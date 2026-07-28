прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.80

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов «Кауно Жальгирис» из Литвы будет принимать фарерский «Клаксвик». Игра пройдет в Йонаве 29 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Кауно Жальгирис»

Турнирная таблица: «Кауно Жальгирис» лидирует в чемпионате Литвы, в 20 матчах чемпион набрал 34 очка.

Последние матчи: В чемпионате Литвы «Кауно Жальгирис» дома разгромил клуб ФА «Шяуляй» (4:0). В Лиге чемпионов литовцы переиграли «Дриту» из Косово (1:1 — дома, 3:2 — победа в гостях).

В рамках второго квалификационного раунда ЛЧ «Кауно Жальгирис» сыграл вничью на выезде против «Клаксвика» (0:0).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Кауно Жальгирис» не проигрывает на протяжении восьми матчей подряд: 5 побед и 3 ничьи.

«Клаксвик»

Турнирная таблица: «Клаксвик» в чемпионате Фарерских островов занимает 2-е место, набрав 31 очко после 16 сыгранных туров. Отставание от лидера — клуба «Рунавик» составляет три пункта.

Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов КИ переиграл клуб из Люксембурга «Биссен» (2:1 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).

Во втором раунде ЛЧ островитяне сыграли вничью с «Кауно Жальгирис» (0:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Клаксвик» одержал две победы, сыграл две встречи вничью и потерпел одно поражение.

Статистика для ставок

«Кауно Жальгирис» в первом раунде Лиги чемпионов переиграл «Дриту» из Косово (4:3)

«Клаксвик» в первом раунде Лиги чемпионов переиграл «Биссен» из Люксембурга (4:2)

«Кауно Жальгирис» и «Клаксвик» разошлись миром (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кауно Жальгирис» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.72. Ничья оценивается в 3.60. На победу «Клаксвика» — 4.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.80.

Прогноз: В первом матче дуэли соперники не смогли забить друг другу голов. Ожидается, что и второй поединок пройдет в осторожной борьбе, не исключаем, что соперники сыграют по низам.

1.80 ТМ 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Кауно Жальгирис» — «Клаксвик» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Ответную игру «Кауно Жальгирис» проведет при своих болельщиках, а это значит, что у литовцев есть небольшое преимущество над соперником.

2.25 Фора «Кауно Жальгириса» (-1) Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Кауно Жальгирис» — «Клаксвик» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Фора «Кауно Жальгириса» (-1) с коэффициентом 2.25.