Начнет ли Турция ЧМ-2026 с победы?

прогноз на матч претендентов на выход в плей-офф ЧМ-2026, ставка за 2.20

14 июня в первом туре группового раунда чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Австралии и Турции. Начало игры — в 07:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

Австралия

Турнирное положение: австралийцы достаточно уверенно и без особых проблем пробились на мировое первенство.

«Соккеруз» смогли набрать 19 очков и финишировали на второй строчке в своей группе.

Главная команда Австралии за 10 матчей смогла 16 раз поразить ворота соперника и 7 раз пропустила в свои.

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Последние матчи: в товарищеских матчах перед чемпионатом мира австралийская «националка» сыграла вничью со Швейцарией (1:1) и проиграла Мексике (0:1).

До этого же сборная Австралии смогли переиграть Кюрасао (5:1) и Камерун (1:0).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: подопечные Тони Поповича подходят к турниру в качестве «темных лошадок». Сборная Австралии вряд ли может претендовать на что-то грандиозное, однако выйти из группы команде по силам.

Сейчас сборная занимает 27-е место в рейтинге ФИФА, а лучшим результатом на чемпионате мира является 1/8 финала в 2006 и 2022 годах.

Турция

Турнирное положение: главная команда Турции испытала огромные трудности при выходе на чемпионат мира, однако всё же смогла пробиться на Мундиаль.

Турки набрали 13 очков и финишировали на второй строчке в турнирной таблице своей группы, пропустив вперед Испанию.

После этого в раунде плей-офф «лунные звезды» смогли поочередно пройти Румынию и Косово на пути к ЧМ-2026.

Последние матчи: в июне турецкая национальная команда уже успела провести два товарищеских матча, победив Северную Македонию (4:0) и Венесуэлу (2:1).

До этого же в марте «наши дети» в квалификации обыграли сначала Румынию (1:0), а затем Косово (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: подопечные Винченцо Монтеллы тоже однозначно будут претендовать на выход из группы. У сборной Турции собрался отличный состав, поэтому команда вполне может навести шума на турнире.

Думается, что для турок задачей-минимумом является как раз выход из группы и они должны ее решать.

Статистика для ставок

Турция не проигрывает на протяжении 8 матчей

Турция выиграла 7 из последних 8 матчей

Австралия выиграла 2 из последних 7 матчей

Прогноз и ставка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Турция считается явным у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.80, а победа Австралии — в 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: турецкая сборная и по составу, и по игре выглядит предпочтительнее и должна побеждать.

2.20 победа Турции с форой-1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Австралия — Турция позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: победа Турции с форой-1 за 2.20.

Прогноз: турки уже в первом тайме могут склонить чашу весов в свою пользу и уйти на перерыв побеждая.

2.30 победа Турции в первом тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Австралия — Турция позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: победа Турции в первом тайме за 2.30.