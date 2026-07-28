29 июля в ответном матче четвертьфинала отбора Лиги чемпионов сыграют «Лех» и «Орхус». Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.
«Лех»
Турнирное положение: «Лех» на правах чемпиона Польши выступает в квалификации Лиги чемпионов с 1/8 финала.
Команда выиграла национальное первенство с отрывом в четыре очка как от ближайшего преследователя, «Гурника», так и от ставшей третьей «Ягеллонии».
Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках первого тура чемпионата Польши нового сезона клуб дома сыграл вничью с «Краковией» (0:0).
Перед этим коллектив уже сумел выиграть, когда в первой игре четвертьфинала квалификации Лиги чемпионов на чужом поле разгромил как раз «Орхус» (4:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: с марта 2026 года «Лех» ни разу не проиграл в матчах разного статуса, а в пяти последних играх четырежды победил.
С такими результатами, включая и разгром соперника в первой игре, хозяева выглядят явным фаворитом, где фактор своего поля только усиливает их шансы на выигрыш.
Патрик Волемарк — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша с двумя голами.
«Орхус»
Турнирное положение: «Орхус», как чемпион Дании, также начал борьбу в квалификации Лиги чемпионов только с текущей стадии.
Команда выиграла первенство страны прошлой кампании с отрывом в семь очков от ближайшего преследователя «Мидтьюлланн» и в 27 — от третьего в таблице «Норшелланна».
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках первого тура нового сезона датской Суперлиги клуб на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью с «Брондбю».
Ранее коллектив и вовсе остался ни с чем, когда в первой игре четвертьфинала квалификации Лиги чемпионов на своем поле потерпел разгром от как раз «Леха» (1:4).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках разного статусов «Орхус» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Вряд ли с такой формой гости способны увезти домой победу, не говоря уже о путевке в следующий раунд, попасть куда после домашнего разгрома им будет архисложно.
Кристиан Арнстад — автор пока что единственного гола команды в отборе Лиги чемпионов текущего сезона.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей «Леха» забивали больше трех голов
- в четырех из пяти последних матчей «Лех» забивал больше двух голов
- в девяти из 11-ти последних матчей «Орхус» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лех» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.71. Ничья — в 3.80, выигрыш «Орхуса» — в 4.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.71 и 2.00.
Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали больше трех голов. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.
При этом в трех из пяти последних матчей гостей забивали больше двух мячей.
Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех голов, поскольку такой сценарий был реализован в шести из семи последних матчей «Леха».
Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.20