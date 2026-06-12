14 июня в матче первого тура группового этапа чемпионата мира сыграют сборные Гаити и Шотландии. Начало матча — в 04:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.44.
Гаити
Турнирное положение: Сборная Гаити прошла в финальную стадию чемпионата мира через два этапа. В первом раунде группового этапа команда заняла вторую строчку, пропустив вперед Кюрасао. В шести матчах финального группового раунда команда стала первой среди четырех команд.
Последние матчи: В последнем матче Гаити проиграла сборной Перу в товарищеском поединке со счетом 1:2.
Ранее сборная смогла разгромить Новую Зеландию со счетом 4:0, сыграла вничью против Исландии со счетом 1:1 и проиграла с минимальным счетом 0:1 национальной команде Туниса.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: От сборной Гаити вряд ли стоит ожидать героических свершений на предстоящем мундиале, однако новый формат турнира как раз-таки дает возможность маленьким сборным по футбольному уровню сверкнуть. В группе с Гаити Шотландия, Бразилия и Марокко. Будет трудно. Очень трудно.
Шотландия
Турнирное положение: Сборная Шотландии смогла стать лидером группы С. Команда набрала 13 очков в квартете с Грецией, Беларусью и Данией. Это позволило сборной сыграть на предстоящем мундиале.
Последние матчи: В последнем матче шотландцы с крупным счетом обыграли сборную Боливии в товарищеском поединке (0:4).
Ранее Шотландия крупно обыграла участника чемпионата мира сборную Кюрасао со счетом 4:1, также проиграла Кот-д`Ивуару со счетом 0:1 и уступила Японии (0:1). Примечательно, что все три команды сыграют на мундиале.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: Уровень сборной Шотландии не стоит оценивать по матчу против сборной Гаити, однако поединок покажет уровень заряда шотландцев на борьбу в текущем турнире. При этом, как мы и сказали выше, сборная стала лидером отборочного этапа.
Статистика для ставок
- У сборной Гаити три победы в шести последних матчах
- Шотландия девять матчей подряд завершает победой или поражением
- Шотландия забила восемь мячей в последних двух матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Шотландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья — в 4.30, успех Гаити — в 6.00.
Прогноз: Сыграем на ожидании победы Шотландии. Считаем, что команда не пропустит в этом матче.
Ставка: Сухая победа Шотландии в матче за 2.44.
Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что Гаити сможет навязать борьбу Шотландии. Поставим на ожидании голов от каждой из команд.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.99.