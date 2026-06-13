13 июня в первом туре группового раунда чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Катара и Швейцарии. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
Катар: надежда на чудо
Турнирное положение: Катар сыграет в групповом раунде финальной части чемпионата мира 2026 года не только со Швейцарией, но также с Канадой и Боснией и Герцеговиной.
Команда пробилась на мундиаль благодаря победе в группе четвертого раунда азиатской квалификации на ЧМ-2026, на один балл опередив ОАЭ и на три очка — Оман.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на нейтральном поле разошлась мировой с Сальвадором (0:0).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив и вовсе остался ни с чем, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от Ирландии (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые были товарищескими, Катар проиграл четырежды и ни разу не выиграл.
Это сулит номинальным хозяевам плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.
Алмоез Али — лучший бомбардир команды в отборе ЧМ-2026 с пятью голами.
Швейцария: ставка на класс
Турнирное положение: Швейцария в групповом раунде чемпионата мира 2026 года, помимо нынешнего соперника, также сыграет против Канады и Боснии и Герцеговины.
Команда вышла в финальную часть мундиаля благодаря победе в европейской квалификации, где заняла первую позицию в группе с Косовом, Словенией и Швецией.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на нейтральной арене разошёлся мировой с Австралией (1:1).
Перед этим еще в одном контрольном поединке сборная уже осталась ни с чем, когда на этот раз в домашних стенах одержала разгромную победу над Йорданией (4:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, четырех из которых были товарищескими, а один — официальным, Швейцария выиграла лишь раз при одном поражении и трех ничьих.
Пусть такая форма и не убеждает в хороших шансах номинальных гостей на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть их явное преимущество в классе над соперником.
Брель Эмболо — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей Катара забивали меньше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей Катара забивали меньше 1,5 голов
- в пяти из шести последних матчей Швейцарии забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Швейцария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.22. Ничья — в 7.05, успех Катара — в 13.11.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.68 и 2.21.
Прогноз: в двух из трех последних матчей ближневосточная сборная проиграла. При этом в них она проигрывала к 5-й и 16-й минутах соответственно.
Между тем, европейская сборная на голову превосходит нынешнего соперника в классе.
Ставка: Швейцария будет выигрывать к 35-й минуте за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что фаворит будет выигрывать к 25-й минуте, ведь в двух из трех последних матчей его соперник к этому моменту также проигрывал.
Ставка: Швейцария будет выигрывать к 25-й минуте за 2.33