прогноз на матч пути регионов Кубка России, ставка за 2.50

28 июля в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Анжи» и «Нефтяник» Избербаш. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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«Анжи»

Турнирное положение: Эта команда возвращается в Кубок России после пятилетнего перерыва. Сейчас махачкалинцы представляют третью лигу.

При этом «Анжи» в случае победы в этом поединке автоматически минует второй раунд Кубка и сразу проходит в третий.

Последние матчи: команда относительно успешно выступает в третьем дивизионе. Вот только в своем последнем поединке она разгромно уступила «Роднику» (0:7).

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Махачкалинцы твердо намерены пройти как можно дальше в Кубке России. Да и подбор игроков у команды вполне приличный.

При этом «Анжи» в своей группе третьей лиги ныне занимает 6 место в таблице. В 11 матчах команда набрала 13 зачетных баллов.

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Состояние команды: в 11 матчах команда добыла 4 победы при шести поражениях. Плюс оборона частенько допускает результативные ошибки.

При этом «Анжи» в последних матчах выглядел не лучшим образом. В пяти последних поединках команда добыла всего одну победу при 4 поражениях.

«Нефтяник» Избербаш

Турнирное положение: «Нефтяники» выступают в дивизионе Б второй лиги. На данный момент команда находится на 10-й позиции.

При этом «Нефтяник» Избербаш еще ни разу не сыграл вничью. В 15 матчах команда победила 6 раз при 9 поражениях.

Последние матчи: минувший тур второго дивизиона сложился для команды успешно: со счетом 2:1 была обыграна «Заря».

До того команда потерпела поражение от «Чайки-2» (1:2). «Нефтяники» чуть ранее уступили еще и «Шахтёру» (0:3).

При этом «Нефтяник» Избербаш в среднем забивает аккурат гол за матч. А вот пропустила команда 37 раз в 15 поединках первенства.

Состояние команды: «Нефтяники» крепки, однако стабильностью не отличаются. До последней виктории они уступили дважды кряду.

Приличный отрезок выдает Магомед Гамзатов. На его счету значится четыре забитых мяча в нынешнем первенстве.

И уж точно «нефтяники» намерены пройти махачкалинский барьер. Середняк второго дивизиона выглядит сильнее любителей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нефтяника» Избербаш дают 1.59, а на «Анжи» — 6.05; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.48.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.57, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.25.

Прогноз: «Нефтяники» относительно неплохо выступают во второй лиге, тогда как оппоненту может не хватить опыта.

2.50 Фора «Нефтяника» Избербаш -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Анжи» — «Нефтяник» Избербаш принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Фора «Нефтяника» Избербаш -1.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.36 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.36 на матч «Анжи» — «Нефтяник» Избербаш позволит вывести на карту выигрыш 1360₽, общая выплата — 2360₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.36.

Пять причин, почему ставка зайдет