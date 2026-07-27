28 июля в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «БоМиК» Цивильск и «Фанком Броук Бойз». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.
«БоМиК» Цивильск
Турнирное положение: Эта команда впервые в своей истории возьмет старт в Кубке России. Однако сыграть команда сможет не на родной арене, а в Казани.
При этом «БоМиК» Цивильск является победителем Открытого зимнего первенства Чувашии. Да и в республиканских соревнованиях команда конкурентоспособна.
Последние матчи: команда довольно успешно выступает в чемпионате Чувашии и в третьем дивизионе «Приволжье».
Команда Сергея Мухотина намерена пройти хотя бы раунд в Кубке. Да и подбор игроков у «БоМиКа» вполне приличный.
При этом «БоМиК» Цивильск в своей группе третьей лиги ныне занимает 3 место в таблице. В 11 матчах команда набрала 27 очков.
Состояние команды: в 11 матчах команда добыла 9 побед при двух поражениях. Отставание от лидера составляет 3 очка.
При этом «БоМиК» Цивильск явно не боится «броуков» Команда Мухотина нынче пребывает в накате, да и мотивация на кубковый поединок будет зашкаливать.
«Фанком Броук Бойз»
Турнирное положение: «Броуки» выступают в Медиалиге. А вот в Кубке России они представляют Кировскую область, объединившись для этой цели с кировским «Фанкомом».
При этом костяк «Фанком Броук Бойз» составляют ведущие исполнители «броуков». Есть в составе команды и бывшие профессиональные футболисты.
Последние матчи: в плей-офф Медийной лиги команда уступила ФК 10. Первый поединок завершился поражением (0:3), после чего соперники расписали мировую (2:2).
До того команда нанесла поражение ФК Vibe. «Броуки» отправили в ворота соперника три безответных мяча.
Плюс ко всему «Фанком Броук Бойз» блеснул в предыдущем розыгрыше Кубка России. Тогда команде удалось пройти три раунда.
Состояние команды: «Броуки» потенциально способны повторить фокус прошлого сезона. Да и подбор игроков у команды качественный.
Должен помочь команде Фёдор Смолов. 36-летний форвард намерен обогнать Андрея Аршавина в символическом клубе российских бомбардиров.
Нет сомнений, что «броуки» будут действовать максимально активно. Подбор игроков это позволяет, да и амбиций громадьё.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Фанком Броук Бойз» дают 2.09, а на «БоМиК» Цивильск — 3.71; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.34.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.20, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.69.
Прогноз: «Броуки» уже имеют опыт выступления в Кубке России, тогда как оппоненту может не хватить опыта поединков на таком уровне.
Ставка: Победа «Фанком Броук Бойз» за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.20.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Броуки» в минувшем сезоне прошли 3 раунда Кубка России
- Обе команды довольно неплохо выглядят в атаке
- «БоМиК» Цивильск только дебютирует в Кубке страны
- В составе «броуков» способен выстрелить нестареющий Смолов
- «Фанком Броук Бойз» имеет качественный подбор игроков