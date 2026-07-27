Смолов и компания пройдут в следующий раунд Кубка

прогноз на матч пути регионов Кубка России, ставка за 2.09

28 июля в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «БоМиК» Цивильск и «Фанком Броук Бойз». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«БоМиК» Цивильск

Турнирное положение: Эта команда впервые в своей истории возьмет старт в Кубке России. Однако сыграть команда сможет не на родной арене, а в Казани.

При этом «БоМиК» Цивильск является победителем Открытого зимнего первенства Чувашии. Да и в республиканских соревнованиях команда конкурентоспособна.

Последние матчи: команда довольно успешно выступает в чемпионате Чувашии и в третьем дивизионе «Приволжье».

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Команда Сергея Мухотина намерена пройти хотя бы раунд в Кубке. Да и подбор игроков у «БоМиКа» вполне приличный.

При этом «БоМиК» Цивильск в своей группе третьей лиги ныне занимает 3 место в таблице. В 11 матчах команда набрала 27 очков.

Все футбольные трансферы

Состояние команды: в 11 матчах команда добыла 9 побед при двух поражениях. Отставание от лидера составляет 3 очка.

При этом «БоМиК» Цивильск явно не боится «броуков» Команда Мухотина нынче пребывает в накате, да и мотивация на кубковый поединок будет зашкаливать.

«Фанком Броук Бойз»

Турнирное положение: «Броуки» выступают в Медиалиге. А вот в Кубке России они представляют Кировскую область, объединившись для этой цели с кировским «Фанкомом».

При этом костяк «Фанком Броук Бойз» составляют ведущие исполнители «броуков». Есть в составе команды и бывшие профессиональные футболисты.

Последние матчи: в плей-офф Медийной лиги команда уступила ФК 10. Первый поединок завершился поражением (0:3), после чего соперники расписали мировую (2:2).

До того команда нанесла поражение ФК Vibe. «Броуки» отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Плюс ко всему «Фанком Броук Бойз» блеснул в предыдущем розыгрыше Кубка России. Тогда команде удалось пройти три раунда.

Состояние команды: «Броуки» потенциально способны повторить фокус прошлого сезона. Да и подбор игроков у команды качественный.

Должен помочь команде Фёдор Смолов. 36-летний форвард намерен обогнать Андрея Аршавина в символическом клубе российских бомбардиров.

Нет сомнений, что «броуки» будут действовать максимально активно. Подбор игроков это позволяет, да и амбиций громадьё.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Фанком Броук Бойз» дают 2.09, а на «БоМиК» Цивильск — 3.71; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.34.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.20, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.69.

Прогноз: «Броуки» уже имеют опыт выступления в Кубке России, тогда как оппоненту может не хватить опыта поединков на таком уровне.

2.09 Победа «Фанком Броук Бойз» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч «БоМиК» Цивильск — «Фанком Броук Бойз» позволит вывести на карту выигрыш 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: Победа «Фанком Броук Бойз» за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.20 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «БоМиК» Цивильск — «Фанком Броук Бойз» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдет