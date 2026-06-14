Матч представляет собой противостояние более структурированной и физически мощной команды Шотландии, которая опирается на позиционную игру и стандарты, против Гаити, делающей ставку на быстрые переходы и игру от обороны. Шотландцы подходят к турниру с более стабильными результатами квалификации и высокой эффективностью в атаке, тогда как Гаити компенсирует разницу в классе организованной обороной и дисциплиной без мяча. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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07:37 Шотландия: Ангус Ганн, Аарон Хики, Грант Хэнли, Эндрю Робертсон, Джек Хендри, Скотт Мактоминей, Льюис Фергюсон, Джон Макгинн, Бен Гэннон-Доук, Лоуренс Шанклэнд, Че Адамс.

07:35 Гаити: Джонни Плесид, Карлан Аркюс, Рикардо Ад, Анн Делькруа, Мартин Эксперьянс, Жан-Рикнер Беллегард, Денли Жан Жак, Луисиус Дон Дидсон, Рубен Провиданс, Вильсон Изидор, Францди Пьерро.

07:30 Матч пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США), вместимостью 68 756 зрителей.

07:20 Сборные Гаити и Шотландии не встречались между собой ни в официальных, ни в товарищеских матчах.

07:18 Шотландия возвращается на чемпионат мира спустя 28 лет, уверенно пройдя европейскую квалификацию, где команда Стива Кларка опередила Данию и Грецию, проиграв лишь один матч за весь цикл. Важный показатель — высокая результативность в решающих играх: победа над Данией (4:2) стала ключевой в борьбе за первое место в группе. В контрольных матчах 2026 года команда показала смешанную динамику: поражения от Японии и Кот-д’Ивуара компенсированы уверенными победами над Кюрасао (4:1) и Боливией (4:0). Шотландия демонстрирует ярко выраженный силовой стиль с акцентом на стандарты, где около 38% голов приходятся именно на них. При этом команда регулярно забивает сериями — минимум три мяча в пяти из последних двенадцати матчей

07:16 Гаити подходит к турниру в статусе одного из самых ярких андердогов, но при этом с реальными признаками прогресса. Команда Себастьена Минье сенсационно выиграла свою отборочную группу КОНКАКАФ, опередив Коста-Рику и Гондурас, и впервые за 52 года вышла на чемпионат мира. При этом путь в финальную часть был непростым: в пяти из семи матчей отбора Гаити уступала по xG, но компенсировала это организованной обороной и дисциплиной. В товарищеских матчах команда показала разнонаправленные результаты: разгром Новой Зеландии (4:0) с xG около 2.5 и ничья с Исландией (1:1) подтверждают способность адаптироваться под соперника, тогда как поражения от Перу (1:2) и Туниса (0:1) показали ограниченность в позиционных атаках. Сильная сторона — быстрые переходы и вертикальный футбол, слабая — зависимость от эпизодов и отсутствие опыта игр на уровне ЧМ.

07:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.92.