сыграют на мундиале.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: Уровень сборной Шотландии не стоит оценивать по матчу против сборной Гаити, однако поединок покажет уровень заряда шотландцев на борьбу в текущем турнире. При этом, как мы и сказали выше, сборная стала лидером отборочного этапа.

Статистика для ставок

У сборной Гаити три победы в шести последних матчах

Шотландия девять матчей подряд завершает победой или поражением

Шотландия забила восемь мячей в последних двух матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Шотландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья — в 4.30, успех Гаити — в 6.00.

Прогноз: Сыграем на ожидании победы Шотландии. Считаем, что команда не пропустит в этом матче.

2.44 Сухая победа Шотландии Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.44 на матч Гаити — Шотландия позволит вывести на карту выигрыш 1440₽, общая выплата — 2440₽

Ставка: Сухая победа Шотландии в матче за 2.44.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что Гаити сможет навязать борьбу Шотландии. Поставим на ожидании голов от каждой из команд.

1.99 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Гаити — Шотландия позволит вывести на карту выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.99.