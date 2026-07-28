Как попрощаются с Лигой чемпионов датчане?

прогноз на битву за полуфинал квалификации Лиги чемпионов, ставка за 1.88

29 июля в ответном матче четвертьфинала отбора Лиги чемпионов сыграют «Лех» и «Орхус». Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.

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«Лех»

Турнирное положение: «Лех» на правах чемпиона Польши выступает в квалификации Лиги чемпионов с 1/8 финала.

Команда выиграла национальное первенство с отрывом в четыре очка как от ближайшего преследователя, «Гурника», так и от ставшей третьей «Ягеллонии».

Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках первого тура чемпионата Польши нового сезона клуб дома сыграл вничью с «Краковией» (0:0).

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Перед этим коллектив уже сумел выиграть, когда в первой игре четвертьфинала квалификации Лиги чемпионов на чужом поле разгромил как раз «Орхус» (4:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: с марта 2026 года «Лех» ни разу не проиграл в матчах разного статуса, а в пяти последних играх четырежды победил.

С такими результатами, включая и разгром соперника в первой игре, хозяева выглядят явным фаворитом, где фактор своего поля только усиливает их шансы на выигрыш.

Патрик Волемарк — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша с двумя голами.

«Орхус»

Турнирное положение: «Орхус», как чемпион Дании, также начал борьбу в квалификации Лиги чемпионов только с текущей стадии.

Команда выиграла первенство страны прошлой кампании с отрывом в семь очков от ближайшего преследователя «Мидтьюлланн» и в 27 — от третьего в таблице «Норшелланна».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках первого тура нового сезона датской Суперлиги клуб на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью с «Брондбю».

Ранее коллектив и вовсе остался ни с чем, когда в первой игре четвертьфинала квалификации Лиги чемпионов на своем поле потерпел разгром от как раз «Леха» (1:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках разного статусов «Орхус» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Вряд ли с такой формой гости способны увезти домой победу, не говоря уже о путевке в следующий раунд, попасть куда после домашнего разгрома им будет архисложно.

Кристиан Арнстад — автор пока что единственного гола команды в отборе Лиги чемпионов текущего сезона.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Леха» забивали больше трех голов

в четырех из пяти последних матчей «Лех» забивал больше двух голов

в девяти из 11-ти последних матчей «Орхус» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лех» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.71. Ничья — в 3.80, выигрыш «Орхуса» — в 4.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.71 и 2.00.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали больше трех голов. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей забивали больше двух мячей.

1.88 Тотал больше 2,75 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Лех» — «Орхус» принесёт прибыль 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех голов, поскольку такой сценарий был реализован в шести из семи последних матчей «Леха».

2.20 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Лех» — «Орхус» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.20