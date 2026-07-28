29 июля в ответном матче четвертьфинала отбора Лиги чемпионов сыграют «Университатя» Крайова и «Левски». Начало встречи — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Университатя» Крайова
Турнирное положение: «Университатя» Крайова начинает борьбу в квалификации Лиги чемпионов благодаря завоеванию титула чемпиона Румынии в прошлом сезоне.
Команда стартовала в главном еврокубке с 1/8 финала отбора, в котором ей удалось оставить не у дел представителя Беларуси «МЛ Витебск».
Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках второго тура чемпионата Румынии нового сезона клуб на выезде потерпел разгром от «Динамо» Бухарест (1:5).
Перед этим коллектив также остался ни с чем, когда в первой игре четвертьфинала квалификации Лиги чемпионов на чужом поле переиграл как раз «Левски» (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в двух последних поединках в разных турнирах «Университатя» Крайова только проигрывала.
Данная форма должна беспокоить фанатов хозяев поля, которым нужно не просто выигрывать, а делать это с разницей в два гола, но поддержка родных трибун может им в этом помочь.
Ассад аль-Хамлави — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша с двумя голами.
«Левски»
Турнирное положение: «Левски» выступает в квалификации Лиги чемпионов благодаря завоеванию титулу чемпиона Болгарии в прошлом сезоне.
Команда начала играть в турнире с 1/8 финала отбора, в котором ей дальнейший путь в турнире уступил представитель Боснии и Герцеговины «Борац» Баня-Лука.
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках второго тура нового сезона национального первенства клуб на чужом поле со счетом 2:1 обыграл «Локомотив» София.
Перед этим коллектив также остался ни с чем, когда в первой игре четвертьфинала квалификации Лиги чемпионов на своем поле переиграл как раз «Университатю» Крайова (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Левски» выиграл, а в 12-ти последних матчах ни разу не проиграл.
С такой формой гости вполне способны одержал победу, пусть даже и на чужом поле, хотя для прохода в следующий раунд их устроит и ничья.
Армстронг Око-Флекс и Рейналдо — лучшие бомбардиры команды в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Университати» Крайова забивала только одна команда
- в трех из четырех последних матчей «Левски» забивали больше двух голов
- в четырех последних матчах «Левски» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Университатя» Крайова — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.86. Ничья — в 3.50, выигрыш «Левски» — в 4.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.72.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их двух последних домашних поединках.
При этом в трех из шести последних матчей гостей забивали только они.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, поскольку такой сценарий был реализован в трех из четырех последних матчей «Университати» Крайова.
Ставка: только одна команда забьет за 2.40