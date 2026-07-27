28 июля в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Анжи» и «Нефтяник» Избербаш. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.
«Анжи»
Турнирное положение: Эта команда возвращается в Кубок России после пятилетнего перерыва. Сейчас махачкалинцы представляют третью лигу.
При этом «Анжи» в случае победы в этом поединке автоматически минует второй раунд Кубка и сразу проходит в третий.
Последние матчи: команда относительно успешно выступает в третьем дивизионе. Вот только в своем последнем поединке она разгромно уступила «Роднику» (0:7).
Махачкалинцы твердо намерены пройти как можно дальше в Кубке России. Да и подбор игроков у команды вполне приличный.
При этом «Анжи» в своей группе третьей лиги ныне занимает 6 место в таблице. В 11 матчах команда набрала 13 зачетных баллов.
Состояние команды: в 11 матчах команда добыла 4 победы при шести поражениях. Плюс оборона частенько допускает результативные ошибки.
При этом «Анжи» в последних матчах выглядел не лучшим образом. В пяти последних поединках команда добыла всего одну победу при 4 поражениях.
«Нефтяник» Избербаш
Турнирное положение: «Нефтяники» выступают в дивизионе Б второй лиги. На данный момент команда находится на 10-й позиции.
При этом «Нефтяник» Избербаш еще ни разу не сыграл вничью. В 15 матчах команда победила 6 раз при 9 поражениях.
Последние матчи: минувший тур второго дивизиона сложился для команды успешно: со счетом 2:1 была обыграна «Заря».
До того команда потерпела поражение от «Чайки-2» (1:2). «Нефтяники» чуть ранее уступили еще и «Шахтёру» (0:3).
При этом «Нефтяник» Избербаш в среднем забивает аккурат гол за матч. А вот пропустила команда 37 раз в 15 поединках первенства.
Состояние команды: «Нефтяники» крепки, однако стабильностью не отличаются. До последней виктории они уступили дважды кряду.
Приличный отрезок выдает Магомед Гамзатов. На его счету значится четыре забитых мяча в нынешнем первенстве.
И уж точно «нефтяники» намерены пройти махачкалинский барьер. Середняк второго дивизиона выглядит сильнее любителей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нефтяника» Избербаш дают 1.59, а на «Анжи» — 6.05; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.48.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.57, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.25.
Прогноз: «Нефтяники» относительно неплохо выступают во второй лиге, тогда как оппоненту может не хватить опыта.
Ставка: Фора «Нефтяника» Избербаш -1.5 за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.36.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Нефтяники» победили в своем последнем матче
- Махачкалинцы уступили в четырех своих последних матчах из пяти
- «Анжи» пропускает чересчур часто
- «Нефтяник» Избербаш в среднем забивает гол за матч
- Полпред второй лиги имеет более качественный подбор игроков