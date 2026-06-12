14 июня в первом туре группового раунда чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Австралии и Турции. Начало игры — в 07:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
Австралия
Турнирное положение: австралийцы достаточно уверенно и без особых проблем пробились на мировое первенство.
«Соккеруз» смогли набрать 19 очков и финишировали на второй строчке в своей группе.
Главная команда Австралии за 10 матчей смогла 16 раз поразить ворота соперника и 7 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в товарищеских матчах перед чемпионатом мира австралийская «националка» сыграла вничью со Швейцарией (1:1) и проиграла Мексике (0:1).
До этого же сборная Австралии смогли переиграть Кюрасао (5:1) и Камерун (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: подопечные Тони Поповича подходят к турниру в качестве «темных лошадок». Сборная Австралии вряд ли может претендовать на что-то грандиозное, однако выйти из группы команде по силам.
Сейчас сборная занимает 27-е место в рейтинге ФИФА, а лучшим результатом на чемпионате мира является 1/8 финала в 2006 и 2022 годах.
Турция
Турнирное положение: главная команда Турции испытала огромные трудности при выходе на чемпионат мира, однако всё же смогла пробиться на Мундиаль.
Турки набрали 13 очков и финишировали на второй строчке в турнирной таблице своей группы, пропустив вперед Испанию.
После этого в раунде плей-офф «лунные звезды» смогли поочередно пройти Румынию и Косово на пути к ЧМ-2026.
Последние матчи: в июне турецкая национальная команда уже успела провести два товарищеских матча, победив Северную Македонию (4:0) и Венесуэлу (2:1).
До этого же в марте «наши дети» в квалификации обыграли сначала Румынию (1:0), а затем Косово (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: подопечные Винченцо Монтеллы тоже однозначно будут претендовать на выход из группы. У сборной Турции собрался отличный состав, поэтому команда вполне может навести шума на турнире.
Думается, что для турок задачей-минимумом является как раз выход из группы и они должны ее решать.
Статистика для ставок
- Турция не проигрывает на протяжении 8 матчей
- Турция выиграла 7 из последних 8 матчей
- Австралия выиграла 2 из последних 7 матчей
Прогноз и ставка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Турция считается явным у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.80, а победа Австралии — в 5.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.80.
Прогноз: турецкая сборная и по составу, и по игре выглядит предпочтительнее и должна побеждать.
Ставка: победа Турции с форой-1 за 2.20.
Прогноз: турки уже в первом тайме могут склонить чашу весов в свою пользу и уйти на перерыв побеждая.
Ставка: победа Турции в первом тайме за 2.30.