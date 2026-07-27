«Сабах» забьёт и не пропустит?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.15

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов КуПС из Финляндии будет принимать азербайджанский «Сабах». Игра пройдет в Куопио 28 июля. Начало встречи — в 18:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

КуПС

Турнирная таблица: КуПС закрепился на первой строчке в чемпионате Финляндии, набрав в 17 матчах 36 очков.

Последние матчи: В 17 туре внутреннего чемпионата финский клуб на своей арене переиграл команду ВПС (3:1).

В Лиге чемпионов КуПС потерпел минимальное поражение от «Сабаха» (0:1). В первом раунде еврокубка «Куопио» преодолело сопротивление македонского «Вардара» (2:3 — поражение дома, 2:0 — победа в гостях).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: Чемпион Финляндии выступает с переменным успехом, чередуя победы и поражения. В последних поединках КуПС одержал три победы и потерпел два поражения.

«Сабах»

Турнирная таблица: «Сабах» завоевал путевку в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Азербайджана. В минувшем сезоне клуб из Баку набрал 78 очков в 33 матчах.

Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Азербайджана пока не стартовал. «Сабах» пока бросил все силы на Лигу чемпионов. После удачного исхода в дуэли против чемпиона Уэльса — ТНС (2:0 — победа дома, 2:1 — победа в гостях), азербайджанцы с минимальным перевесом переиграли КуПС (1:0). Единственный гол на 45-й минуте забил сербский форвард Велько Шимич.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Сабах» одержал три победы, одну встречу завершил вничью и в одной игре потерпел поражение.

На что ставят в матче КуПС — Сабах Букмекерские коэффициенты на матч КуПС — Сабах: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Сабах» в первом раунде Лиги чемпионов переиграл ТНС из Уэльса (4:1)

КуПС в первом раунде Лиги чемпионов оказался сильнее «Вардара» из Северной

«Сабах» переиграл КуПС в первом матче второго раунда Лиги чемпионов (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сабаха» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья оценивается в 3.45. На победу КуПСа — 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.85.

Прогноз: «Сабах» набрал неплохую форму в матчах Лиги чемпионов. В трёх официальных играх чемпион Азербайджана забил 5 мячей, пропустив в свои ворота лишь 1 гол. В среднем за матч азербайджанцы забивают по 2 мяча, ожидаем очередную победу над финским чемпионом.

2.15 Победа «Сабаха» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч КуПС — «Сабах» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «Сабаха» с коэффициентом 2.15.

Прогноз: «Сабах» надёжно действует в обороне, и потому вероятность того, что азербайджанский клуб пропустит, крайне невелика.

2.05 «Сабах» забьёт и не пропустит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч КуПС — «Сабах» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: «Сабах» забьёт и не пропустит с коэффициентом 2.05.