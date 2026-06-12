Избежит ли Гаити разгрома от Шотландии?

прогноз на матч первого тура ЧМ-2026, ставка за 1.92

14 июня в первом туре группового раунда чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Гаити и Шотландии. Начало игры — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Гаити

Турнирное положение: Гаити сыграет в групповом раунде финальной части чемпионата мира 2026 года не только с Шотландией, но также с Марокко и Бразилией.

Команда вышла на мундиаль благодаря первому месту в своей группе отбора зоны КОНКАКАФ, опередив своих конкурентов — Гондурас, Коста-Рику и Никарагуа.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на нейтральном поле потерпела поражение от Перу (1:2).

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Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже был на высоте, когда снова-таки в нейтральных стенах разгромно обыграл Новую Зеландию (4:0).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Пьер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Гаити проиграл лишь дважды при трех победах и одной ничьей.

Такая форма вроде бы говорит о хороших шансах номинальных хозяев как минимум на мировой исход, тем не менее, шансы на это невелики, если учесть преимущество соперника в классе.

Дюкенс Назон — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Шотландия

Турнирное положение: Шотландия в групповом раунде чемпионата мира 2026 года, помимо нынешнего соперника, также сыграет против Марокко и Бразилии.

Команда пробилась в финальную часть североамериканского мундиаля благодаря победе в своей группе квалификации, опередив Данию, Грецию и Беларусь.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на нейтральном арене разгромил Боливию со счетом 4:0.

Перед этим еще в одном контрольном поединке сборная также оказалась на высоте, когда на этот раз в домашних стенах теперь уже крупно разобралась с Кюрасао (4:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Шотландия выиграла семь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма свидетельствует о хороших шансах номинальных гостей на победу, особенно если учесть их явное преимущество в классе над соперником.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей Гаити забивали меньше 2,5 голов

в пяти из восьми последних матчей Шотландии забивали обе команды

в шести из восьми последних матчей Шотландии забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Шотландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.58. Ничья — в 4.32, успех Гаити — в 5.74.

ТБ 2.5 считается букмекерами чуть менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.92 и 1.91.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей европейской сборной забивали больше 2,5 голов. Она на голову превосходит соперника в классе, поэтому способна его разгромить.

При этом в двух последних поединках центральноамериканской команды также забивали больше 2,5 голов.

1.92 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Гаити — Шотландия позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что европейская сборная забьёт больше 2,5 голов, ведь так было в её трех из пяти последних матчей.

3.22 Индивидуальный тотал Шотландии больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.22 на матч Гаити — Шотландия позволит вывести на карту выигрыш 2220₽, общая выплата — 3220₽

Ставка: индивидуальный тотал Шотландии больше 2,5 голов за 3.22