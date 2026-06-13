Кто выиграет первую большую битву на ЧМ-2026?

прогноз на исход матча ЧМ-2026, ставка за 1.80

14 июня в первом туре группового раунда чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Нидерландов и Японии. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

Нидерланды: Депай и остальные

Турнирное положение: Нидерланды сыграют в групповом раунде финальной части чемпионата мира 2026 года не только с Японией, но также со Швецией и Тунисом.

Команда вышла на мундиаль благодаря первому месту в своей группе европейской квалификации, опередив своих конкурентов — Польшу, Финляндию, Мальту и Литву.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на нейтральном поле одержала победу над Узбекистаном (2:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже остался не у дел, когда теперь уже в домашних стенах потерпел минимальное поражение от Алжира (0:1).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Тимбер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Нидерланды выиграли шесть раз при двух ничьих и одном поражении.

Уверенная форма номинальных хозяев дает основания ожидать их успеха, однако высокий уровень нынешнего оппонента обещает сложное и напряженное противостояние.

Мемфис Депай — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с восемью голами.

Япония: крепкий орешек

Турнирное положение: Япония в групповом раунде чемпионата мира 2026 года, помимо нынешнего соперника, также сыграет против Швеции и Туниса.

Команда пробилась в финальную часть североамериканского мундиаля благодаря победе в своей группе азиатской квалификации, опередив Австралию, Саудовскую Аравию, Индонезию, Китай и Бахрейн.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на своей арене одержал победу над Исландией (1:0).

Перед этим еще в одном контрольном поединке сборная также оказалась на высоте, когда на этот раз в чужих стенах неожиданно переиграла Англию со счетом 1:0.

Не сыграют: травмирован — Эндо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были товарищескими, Япония выиграла, а в семи последних поединках ни разу не проиграла.

Несмотря на достойную форму номинальных гостей, превосходство соперника делает их шансы на положительный исход далеко не очевидными.

Даити Камада и Коки Огава — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в шести из девяти последних матчей Нидерланды выиграли

в шести последних матчах Япония выиграла

в семи последних матчах Япония не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.01. Ничья — в 3.67, успех Японии — в 3.83.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.95 и 1.91.

Прогноз: в семи последних матчах азиатская сборная не проиграла. Так было и в последнем очных поединке этих соперников.

При этом в двух из трех последних матчей европейская команда не выиграла.

1.80 Япония не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Нидерланды — Япония позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Япония не проиграет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что азиатская сборная выиграет без ничьей, ведь она победила в шести последних матчах.

2.71 Победа Японии без ничьей Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.71 на матч Нидерланды — Япония принесёт прибыль 1710₽, общая выплата — 2710₽

Ставка: Победа Японии без ничьей за 2.71