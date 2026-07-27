В ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов КуПС из Финляндии будет принимать азербайджанский «Сабах». Игра пройдет в Куопио 28 июля. Начало встречи — в 18:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
КуПС
Турнирная таблица: КуПС закрепился на первой строчке в чемпионате Финляндии, набрав в 17 матчах 36 очков.
Последние матчи: В 17 туре внутреннего чемпионата финский клуб на своей арене переиграл команду ВПС (3:1).
В Лиге чемпионов КуПС потерпел минимальное поражение от «Сабаха» (0:1). В первом раунде еврокубка «Куопио» преодолело сопротивление македонского «Вардара» (2:3 — поражение дома, 2:0 — победа в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: Чемпион Финляндии выступает с переменным успехом, чередуя победы и поражения. В последних поединках КуПС одержал три победы и потерпел два поражения.
«Сабах»
Турнирная таблица: «Сабах» завоевал путевку в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Азербайджана. В минувшем сезоне клуб из Баку набрал 78 очков в 33 матчах.
Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Азербайджана пока не стартовал. «Сабах» пока бросил все силы на Лигу чемпионов. После удачного исхода в дуэли против чемпиона Уэльса — ТНС (2:0 — победа дома, 2:1 — победа в гостях), азербайджанцы с минимальным перевесом переиграли КуПС (1:0). Единственный гол на 45-й минуте забил сербский форвард Велько Шимич.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Сабах» одержал три победы, одну встречу завершил вничью и в одной игре потерпел поражение.
Статистика для ставок
- «Сабах» в первом раунде Лиги чемпионов переиграл ТНС из Уэльса (4:1)
- КуПС в первом раунде Лиги чемпионов оказался сильнее «Вардара» из Северной
- «Сабах» переиграл КуПС в первом матче второго раунда Лиги чемпионов (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Сабаха» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья оценивается в 3.45. На победу КуПСа — 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.85.
Прогноз: «Сабах» набрал неплохую форму в матчах Лиги чемпионов. В трёх официальных играх чемпион Азербайджана забил 5 мячей, пропустив в свои ворота лишь 1 гол. В среднем за матч азербайджанцы забивают по 2 мяча, ожидаем очередную победу над финским чемпионом.
Ставка: Победа «Сабаха» с коэффициентом 2.15.
Прогноз: «Сабах» надёжно действует в обороне, и потому вероятность того, что азербайджанский клуб пропустит, крайне невелика.
Ставка: «Сабах» забьёт и не пропустит с коэффициентом 2.05.