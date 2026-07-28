Будет ли камбэк в Румынии?

прогноз на дуэль за полуфинал квалификации Лиги чемпионов, ставка за 1.80

29 июля в ответном матче четвертьфинала отбора Лиги чемпионов сыграют «Университатя» Крайова и «Левски». Начало встречи — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Университатя» Крайова

Турнирное положение: «Университатя» Крайова начинает борьбу в квалификации Лиги чемпионов благодаря завоеванию титула чемпиона Румынии в прошлом сезоне.

Команда стартовала в главном еврокубке с 1/8 финала отбора, в котором ей удалось оставить не у дел представителя Беларуси «МЛ Витебск».

Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках второго тура чемпионата Румынии нового сезона клуб на выезде потерпел разгром от «Динамо» Бухарест (1:5).

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Перед этим коллектив также остался ни с чем, когда в первой игре четвертьфинала квалификации Лиги чемпионов на чужом поле переиграл как раз «Левски» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в двух последних поединках в разных турнирах «Университатя» Крайова только проигрывала.

Данная форма должна беспокоить фанатов хозяев поля, которым нужно не просто выигрывать, а делать это с разницей в два гола, но поддержка родных трибун может им в этом помочь.

Ассад аль-Хамлави — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша с двумя голами.

«Левски»

Турнирное положение: «Левски» выступает в квалификации Лиги чемпионов благодаря завоеванию титулу чемпиона Болгарии в прошлом сезоне.

Команда начала играть в турнире с 1/8 финала отбора, в котором ей дальнейший путь в турнире уступил представитель Боснии и Герцеговины «Борац» Баня-Лука.

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках второго тура нового сезона национального первенства клуб на чужом поле со счетом 2:1 обыграл «Локомотив» София.

Перед этим коллектив также остался ни с чем, когда в первой игре четвертьфинала квалификации Лиги чемпионов на своем поле переиграл как раз «Университатю» Крайова (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Левски» выиграл, а в 12-ти последних матчах ни разу не проиграл.

С такой формой гости вполне способны одержал победу, пусть даже и на чужом поле, хотя для прохода в следующий раунд их устроит и ничья.

Армстронг Око-Флекс и Рейналдо — лучшие бомбардиры команды в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Университати» Крайова забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Левски» забивали больше двух голов

в четырех последних матчах «Левски» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Университатя» Крайова — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.86. Ничья — в 3.50, выигрыш «Левски» — в 4.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.72.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом в трех из шести последних матчей гостей забивали только они.

1.80 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Университатя» Крайова — «Левски» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, поскольку такой сценарий был реализован в трех из четырех последних матчей «Университати» Крайова.

2.40 Только одна команда забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Университатя» Крайова — «Левски» принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: только одна команда забьет за 2.40