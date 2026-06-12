прогноз на тотал в матче ЧМ-2026 по футболу, ставка за 2.02

14 июня в рамках первого тура группы С ЧМ-2026 сыграют Бразилия и Марокко. Начало встречи — в 01:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

Бразилия

Перед матчем: Бразильцы не без приключений, но вышли на чемпионат мира напрямую.

«Селесао» по-прежнему являются единственной сборной в истории, которая не пропустила ни одного мундиаля. Этот турнир станет по счету 22-м за все время мировых первенств.

Последние матчи: В контрольных матчах перед мундиалем бразильцы выступили успешно, поочередно обыграв Панаму (6:2) и Египет (3:1).

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В марте «селесао» провели «товарняки» похуже — после поражения от Франции (1:2) были обыграны хорваты (3:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда Карло Анчелотти трудно назвать фаворитом грядущего мундиаля на фоне таких команд как Аргентина, Франция, Португалия и Испания.

Но из своей группы «селесао» уж точно должны проходить без особых проблем.

Марокко

Перед матчем: Марокканцы на одном дыхании прошли квалификацию на ЧМ-2026. Этот турнир станет третьим подряд для североафриканской команды.

«Атласские львы» после успеха на прошлом турнире в Катаре продолжают прогрессировать и даже на домашнем Кубке африканских наций одержала победу, правда, не без «кабинетных войн».

Последние матчи: Перед мундиалем марокканцы провели три встречи — были обыграны Бурунди (5:0) и Мадагаскар (4:0), а также зафиксирована ничья с норвежцами (1:1).

В марте «атласские львы» обыграли парагвайцев (2:1) и разошлись миром с Эквадором (1:1).

Состояние команды: Команда под руководством Мохамеда Вахби регулярно забивает, но в матчах с более серьезными соперниками пока испытывает трудности.

Марокканцы с имеющимся составом могут уверенно выходить из группы, а там, гляди, и бразильцев могут обогнать при удачном стечении обстоятельств.

Статистика для ставок

Марокко не проигрывал в 29 последних матчах, включая техническую победу над Сенегалом. Без нее таких встреч насчитывается пять

В трех последних матчах бразильцы одержали победу

Две очные встречи завершились победами Бразилии

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Бразилии явным фаворитом с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.80, а победа сборной Марокко — в 5.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.04 и 1.74.

Прогноз: Обе команды любят забивать, но и пропустить также способны.

2.02 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Бразилия — Марокко позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Обе забьют за 2.02.

Прогноз: Марокканцы будут биться против бразильцев до конца, но «селесао» все-таки окажутся сильнее.

7.20 Победа Бразилии со счетом 2:1 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 7.20 на матч Бразилия — Марокко принесёт прибыль 6200₽, общая выплата — 7200₽

Ставка: Победа Бразилии со счетом 2:1 за 7.20