14 июня в первом туре группового раунда чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Нидерландов и Японии. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
Нидерланды: Депай и остальные
Турнирное положение: Нидерланды сыграют в групповом раунде финальной части чемпионата мира 2026 года не только с Японией, но также со Швецией и Тунисом.
Команда вышла на мундиаль благодаря первому месту в своей группе европейской квалификации, опередив своих конкурентов — Польшу, Финляндию, Мальту и Литву.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на нейтральном поле одержала победу над Узбекистаном (2:1).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже остался не у дел, когда теперь уже в домашних стенах потерпел минимальное поражение от Алжира (0:1).
Не сыграют: травмирован — Тимбер, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Нидерланды выиграли шесть раз при двух ничьих и одном поражении.
Уверенная форма номинальных хозяев дает основания ожидать их успеха, однако высокий уровень нынешнего оппонента обещает сложное и напряженное противостояние.
Мемфис Депай — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с восемью голами.
Япония: крепкий орешек
Турнирное положение: Япония в групповом раунде чемпионата мира 2026 года, помимо нынешнего соперника, также сыграет против Швеции и Туниса.
Команда пробилась в финальную часть североамериканского мундиаля благодаря победе в своей группе азиатской квалификации, опередив Австралию, Саудовскую Аравию, Индонезию, Китай и Бахрейн.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на своей арене одержал победу над Исландией (1:0).
Перед этим еще в одном контрольном поединке сборная также оказалась на высоте, когда на этот раз в чужих стенах неожиданно переиграла Англию со счетом 1:0.
Не сыграют: травмирован — Эндо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые были товарищескими, Япония выиграла, а в семи последних поединках ни разу не проиграла.
Несмотря на достойную форму номинальных гостей, превосходство соперника делает их шансы на положительный исход далеко не очевидными.
Даити Камада и Коки Огава — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в шести из девяти последних матчей Нидерланды выиграли
- в шести последних матчах Япония выиграла
- в семи последних матчах Япония не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.01. Ничья — в 3.67, успех Японии — в 3.83.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.95 и 1.91.
Прогноз: в семи последних матчах азиатская сборная не проиграла. Так было и в последнем очных поединке этих соперников.
При этом в двух из трех последних матчей европейская команда не выиграла.
Ставка: Япония не проиграет за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что азиатская сборная выиграет без ничьей, ведь она победила в шести последних матчах.
Ставка: Победа Японии без ничьей за 2.71