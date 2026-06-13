Будет ли первый разгром на ЧМ-2026?

13 июня в первом туре группового раунда чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Катара и Швейцарии. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

Катар: надежда на чудо

Турнирное положение: Катар сыграет в групповом раунде финальной части чемпионата мира 2026 года не только со Швейцарией, но также с Канадой и Боснией и Герцеговиной.

Команда пробилась на мундиаль благодаря победе в группе четвертого раунда азиатской квалификации на ЧМ-2026, на один балл опередив ОАЭ и на три очка — Оман.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на нейтральном поле разошлась мировой с Сальвадором (0:0).

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Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив и вовсе остался ни с чем, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от Ирландии (0:1).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были товарищескими, Катар проиграл четырежды и ни разу не выиграл.

Это сулит номинальным хозяевам плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Алмоез Али — лучший бомбардир команды в отборе ЧМ-2026 с пятью голами.

Швейцария: ставка на класс

Турнирное положение: Швейцария в групповом раунде чемпионата мира 2026 года, помимо нынешнего соперника, также сыграет против Канады и Боснии и Герцеговины.

Команда вышла в финальную часть мундиаля благодаря победе в европейской квалификации, где заняла первую позицию в группе с Косовом, Словенией и Швецией.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на нейтральной арене разошёлся мировой с Австралией (1:1).

Перед этим еще в одном контрольном поединке сборная уже осталась ни с чем, когда на этот раз в домашних стенах одержала разгромную победу над Йорданией (4:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, четырех из которых были товарищескими, а один — официальным, Швейцария выиграла лишь раз при одном поражении и трех ничьих.

Пусть такая форма и не убеждает в хороших шансах номинальных гостей на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть их явное преимущество в классе над соперником.

Брель Эмболо — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Катара забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей Катара забивали меньше 1,5 голов

в пяти из шести последних матчей Швейцарии забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швейцария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.22. Ничья — в 7.05, успех Катара — в 13.11.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.68 и 2.21.

Прогноз: в двух из трех последних матчей ближневосточная сборная проиграла. При этом в них она проигрывала к 5-й и 16-й минутах соответственно.

Между тем, европейская сборная на голову превосходит нынешнего соперника в классе.

1.90 Швейцария будет выигрывать к 35-й минуте Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Катар — Швейцария принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Швейцария будет выигрывать к 35-й минуте за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что фаворит будет выигрывать к 25-й минуте, ведь в двух из трех последних матчей его соперник к этому моменту также проигрывал.

2.33 Швейцария будет выигрывать к 25-й минуте Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч Катар — Швейцария позволит вывести на карту выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: Швейцария будет выигрывать к 25-й минуте за 2.33